Recensione Tineco Pure One S15 Pro

Tineco Pure One S15 Pro: recensione breve

Tineco è un’azienda che produce tecnologia per la pulizia domestica dal 1998, tra cui il primo aspirapolvere smart. Nel corso degli anni, Tineco ha lanciato diversi modelli di aspirapolvere senza fili e un asciugacapelli, ricavando il suo spazio in questo mercato.

La linea Pure One S15 Pro ha fatto la sua comparsa durante l’estate 2022, dimostrando di essere l’evoluzione dei modelli precedenti, in particolare di Pure One S12 Pro. La spazzola anti-groviglio, uno schermo LCD migliorato, una base di ricarica con scompartimenti per gli accessori e lo svuotamento del raccoglitore con un solo click, rendono Pure One S15 Pro un prodotto comodo, efficace e di qualità.

Tra le funzioni più apprezzate si trova sicuramente il sensore smart iLoop che adatta automaticamente la potenza di aspirazione in base allo sporco rilevato e fornisce all’utente un feedback visivo sullo stato della superficie. Infine, la modalità automatica, avvantaggiandosi del sensore, consente di risparmiare batteria alternando tra diverse intensità di aspirazione.

Il filtraggio avviene in cinque stadi, tra cui uno in cui l’aria viene separata dalla polvere. Questa funzione si rivela utile per chi soffre di particolari allergie, oltre ad impedire che il filtro si intasi di frequente.

Tuttavia, funzioni e qualità hanno un costo e Pure One S15 Pro ha un prezzo di 599€, che non si sposa bene con l’autonomia di 40 minuti (quando non si usa la massima potenza). Nonostante ciò, il modello Pro della linea Pure One S15 è tra i migliori aspirapolvere in circolazione.

Tineco Pure One S15 Pro: prezzo e disponibilità

Attualmente, il modello S15 Pro della linea Pure One di Tineco non è ancora arrivato in Italia, a differenza di altri modelli come Pure One S15 Pet. Pertanto, la recensione verrà aggiornata non appena il prodotto sarà disponibile presso i maggiori rivenditori online.

Tineco Pure One S15 Pro: design

Futuristico

Display LCD con animazioni

Raccoglitore da 470ml

L’estetica di Pure One S15 Pro ricorda quella dei prodotti Apple. Le linee bianche e delicate accompagnano il display LCD rotondo posto al di sotto del manico, in una posizione ottimale per essere consultato durante le pulizie.

Lo schermo, oltre a mostrare la potenza di aspirazione e lo stato della batteria, ha come cornice un anello luminoso che indica il feedback del sensore iLoop. Quando si illumina di rosso vuol dire che lo sporco non è stato completamente rimosso, anche se la superficie sembra pulita e suggerisce di continuare a passare l'aspirapolvere fin quando la luce non diventa blu.

Il design elegante e pulito di Pure One S15 Pro si estende alla base di ricarica, dotata di tecnologia stand-alone che evita di dover perforare il muro per installarla e di scompartimenti per gli accessori.



Avviare Pure One S15 Pro è un processo rapido e indolore, grazie alle istruzioni stampate sulla confezione. L’applicazione per smartphone offre molte informazioni, come i metri quadrati della superficie pulita, la durata e la cadenza delle pulizie, inviando una notifica quando non si passa l’aspirapolvere per un po’ di tempo. Quest’ultima, in particolare, può rivelarsi fastidiosa, mentre le altre sono per lo più inutili. Fortunatamente, non sarà necessario fare affidamento sull’applicazione se non per controllare ogni tanto lo stato del filtro.

Quando si avvia per la prima volta Pure One S15 Pro, il display mostra un breve tutorial su come collegare gli accessori e passare da una modalità all’altra. Purtroppo, a questo si aggiungono alcuni avvisi vocali superflui che, però, possono essere disattivati dall’applicazione. L’aspirapolvere può essere acceso e spento comodamente tramite il grilletto posto sul manico.

Quando si utilizza l’aspirapolvere in modalità manuale, due pulsanti (di cui uno slider) posti al di sotto del display consentono di regolare l’intensità o impostarla direttamente al massimo. Il design del manico è ergonomico e non causa problemi anche dopo un uso prolungato, mentre cambiare le componenti di Pure One S15 Pro è un’operazione che non richiede particolare sforzi e, ogni volta che si collega un diverso accessorio, un feedback sonoro a click avvisa che le parti sono state correttamente connesse.

Il serbatoio è un po’ piccolo, ma può essere sganciato con una semplice pressione della levetta presente vicino al grilletto di accensione. Infine, gli accessori forniti con Pure One S15 Pro sono utili e di ottima fattura. Nella confezione troviamo: spazzola per polvere 2-in-1; mini spazzola motorizzata; bocchetta a lancia per fessure; spazzola anti-groviglio e un filtro sostitutivo.

Design: 5 / 5

Tineco Pure One S15 Pro: prestazioni

Potenza di aspirazione impressionante

Tecnologia anti-groviglio

La modalità automatica riduce a zero lo sforzo

Pure One S15 Pro è dotato di motore elettrico da 500W e una potenza di aspirazione talmente efficace da richiedere di essere regolata quando lo si passa sui tappeti. Di base, l’aspirapolvere è impostato in modalità automatica, che si è rivelata sufficiente per la maggior parte dei lavori di pulizia effettuati durante le quattro settimane di test.

La manovrabilità è eccellente. L’aspirapolvere si piega e ruota in ogni direzione, facilitando enormemente la pulizia di angoli e altre zone anguste. Le ruote che muovono Pure One S15 Pro generano un buon attrito che non risulta mai eccessivo e traslano a dovere tra diverse superfici.

Misurando l’aspirapolvere mentre lavora con un’applicazione per rilevare i decibel, abbiamo scoperto che Pure One S15 Pro raggiunge i 55dB in modalità automatica e i 66dB in modalità Max, risultando abbastanza silenzioso se paragonato ad altri prodotti del genere.

La mini spazzola motorizzata trasforma l’aspirapolvere in una sorta di versione portatile per pulire poltrone e scale. Tuttavia, non essendo dotata di tecnologia anti-groviglio, la mini spazzola non se la cava bene con capelli e peli.

I filtri possono essere comodamente puliti seguendo le istruzioni indicate direttamente sull’aspirapolvere, che suggeriscono di sganciare il raccoglitore, estrarre il filtro a rete e, successivamente, il pre-filtro. Il manuale consiglia di pulire il serbatoio con un panno umido, mentre pre-filtro e filtro HEPA (quello che filtra la polvere da 3 micron) possono essere lavati sotto l’acqua corrente.

Il pre-filtro andrebbe sostituito ogni sei mesi e il filtro HEPA ogni 12. A ricordarlo ci penserà l’applicazione.

Prestazioni: 5 / 5

Tineco Pure One S15 Pro: autonomia

Molto limitata

Indicatore ben visibile

Una ricarica completa richiede circa 3-4 ore

L’autonomia è uno dei punti deboli di Pure One S15 Pro. La modalità automatica, progettata per ottimizzare i consumi adattando la potenza allo sporco rilevato, non riesce ad offrire più di 40 minuti di attività. La durata è sufficiente per un quadrilocale di medie dimensioni, ma sconsigliamo l’acquisto a chi stesse pensando a questo prodotto per scopi professionali.

La modalità Max, utile per una passata veloce al massimo dell’efficacia, regge per 10 minuti e va utilizzata con moderazione. L’indicatore sul display LCD è ben visibile e difficilmente si resterà a secco nel mezzo delle pulizie.

Considerando il costo di Pure One S15 Pro e il tempo di ricarica di 3-4 ore, un’autonomia di 60 minuti avrebbe valorizzato di più il prodotto.

Autonomia: 3 / 5

Tineco Pure One S15 Pro: voti

Swipe to scroll horizontally Caratteristica Note Voto Convenienza Leggermente sovrapprezzato. 2 / 5 Design Elegante e pratico. 5 / 5 Prestazioni Sensori di alto livello. 5 / 5 Autonomia Sufficiente. 3 / 5

Tineco Pure One S15 Pro: ne vale la pena?

Compratelo se…

Siete allergici alla polvere e al polline Grazie al filtro HEPA, l’aria emessa da Pure One S15 Pro è libera da polvere residua e polline. Inoltre, il sensore iLoop vi invita a continuare anche se la superficie sembra, in apparenza, pulita.

Cercate un design che dia un tocco in più Pure One S15 Pro ha un design futuristico che caratterizza tutte le sue componenti, inclusa l’elegante base di ricarica stand-alone.

Non vi infastidiscono gli avvisi vocali Gli avvisi vocali possono essere fastidiosi, ma non per tutti.

Non compratelo se…

Avete tappeti in lana o a pelo lungo Dal momento che la spazzola elettrica principale non può essere spenta, Pure One S15 Pro potrebbe rovinare alcuni tipi di tappeto.

Non volete ricaricare spesso il vostro aspirapolvere L’autonomia di 40 minuti non è troppo bassa, ma potrebbe mettere fretta mentre si cerca di pulire con precisione.

Non volete essere disturbati dall’applicazione Fortunatamente, non è necessario scaricare l'applicazione, ma se lo fate preparatevi a costanti notifiche che vi ricorderanno di pulire.