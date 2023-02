Recensione Suunto 9 Peak Pro

Nonostante le tantissime funzioni per il fitness e l'eccellente durata della batteria in un design sottile e con standard di livello militare, il Suunto 9 Peak Pro non riesce a essere uno smartwatch robusto e di alto livello. Sebbene abbia ottime prestazioni in termini di tracciamento del fitness, con alcuni utili strumenti di allenamento, il prezzo non riflette accuratamente l'offerta. L'interfaccia potrebbe essere migliorata e il display lascia molto a desiderare. Se siete alla ricerca di un orologio sportivo di qualità superiore, fareste meglio a pagare un po' di più e optare per un Garmin o un Polar.

Il Suunto 9 Peak Pro ha ricevuto un potente aggiornamento interno rispetto al suo predecessore, dall'aspetto quasi identico, il Suunto 9 Peak. Processore, GPS, sensore ottico per la frequenza cardiaca e durata della batteria sono decisamente superiori su questa variante Pro. Per quanto riguarda l'aspetto, invece, non è cambiato molto, a parte il telaio, più sottile, di 10,8 mm di spessore e il peso, inferiore, di 64 grammi.

La notizia peggiore è che Suunto ha deciso di non aggiornare lo schermo dell'orologio. Il display monocromatico in vetro zaffiro, che misura 1,2 pollici di diagonale, ha una risoluzione relativamente bassa di 240 x 240 pixel. Pur essendo dotato di retroilluminazione a LED, in alcuni casi può risultare difficile da leggere, in quanto il testo non è così nitido come ci si aspetterebbe da uno smartwatch, soprattutto di questo prezzo.

Il lato positivo è che il Suunto 9 Peak Pro è molto comodo da indossare per gli allenamenti più lunghi e per tutti i tipi di attività. Inoltre, è realizzato in modo più sostenibile rispetto alla maggior parte degli altri indossabili presenti sul mercato;o Suunto dichiara di aver utilizzato il 100% di energia rinnovabile e che il processo produttivo ha un impatto di carbonio di 7,5 kg di CO2.

Per quanto riguarda le funzioni, il Suunto 9 Peak Pro è ricco di tecnologia per il fitness tracking e vanta 95 attività tracciabili, dalle più popolari come corsa, ciclismo e nuoto alle più specifiche, come la modalità snorkeling. Da buon orologio sportivo, Suunto 9 Peak Pro include molto più del semplice rilevamento delle attività e dei passi. Al suo interno troverete numerose funzioni specifiche per gli allenamenti, come l'effetto di picco dell'allenamento, il carico di allenamento e dei pratici consigli sui tempi di recupero. Tutti i dati sono presentati in modo chiaro nell'applicazione Suunto, che offre un gran numero di dati post-allenamento da consultare, ideali per misurare le prestazioni e aiutare a monitorare i miglioramenti nel tempo. La sezione dedicata alla raccolta delle informazioni sulla forma fisica e sul recupero, pur essendo completa, non è all'altezza di quelle che si possono trovare sui dispositivi Garmin o Polar.

Dal punto di vista delle prestazioni, Suunto 9 Peak Pro soddisfa la maggior parte delle esigenze degli atleti avanzati e delle persone comuni che si affidano ad uno smartwatch premium per il monitoraggio dell'attività fisica. Nonostante alcuni casi di lentezza dell'interfaccia, soprattutto quando proviamo a muoverci rapidamente tra le varie funzioni nei menù, è in grado di gestire i comandi con facilità e di fornire una discreta precisione.

Per quanto riguarda la durata della batteria, il 9 Peak Pro supera facilmente il suo predecessore. Nei nostri test abbiamo rilevato un’autonomia di poco superiore alle due settimane prima di dover procedere ad una nuova ricarica. Questo utilizzando il dispositivo per monitorare qualche attività di allenamento quasi ogni giorno, a volte con il monitoraggio GPS attivato e a volte no, insieme alle notifiche dello smartphone.

Swipe to scroll horizontally Specifiche tecniche Suunto Peak 9 Pro: Attributo Suunto Peak 9 Pro Prezzo 499€ Dimensioni 43 x 43 x 10.8mm Cassa/Corona Polimeri rinforzati/Acciaio inossidabile Display 240 x 240 pixel, vero zaffiro GPS? GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BEIDOU Autonomia 300 ore (30 ore GPS) Connettività Bluetooth Impermeabilità? Si, 100 metri

SUUNTO 9 PEAK PRO: PREZZO E DISPONIBILITÀ

Già disponibile

Prezzo a partire da 499 €

Disponibile anche in un modello in titanio più costoso ma più leggero

Il Suunto 9 Peak Pro è disponibile in Italia con un prezzo di partenza di 499 €. Si tratta di un prezzo "base" perché il 9 Peak Pro è disponibile in due modelli. C'è il modello più economico non in titanio, che stiamo recensendo in questo articolo, e uno più costoso in titanio, ma più leggero e resistente. Quest'ultimo ha un prezzo di vendita di 629 €, ovvero 130€ in più rispetto al modello standard, che costa 499 €.

Nella maggior parte dei casi, il Suunto 9 Peak Pro ha un prezzo di 100€ superiore a quello del suo predecessore, attualmente in vendita a 399 €.

Per quanto riguarda i colori, sono disponibili quattro opzioni per il modello standard Suunto 9 Peak Pro: nero, blu, oro e verde, e le opzioni sabbia o ardesia per la versione in titanio.

(Image credit: Lee Bell)

SUUNTO 9 PEAK PRO: DESIGN E SCHERMO

Sottile e leggero per un orologio sportivo robusto

Design e processo di produzione rispettosi dell'ambiente

Display deludente

Se conoscete già la gamma Suunto Peak, probabilmente saprete che il 9 Peak Pro è quasi identico nel design al suo predecessore, il Suunto 9 Peak. In effetti, affiancati l'uno all'altro, si fa fatica a distinguerli. Il vero aggiornamento si vede all'interno dell'orologio sportivo, che presenta una serie di miglioramenti significativi rispetto al 9 Peak, tra cui un nuovo processore, un nuovo GPS, un nuovo sensore ottico di frequenza cardiaca e una maggiore durata della batteria.

Sebbene sia più sottile e leggero dell'ultimo Peak di Suunto, con uno spessore di soli 10,8 mm e un peso di 64 g (piuttosto sottile per uno smartwatch robusto), chi non ha familiarità con il design della famiglia Suunto 9 deve sapere che non vanta nulla di particolarmente interessante in termini di estetica. È abbastanza bello, certo, ma come orologio sportivo robusto progettato per i super attivi, gli appassionati di fitness e gli atleti, ha un design piuttosto anonimo che non vi spingerà a mostrarlo con entusiasmo ai vostri amici. I meno attenti all'aspetto estetico saranno lieti di sapere che l'orologio vanta una resistenza di livello militare ed è stato progettato per resistere a qualsiasi tipo di urto.

Il display monocromatico, che misura 1,2 pollici, ha una risoluzione di 240 x 240 pixel ed è realizzato in vetro zaffiro. Pur essendo dotato di retroilluminazione a LED, a volte può risultare difficile da leggere, poiché il testo non è nitido come ci si aspetterebbe da un orologio di questa caratura. Tuttavia, il display è touchscreen e può essere controllato tramite dei tocchi sullo schermo o tramite i pulsanti fisici sul lato, un vero tocco di classe.

Va da sé che la mancanza di colore e luminosità del display rende il Suunto 9 Peak Pro un prodotto non adatto a chi cerca uno smartwatch dall'aspetto attraente o costoso da indossare ogni giorno, soprattutto al di fuori del fitness.

Punti di forza? È super confortevole. Lo abbiamo indossato per diverse ore durante gli allenamenti più lunghi, in tutti i tipi di attività, dallo yoga allo squash e alla corsa, e non ci siamo quasi accorti della sua presenza. Inoltre, è realizzato in modo più sostenibile rispetto alla maggior parte degli altri smartwatch presenti sul mercato, grazie alle sue dichiarazioni sull'energia verde. Un grande passo avanti per il mercato degli indossabili.

Nel complesso, il Suunto 9 Peak Pro è un orologio robusto e dall'aspetto discreto, penalizzato da un display deludente e scadente.

Design e schermo: 2,5/5

(Image credit: Lee Bell)

SUUNTO 9 PEAK PRO: FUNZIONI

Tracciamento di 95 attività sportive

Una suite completa di strumenti di allenamento

Un'applicazione facile da usare e ricca di informazioni

Il Suunto 9 Peak Pro è ricco di tecnologia per il fitness tracking. Supporta ben 95 attività sportive, da quelle più comuni come corsa, ciclismo e nuoto (oltre a una modalità triathlon multisport, che fa sempre piacere vedere) a quelle più "esotiche", per così dire, come la modalità snorkeling, che offre parametri come la profondità e il tempo di immersione, anche se non proprio nella stessa misura dell'app Oceanic+ dell'Apple Watch Ultra.

L'esperienza di tracciamento è complessivamente molto buona e funziona bene nella maggior parte dei casi, ma è in parte ostacolata da un'interfaccia lenta e dal display relativamente piccolo e monocromatico dell'orologio.e La suite di strumenti di allenamento, fitness e recupero del Suunto 9 Peak Pro è abbastanza completa, ma non è ancora all'altezza di strumenti come Garmin o Polar.

Trattandosi di un orologio sportivo di fascia alta, include molto di più del semplice rilevamento degli allenamenti o dei passi e dell'indicazione delle calorie bruciate. A bordo di Suunto Peak 9 PRO trovate anche strumenti di allenamento utili, come l'effetto di picco dell'allenamento, il carico di allenamento e i consigli sui tempi di recupero. È anche possibile monitorare i livelli di stress giornalieri, scoprire l'età stimata per la forma fisica e verificare i valori VO2 Max. A questo si aggiunge un sensore SPO2 integrato che consente di tenere sotto controllo i livelli di ossigeno nel sangue e l'acclimatazione.

Tutti i dati sono presentati in modo chiaro e coinvolgente nell'applicazione Suunto, che ha visto notevoli miglioramenti nel corso degli anni e ora include numerosi dati post-allenamento da vagliare, ideali per misurare le prestazioni e monitorare i miglioramenti nel tempo.

Chi desidera utilizzare il Suunto 9 Peak Pro come strumento di navigazione potrà sfruttare la sua capacità di pianificare, caricare e seguire percorsi con una navigazione di tipo breadcrumb e turn-by-turn. Tuttavia, durante i nostri test, il display di bassa qualità ha reso difficile l'utilizzo della navigazione durante la corsa.

Tra le altre funzioni c'è il rilevamento del sonno, che è ormai uno standard per gli smartwatch. Anche se la precisione del Suunto 9 Peak Pro non sembra essere all'altezza dei rilevatori del sonno dedicati, come il tappetino Withings Sleep Analyzer.

Come la maggior parte degli smartwatch moderni, il Suunto Peak Pro 9 è in grado di inviare notifiche al polso direttamente dallo smartphone. Sono presenti anche un cronometro, una sveglia, l'aggiornamento automatico dell'ora legale, la sincronizzazione del calendario e le informazioni meteo. È anche possibile controllare la musica di un telefono accoppiato, ma non c'è musica offline per applicazioni come Spotify o Deezer, né funzioni di pagamento contactless, entrambe presenti nella maggior parte dei moderni smartwatch Garmin.

Funzioni: 4/5

(Image credit: Lee Bell)

SUUNTO 9 PEAK PRO: PRESTAZIONI

Super facile da usare

Interfaccia un po' lenta

Durata della batteria decente

Come si comporta il Suunto 9 Peak Pro dal punto di vista delle prestazioni? Una cosa che ci è piaciuta molto è la facilità d'uso dell'orologio. Anche se siamo dei neofiti di Suunto, possiamo immaginare che sia davvero facile per chiunque prendere in mano l'orologio e iniziare subito a tracciare le attività.

Quando lo si usa per il fitness, il Suunto 9 Peak Pro fa esattamente quello che ci si aspetta da uno smartwatch sportivo di fascia alta. Nonostante alcuni casi in cui l'interfaccia risulta lenta - soprattutto quando si chiede molto, ad esempio il controllo della musica durante il monitoraggio dell'attività e l'uso del GPS - è in grado di gestire la maggior parte dei comandi con facilità e di fornire una discreta precisione.

Prendiamo ad esempio le prestazioni del GPS, che ci sono sembrate discrete per la maggior parte del tempo, anche se ci ha messo un po' di più di quanto avremmo voluto per agganciare un segnale satellitare. È possibile aspettarsi che si agganci a un segnale entro circa 15-20 secondi, ma questo dipende dalla posizione in cui ci si trova. Non è assolutamente lento, ma non è all'altezza di alcuni modelli della concorrenza, come il precisissimo Fenix 7. Anche le prestazioni del lettore ottico di frequenza cardiaca da polso del 9 Peak Pro sembrano piuttosto solide.

Prestazioni: 4/5

SUUNTO 9 PEAK PRO: DURATA DELLA BATTERIA

21 giorni in modalità smartwatch

40 ore in modalità GPS

300 ore in modalità GPS a basso consumo

E la durata della batteria del Suunto 9 Peak Pro? Suunto ha sicuramente dato una spinta in questo senso, soprattutto se lo si confronta con il suo predecessore, il 9 Peak. In modalità smartwatch, ovvero monitoraggio dell'attività di base e ricezione delle notifiche telefoniche, Suunto sostiene che il 9 Peak Pro offre 21 giorni rispetto ai sette del 9 Peak. La durata in modalità GPS è ora di 40 ore, rispetto a 25 ore del 9 Peak, e nella modalità GPS a basso consumo di batteria si ottengono 300 ore rispetto a 170 ore del 9 Peak. Questi miglioramenti sono impressionanti sulla carta, ma come si comporta 9 Peak Pro nel mondo reale?

Durante i nostri test il top di gamma Suunto si è rivelato sempre all'altezza della situazione. Utilizzando il dispositivo per tracciare qualche tipologia di attività di allenamento quasi ogni giorno, a volte con il monitoraggio GPS attivato e a volte no, insieme alle notifiche dello smartphone, è durato poco più di due settimane prima di doverlo ricaricare.

È anche piuttosto veloce nel ricaricarsi, passando da 0 a 100% in poco più di un'ora.

Batteria: 4/5

SUUNTO 9 PEAK PRO: COMPRATELO SE…

Avete bisogno di un dispositivo con una durata della batteria di almeno una settimana Durante i test, abbiamo riscontrato che il Suunto 9 Peak Pro è durato circa una settimana e mezza tra una carica e l'altra, utilizzandolo per monitorare almeno un tipo di allenamento al giorno.

Siete alla ricerca di un compagno di fitness che sia comodo e facile da usare Il design del Suunto 9 Peak Pro non ci ha entusiasmato, ma una cosa è certa: è molto comodo da indossare per lunghi periodi grazie al suo design super leggero e sottile rispetto ai suoi rivali.

SUUNTO 9 PEAK PRO: NON COMPRATELO SE...

Volete uno smartwatch dall'aspetto gradevole in stile Apple Watch Il Suunto 9 Peak Pro può avere un design accattivante e più elegante rispetto agli orologi sportivi rugged rivali, come i dispositivi Garmin (Fenix, Epix, ecc.) ma non è comunque il tipo di indossabile che dovreste prendere in considerazione se siete alla ricerca di un dispositivo lifestyle da indossare al di fuori del fitness, come uno smartwatch Apple, Fossil o Withings.

Preferite uno smartwatch con un display a colori ad alta definizione La più grande delusione del Suunto 9 Peak Pro, per noi, è stato il suo display. Certo, il display in vetro zaffiro da 240 x 240 pixel consente di utilizzare qualsiasi cosa senza consumare troppa batteria, ma non è comunque particolarmente bello da vedere e in alcuni casi può risultare difficile da leggere.

Recensito a Gennaio 2023

Come testiamo

Testiamo tutti i nostri smartwatch in condizioni reali. Li indossiamo per diversi allenamenti, testando funzioni come il monitoraggio della frequenza cardiaca e il conteggio delle calorie e confrontandoli con altri leader di mercato. Li indossiamo mentre dormiamo, mangiamo e ci alleniamo per consumare la batteria e assicurarci che l'orologio duri quanto dichiarato. Ad esempio, abbiamo indossato il Suunto 9 Peak Pro per più di tre settimane per verificare la sua durata di 300 ore.

Per quanto riguarda il rilevamento GPS, spesso corriamo o andiamo in bicicletta indossando un altro orologio e utilizziamo il rilevamento GPS su un'applicazione del telefono per verificare eventuali discrepanze.