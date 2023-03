Recensione Sony FE 20-70mm F4 G

L'obiettivo Sony FE 20-70mm F4 G offre una gamma focale versatile, ideale per i il paesaggismo, per i ritratti e per le foto di viaggio. È un'ottima opzione tuttofare per gli appassionati che cercano un obiettivo che copra la maggior parte delle situazioni. Sebbene offra una nitidezza rispettabile in tutta la gamma di apertura, la distorsione ottica è davvero fastidiosa.

Perché puoi fidarti di TechRadar I nostri esperti revisori trascorrono ore a testare e confrontare prodotti e servizi in modo che tu possa scegliere il meglio per te. Scopri di più su come testiamo .

Recensione rapida

Sony dispone già di una gamma completa di obiettivi dedicati alle mirrorless full-frame della serie Alpha, ma non sembra intenzionata ad adagiarsi sugli allori. Ne è la dimostrazione l'ultimo arrivato Sony FE 20-70mm F4 G, un obiettivo compatto che offre una gamma focale più ampia rispetto ai tradizionali zoom 24-70mm standard.

Sulla carta, è un obiettivo da sogno per gli appassionati di fotografia paesaggistica, outdoor e di viaggio, ma anche per chi si occupa principalmente di video grazie al suo campo visivo ultra ampio. Sebbene non sia uno dei migliori obiettivi Sony disponibili, siamo certi che questa lente riscuoterà un grande successo nonostante il suo costo un po' sopra le righe.

Sul sito Sony Italia, il 20-70 mm costa 1.600€, cifra tutt'altro che accessibile per buona parte degli utenti ai quali si rivolge. La domanda è: il 20-70 mm è in grado di giustificare il suo prezzo con le prestazioni e la qualità dell'immagine che offre?

Scopriamolo insieme.

Sony FE 20-70mm F4 G a Amazon per 1.599 € (Si apre in una nuova scheda)

Migliori offerte Sony FE 20-70mm F4 G di oggi (Si apre in una nuova scheda) (Si apre in una nuova scheda) (Si apre in una nuova scheda) 1.599 € (Si apre in una nuova scheda) Vedi (Si apre in una nuova scheda)

(Image credit: Future)

Il 20-70 mm pesa solo 488 g risultando molto comodo da portare in giro tutto il giorno. È anche compatto, con dimensioni di 99x79 mm quando è impostato su 20 mm, mentre l'ampia gamma focale e l'apertura costante di f/4 lo rendono un'opzione versatile per gran parte delle situazioni.

Basta uno sguardo per capire che questo obiettivo, oltre ad essere resistente alla polvere e all'umidità, dispone di un gran numero di funzioni. C'è un tasto dedicato per la messa a fuoco, due tasti personalizzabili, una ghiera per l'apertura manuale non cliccabile e un blocco dell'iride che consente di mantenere l'apertura nella "posizione A" per il controllo dell'apertura tramite il corpo macchina.

L'obiettivo è composto da 16 elementi in 13 gruppi; due di questi sono asferici avanzati, uno asferico, tre a bassissima dispersione e uno asferico a bassissima dispersione con apertura a 9 lamelle. L'elemento frontale è rivestito in fluoro, progettato per respingere polvere e sporcizia, mentre la dimensione della filettatura del filtro è di 72 mm. L'autofocus è alimentato da due motori lineari Sony XD che lo rendono veloce, affidabile e abbastanza silenzioso, ma non silenziosissimo.



Image 1 of 4 (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future)

L'autofocus è eccellente e l'obiettivo è in grado di mettere a fuoco soggetti più vicini rispetto alla distanza minima di messa a fuoco dichiarata dalla casa, ovvero 30 cm a 20 mm e 25 cm a 70 mm. Questa caratteristica si rivela incredibilmente utile data la versatilità complessiva dell'obiettivo e ne estende ulteriormente la capacità di essere utilizzato per catturare un'ampia gamma di soggetti, oltre che per le riprese video.

Prezzo a parte, il 20-70 mm finora è un obiettivo fantastico che vanta un'ottima qualità dell'immagine. Produce foto meravigliosamente nitide in tutta la gamma di apertura, anche a f/4, ma da il meglio tra f/8 a f/11.

La vignettatura è importante a f/4, ma scompare a f/5,6, mentre l'aberrazione cromatica è del tutto assente. Fin qui tutto bene, ma non sono tutte rose e fiori. Come andremo a vedere più avanti, l'obiettivo soffre molto di distorsione ottica quando si scatta in raw.

(Image credit: Future)

Al momento non sono disponibili profili per l'obiettivo in software come Adobe Camera Raw e Lightroom, quindi le correzioni dell'obiettivo devono essere applicate manualmente se si scatta in RAW. Una volta disponibili i profili, il problema potrà dirsi almeno in parte risolto.

A 20mm la distorsione è praticamente impossibile da correggere manualmente. Per fortuna, all'estremità lunga della gamma focale le immagini risultano molto più facili da correggere.

Sony FE 20-70mm F4 G: distorsione

(Image credit: Future)

Image 1 of 6 Sony FE 20-70mm F4 G: vignettatura a F4 (Image credit: Future) Sony FE 20-70mm F4 G: vignettatura a F8 (Image credit: Future) Sony FE 20-70mm F4 G: scatto effettuato a 20mm, correzione della distorsione applicata in camera (Image credit: Future) Sony FE 20-70mm F4 G: scatto effettuato a 20mm senza correzione della distorsione (Image credit: Future) Sony FE 20-70mm F4 G: scatto effettuato a 70mm senza correzione della distorsione (Image credit: Future) Sony FE 20-70mm F4 G: scatto effettuato a 70mm con correzione della distorsione (Image credit: Future)

Quando si scatta in JPEG, conviene attivare le correzioni dell'obiettivo in camera per eliminare questi problemi e ottenere immagini utilizzabili senza dover effettuare la post produzione. Del resto, visto il prezzo, è lecito chiedersi se un obiettivo debba affidarsi così pesantemente alle correzioni software quando si scatta in raw e alle correzioni in-camera quando si scatta in JPEG.

Il Sony FE 20-70mm F4 G è indubbiamente un obiettivo utile e versatile, nonostante i suoi difetti. Sebbene non sia all'altezza delle esigenze dei fotografi e dei videografi professionisti, rimane un'opzione allettante per gli appassionati che non si preoccupano del fatto che le correzioni dell'obiettivo siano basate sul software. Se cercate una lente che produca scatti con la minima distorsione, potreste rimanere delusi.

Sony FE 20-70mm F4 G: scatti di prova

Image 1 of 10 (Image credit: Future | James Abbott) (Image credit: Future | James Abbott) (Image credit: Future) (Image credit: Future | James Abbott) (Image credit: Future | James Abbott) (Image credit: Future) (Image credit: Future | james Abbott) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future)

Sony FE 20-70mm F4 G. dovreste comprarlo?

(Image credit: Future)

Compratelo se...

Cercate uno zoom compatto e leggero

Uno dei vantaggi delle fotocamere mirrorless è che sono più piccole e leggere delle reflex. Gli obiettivi, però, sono spesso più grandi di quelli delle reflex digitali. Non è il caso del 20-70 mm, che si rivela piccolo e leggero e offre un'ampia gamma focale.

Sei un fotografo di viaggio

Quando si viaggia non è sempre possibile portare con sé una borsa piena di obiettivi. Sony FE 20-70 vi permetterà di scattare paesaggi, street, ritratti e persino qualche close-up senza essere costretti a portarvi dietro chili di attrezzatura.

Non avete problemi con le correzioni basate sul software

Il 20-70 mm è un obiettivo nitido, ma produce una distorsione piuttosto forte a entrambe le estremità della gamma focale. Questa distorsione può essere corretta nella fotocamera per i JPEG e, una volta disponibili i profili dell'obiettivo software, sarà possibile correggere anche i file Raw.

Non compratelo se...

Desiderate il miglior zoom standard disponibile

Se cercate la migliore qualità d'immagine disponibile in uno zoom standard Sony, il Sony FE 24-70mm F2.8 GM II è l'obiettivo che fa per voi. Non ha la stessa gamma focale del 20-70 mm e costa molto di più, ma offre una qualità d'immagine eccellente ed è più luminoso.

Scattate con una fotocamera APS-C

Con le fotocamere APS-C, la gamma focale effettiva del 20-70 mm equivale a 35-105 mm, quindi l'aspetto grandangolare dell'obiettivo viene meno. Se volete qualcosa di simile il Sony E 16-55mm F2.8 G è un'opzione molto migliore e offre una gamma focale equivalente di 24-82,5mm oltre ad essere più luminoso.

Volete uno zoom grandangolare

Sebbene il 20-70 mm sia più ampio della maggior parte degli zoom standard, non è ampio come uno zoom grandangolare. Quindi, se avete un budget limitato, prendete in considerazione il Sony FE 16-35mm F4 ZA OSS, mentre se avete un budget più elevato potete optare per il Sony FE 16-35mm F2.8 GM.

Come ho testato il Sony FE 20-70 mm F4 G

Le foto sono state scattate con diverse impostazioni di apertura e lunghezze focali per testare al meglio la maneggevolezza, la nitidezza e la distorsione dell'obiettivo. Abbiamo scattato anche soggetti statici e in movimento per testare le prestazioni dell'autofocus.

La maggior parte delle immagini è stata scattata semplicemente per vedere come si comportava l'obiettivo in diverse situazioni, mentre altre sono state scattate appositamente per poter confrontare i risultati. In questo modo è possibile testare tutti gli aspetti dell'obiettivo in un ambiente reale, più vicino all'uso che i fotografi faranno dell'obiettivo stesso, piuttosto che affidarsi a statistiche e tabelle.

Con quasi 30 anni di esperienza fotografica e 15 anni di lavoro come giornalista fotografico, ho trattato quasi tutti gli argomenti possibili e ho usato molte delle fotocamere e degli obiettivi che sono stati rilasciati in quel periodo. In qualità di fotografo professionista, sono anche consapevole dei fattori più importanti per i fotografi e mi propongo di testare fotocamere e obiettivi in modo da rispecchiarli.

James Abbott