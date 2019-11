Le RHA TrueConnect, grazie all’altissima qualità sonora, alla connessione affidabile e alla buona fattura, sono tra le migliori cuffie true wireless in commercio. Sebbene non dispongano di alcune funzioni di altre cuffie senza fili, l'esperienza che si ha con le RHA TrueConnect è comunque tra le migliori.

Gli auricolari Jabra Elite 65t sono stati in cima alla nostra classifica dei migliori auricolari true wireless per mesi, ma hanno incontrato un degno rivale con le RHA TrueConnect.

Le Jabra ci sono piaciute per la lunga durata della batteria, il comfort e la modalità suono ambientale, ma le RHA ci hanno entusiasmato con la qualità del suono superiore, una connessione più affidabile e una vestibilità ancora più confortevole.

Le RHA TrueConnect costituiscono il primo tentativo da parte dell’azienda di entrare nel mercato delle cuffie true wireless, e sono riusciti a fare centro fin dal primo colpo.

Detto questo, se state cercando degli auricolari true wireless, a 179,95€ le RHA TrueConnect non possono che essere la vostra prima scelta.

Design

Le RHA TrueConnect hanno un design sobrio nel quale predomina il nero opaco. Gli auricolari e la custodia hanno un rivestimento in gomma soft touch, che li rende piacevoli al tatto.

Simili agli Apple AirPods, le TrueConnect hanno uno stelo che fuoriesce nella parte inferiore di ogni auricolare.

Tutti i controlli delle cuffie vengono attivati tramite il pulsante presente su ciascun auricolare. Potete usare la funzione play/pausa da entrambi i lati, ma solo la sinistra controlla la riproduzione della musica mentre la destra gestisce il volume.

Un doppio clic sull'auricolare destro aumenta il volume di una tacca, mentre una tripla pressione lo abbassa. Questo metodo di controllo non è molto intuitivo quando si usano gli auricolari per la prima volta, ma ci siamo abituati rapidamente.

Il case stesso è ben costruito con un coperchio in alluminio rivestito in PVD nero.

La custodia delle TrueConnect presenta un esclusivo design girevole che rivela gli auricolari quando si spinge dal basso verso l'alto. È un po' fastidioso non sapere da che parte girare il case le prime volte, a causa del suo design simmetrico, ma non è un grosso problema.

Il case è ben costruito con un coperchio in alluminio rivestito in PVD nero. Abbiamo notato che il rivestimento in PVD ha iniziato a logorarsi leggermente sui bordi dopo un paio di mesi di utilizzo e, poiché la custodia è ricoperta dalla stessa gomma morbida nera opaca degli auricolari, è una calamita per le impronte digitali.

È presente una porta USB-C nella parte inferiore della custodia per la ricarica, questo significa che gli auricolari si ricaricano più rapidamente rispetto alle cuffie che utilizzano la porta microUSB.

Abbiamo gradito molto la presenza della USB-C.

Prestazioni

Dopo un paio di mesi di test, siamo rimasti estremamente colpiti dalla potenza del wireless delle RHA TrueConnect.

Le cuffie si collegavano con il nostro telefono ogni volta che le estraevamo dalla custodia e raramente si è verificata un'interruzione dell’audio.

Inoltre non abbiamo riscontrato alcun problema di desincronizzazione labiale, comune con auricolari true wireless come le Bose SoundSport Wireless .

Anche le cuffie Jabra Elite 65t sono state per lo più affidabili, ma ci sono state molte volte in cui abbiamo dovuto resettare le cuffie perché la connessione si è interrotta.

Non solo sono state affidabili, ma le RHA TrueConnect ci hanno colpiti anche per la loro qualità del suono. Non c'è alcun sibilo quando la musica non viene riprodotta, un problema comune con le cuffie true wireless e, in termini tonali, hanno un ottimo equilibrio.

I bassi sono profondi senza essere prepotenti, i medi sono rigogliosi, con una bella consistenza, e gli alti sono pieni di energia, ma senza sibili. La tonalità delle TrueConnect è calda, ma piacevole da ascoltare per ore e ore, senza sosta.

Sarete in grado di ascoltare musica con gli RHA TrueConnect per molto tempo, in quanto gli auricolari durano 5 ore con una carica e la custodia della batteria fornisce altre 20 ore di riproduzione, arrivando a un'autonomia totale di 25 ore.

L'autonomia quindi è simile a quella delle Jabra Elite 65t, ma la custodia è un passo avanti. Grazie alla ricarica rapida permessa dalla porta USB-C, le RHA TrueConnect sono un paio di cuffie sulle quali potrete fare affidamento.

Visto? Una vera calamita per le impronte digitali.

Verdetto

Sebbene le TrueConnect siano i primi auricolari true wireless targati RHA, l'azienda ha dimostrato di aver fatto il suo dovere per quanto riguarda la ricerca e lo sviluppo, creando uno dei migliori auricolari true wireless sul mercato odierno.

La combinazione della qualità sonora, autonomia della batteria e affidabilità wireless li rende un paio di auricolari sui quali è possibile fare affidamento tutti i giorni.

Le Jabra Elite 65t definiscono lo standard per come dovrebbero essere degli auricolari true wireless e, indipendentemente da ciò che RHA ha fatto con TrueConnect, sono comunque ottime cuffie.

Le Jabra hanno più funzioni rispetto alle RHA TrueConnect, tra cui la modalità di suono ambientale che permette di essere consapevoli di quello che sta accadendo attorno e non rimanere totalmente sordi ai rumori esterni.

Gli auricolari TrueConnect non hanno nessuna di queste funzioni, ma non ne abbiamo sentito la mancanza grazie alla migliore qualità sonora e all’affidabilità della connessione wireless. Le RHA inoltre sembrano un prodotto di fascia più alta rispetto alle Jabra che sono interamente ricoperte in plastica.

Questo significa che le RHA TrueConnect dovrebbero essere in cima alla vostra lista dei desideri se state cercando un paio di cuffie true wireless che non costino un occhio della testa.

RHA potrebbe essersi fatta attendere per rilasciare i suoi primi auricolari true wireless, ma ne è valsa la pena.