Recensione POCO F5

La fotocamera non è il massimo

Nel complesso, il POCO F5 è un discreto smartphone di fascia media che offre un buon rapporto qualità-prezzo. La qualità fotografica non è delle migliori, così come il design e i materiali, pur essendo resistente. Nell’insieme, ha un eccellente rapporto qualità/prezzo.

POCO F5 - Recensione breve

Il POCO F5 è uno smartphone di fascia media del 2023. Ha un display AMOLED da 6,67 pollici con frequenza di aggiornamento di 120 Hz, un processore Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2, 8 GB di RAM e 256 GB di memoria. Il telefono ha anche una fotocamera principale da 64MP, una fotocamera ultrawide da 8MP, una fotocamera macro da 2MP e una fotocamera frontale da 16MP. È alimentato da una batteria da 4500 mAh che supporta la ricarica rapida da 67W.

Il POCO F5 è uno smartphone completo che offre buone prestazioni, un buon display e una batteria di lunga durata. La fotocamera è discreta nel migliore dei casi. Il prezzo non è super economico, ma tutto sommato conveniente in rapporto alla qualità generale.

Se siete alla ricerca di un buon smartphone di fascia media, il POCO F5 è una valida opzione.

Prezzo e disponibilità

POCO F5 è disponibile da maggio 2023, e lo si può trovare sui negozio online di Xiaomi e di POCO, oltre che su Amazon e presso gli altri principali distributori.

Esiste in due varianti: 8/256GB e 12/256GB, proposte rispettivamente a €429 ed €479. Come sempre, POCO ha un’offerta speciale per chi decide di ordinare subito il suo nuovo prodotto: fino al 16 maggio 2023 i due modelli citati costano, rispettivamente, 379,90 e 399,90 euro.

Sono disponibili tre colorazioni: nero, blu e bianco.

Design

(Image credit: Valerio Porcu)

Il POCO F5 ha un corpo in plastica un po' più squadrato rispetto al POCO F5 Pro, con bordi più piatti. Il telefono è leggero (181 g), e si fa notare per un modulo fotografico piuttosto insolito.

Il bilanciere del volume e il pulsante di accensione si trovano sul lato destro del telefono, con il secondo che funge anche da sensore di impronte digitali. Il display è protetto da Gorilla Glass 5. Quanto a resistenza e protezione, la certificazione IP53 non è niente per cui festeggiare, ma è meglio di niente.

Il POCO F5 è disponibile in tre colori: nero, blu e bianco. Ogni colore ha una finitura diversa sul retro. Nella versione nera che abbiamo provato si sporca subito e tanto, con le impronte digitali - il che rende l’uso di una cover praticamente obbligatorio. Peccato perché tutto sommato nn è scivoloso, e volendo lo si potrebbe maneggiare anche senza custodia - se non fosse che dopo 5 minuti diventa inguardabile.

Schermo

(Image credit: Valerio Porcu)

Scheda Tecnica Ecco le specifiche dello POCO F5 arrivato alla redazione di Techradar per la recensione CPU: Snapdragon 7+ Gen2

RAM: 12GB

Schermo: 6,67”, AMOLED, 1080x2400 pixel, 120Hz

Storage: 256GB

Fotocamera Principale: 64 MP (f/1.8, 1/2", 0.7µm, PDAF, OIS), 8 MP (f/2.2, 120˚ ultrawide) + 2 MP, (f/2.4, macro)

Fotocamera frontale: 16MP f/2,5

Batteria: 5.000 mAh

Dimensioni: 161.1 x 75 x 7.9 mm

Peso: 181 grammi

Altro: doppia SIM, IP53

Il POCO F5 ha un display da AMOLED 2400 x 1080 pixel con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Il display è luminoso e chiaro, con un buon contrasto e una buona riproduzione dei colori. Uno schermo ottimo sia per la multimedialità sia per il gaming, ma la visibilità all’esterno non è delle migliori.

Fotocamera

Il POCO F5 ha un sistema a tre fotocamere sul retro. La fotocamera principale ha un sensore da 64 MP e scatta buone foto di giorno, con un calo della qualità minimo (ma visibile) con poca luce. Le altre due fotocamere non sono altrettanto valide.

La modalità notturna fa un lavoro discreto per rendere le immagini più luminose, ma durante lo scatto è molto lenta e si rischia di perdere il momento. La modalità ritratto non rende molto bene, anche se di tanto in tanto, e con la luce giusta, dovrebbe bastare.

Image 1 of 19 (Image credit: Valerio Porcu) Modalità normale (Image credit: Valerio Porcu) Modalità AI (Image credit: Valerio Porcu) I colori sono corretti ma i dettagli potrebbero essere migliori (Image credit: Valerio Porcu)

(Image credit: Valerio Porcu)

(Image credit: Valerio Porcu) (Image credit: Valerio Porcu) (Image credit: Valerio Porcu) Quel verde è troppo saturo (Image credit: Valerio Porcu) (Image credit: Valerio Porcu) Togliendo la modalità AI i colori sono più naturali (Image credit: Valerio Porcu) (Image credit: Valerio Porcu) All'interno, con luce artificiale (Image credit: Valerio Porcu) 0,6x (Image credit: Valerio Porcu) 1x (Image credit: Valerio Porcu) 2x (Image credit: Valerio Porcu) Un selfie niente male (Image credit: Valerio Porcu) Ma l'effetto Ritratto è poco preciso (Image credit: Valerio Porcu) Modalità standard (Image credit: Valerio Porcu) Modalità notturna

Le fotocamere secondarie generano immagini discrete se viste sullo schermo, che potrebbero andare bene per una condivisione veloce su Facebook. Ma se vi interessa avere delle “belle foto” allora potreste restare delusi.

Con tutte le ottiche, compresa quella principale, la messa a fuoco a volte non è abbastanza veloce né abbastanza precisa.

La modalità AI funziona nel riconoscere il tipo di scena, ma dopodiché sembra che si limiti ad aumentare la saturazione, andando a creare immagini di maggiore impatto ma dall'aspetto artificiale.

Molto bene invece la fotocamera frontale.

Quanto ai video, può registrare in 4K ma non aspettatevi miracoli da questo smartphone.

Prestazioni

Benchmark Ecco i risultati ottenuti da POCO F5 nei nostri test GeekBench 6: 1653 (single-core); 4370 (multi-core)

3DMark: Wild Life, 7406 punti; Wild Life Extreme, 1958 punti

Scarica batteria, 1h video streaming, luminosità max: 2%

Scarica batteria, 20 min gaming, luminosità max: 6%

Il POCO F5 sfrutta il nuovo processore Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2. Questo processore è abbastanza potente da gestire la maggior parte delle attività, compresi i giochi e il multitasking. Gli 8 GB di RAM sono più che adeguati alla fascia di prezzo.

In generale, POCO F5 vanta prestazioni superiori rispetto ai suoi concorrenti, e chi è interessato al gaming in particolare potrebbe scoprire che è un eccellente gaming phone economico.

Batteria

Il POCO F5 ha una batteria da 5000 mAh. Si arriva a fine giornata in tutta tranquillità, e nella maggior parte delle occasioni potrete anche passare la serata fuori senza preoccupazioni. Se l’occasione lo richiede, si può anche fare metà della giornata successiva, o persino di più se ci si fa attenzione.

Il caricatore da 67 watt incluso nella confezione permette di tornare al 100% in poco più di 40 minuti, il che è fantastico. Ancora meglio, in 10 minuti avrete diverse ore di autonomia in più.

Software

(Image credit: Valerio Porcu)

Il POCO F5 esegue la MIUI 14, che è la skin personalizzata di Xiaomi, con Android 13. La MIUI è una skin ricca di funzioni, ma può risultare un po' troppo affollata di applicazioni aggiuntive e non necessarie.

Ci sono anche delle funzioni extra eccellenti, come la doppia tendina per notifiche e impostazioni rapide, la possibilità di creare app clonate, o il carosello di sfondi.

Inoltre POCO F5 ha il “POCO Launcher”, un’ulteriore personalizzazione che rende gli smartphone POCO almeno vagamente diversi rispetto agli Xiaomi. Con il POCO Launcher ci sono un po’ meno possibilità di personalizzazione (obbligatorio tenersi il drawer), e le icone sono rotonde. Ma a parte questo è sempre la MIUI.

POCO F5 , vale la pena comprarlo?

Compratelo se …

… volete spendere poco POCO F5 costa 429 euro nella versione da 8/256GB, ed è già scontato. Considerato tutto quello che avrete a questo prezzo, è un affare come se ne vedono poco.

… volete buone prestazioni La piattaforma hardware di POCO F5 è velocissima, e le prestazioni superiori si notano in ogni momento. Fantastico sia per il multitasking sia per il gaming, è ideale per chi vuole uno smartphone che sia prima di tutto veloce.

… volete una batteria che duri tanto POCO F5 dura una giornata senza il minimo problema, anche se lo si usa intensamente. Oppure può arrivare all’ora di pranzo del giorno dopo, o durare anche di più con un po’ di attenzione.

Non compratelo se …

… volete un software pulito La MIUI è un’ottima interfaccia, con tante funzioni aggiuntive e alcune cose che gli altri non hanno. Ma, in particolare nella versione POCO, potrebbe risultare un po ‘ troppo piena di roba confusionaria.

... volete una fotocamera migliore La fotocamera principale del POCO F5 non è male, e anche quella frontale. Ma macro, zoom e ultrawide generano immagini di qualità non soddisfacente.