Recensione MSI Modern 15 B12M

Non è facile trovare dei difetti nell’MSI Modern 15 B12M, un notebook che offre prestazioni eccellenti e un ottimo display a un prezzo conveniente. Tuttavia, ha degli aspetti negativi, come la RAM saldata e una memoria NVMe lenta.

Perché puoi fidarti di TechRadar I nostri esperti revisori trascorrono ore a testare e confrontare prodotti e servizi in modo che tu possa scegliere il meglio per te. Scopri di più su come testiamo .

MSI Modern 15 B12M: recensione breve

MSI Modern 15 B12M è un laptop alla portata di tutti, diversamente dagli altri prodotti di MSI che si concentrano in alcune nicchie come i portatili gaming e le workstation . I suoi punti di forza sono il display, grande e luminoso, e il processore Intel di dodicesima generazione.

MSI Modern 15 B12M: prezzo e disponibilità

MSI Modern 15 B12M non è facile da reperire ma è possibile trovare qualche modello presso i rivenditori online ad un prezzo che oscilla tra gli 800 e i 1000 euro.

MSI Modern 15 B12M a eWeki IT per 987,66 € (Si apre in una nuova scheda)

Al momento, tuttavia, non è un modello ufficialmente distribuito in Italia, ma speriamo che MSI decida di portarlo presto anche nel nostro Paese. La cosa migliore da fare, se vi interessa, è controllare di tanto il sito MSI , dove troverete il link a rivenditori che potrebbero avere questo computer.

Migliori offerte MSI Modern 15 B12M di oggi (Si apre in una nuova scheda) (Si apre in una nuova scheda) 987,66 € (Si apre in una nuova scheda) Vedi (Si apre in una nuova scheda) (Si apre in una nuova scheda) (Si apre in una nuova scheda) 1.015,06 € (Si apre in una nuova scheda) Vedi (Si apre in una nuova scheda) (Si apre in una nuova scheda) (Si apre in una nuova scheda) 1.026,50 € (Si apre in una nuova scheda) Vedi (Si apre in una nuova scheda)

MSI Modern 15 B12M: design

(Image credit: Mark Pickavance)

MSI Modern 15 B12M ha un design elegante e compatto, rivolto ad un pubblico più ampio rispetto ai laptop da gaming. Il display da 15,6’’ è confezionato in una cornice sottile e il peso totale del dispositivo è di 1,75kg.

La struttura è in plastica, anche se la parte superiore dove è posizionato il logo potrebbe avere uno strato in lega. Le porte sono tutte posizionate nella parte laterale, mentre il retro ospita solamente il sistema di raffreddamento. MSI Modern 15 B12M non supera i 2 cm di spessore.

La parte inferiore ospita invece i fori per la ventilazione e i supporti in gomma, necessari per tenere il laptop leggermente sollevato e stabile, ma anche per favorire il ricircolo dell’aria. La tastiera è retroilluminata e circondata da una superficie in metallo. Il touchpad ha dimensioni che ne favoriscono l’utilizzo e non manca il tastierino numerico. Inoltre, la membrana evita che i tasti risultino troppo morbidi.

La disponibilità di porte è un aspetto che può essere migliorato. Sul lato sinistro troviamo alimentazione, HDMI, USB-A, USB-C e ingresso jack. Sul lato destro due USB-A e uno slot per Micro SD. Il caricabatteria è ancora a forma di L e potrebbe danneggiare il dispositivo se scollegato con troppa forza. La porta USB-C si può usare anche per la ricarica e, durante i nostri test, si è dimostrata efficace per questo scopo.

Il display usa un pannello IPS e ha una risoluzione di 1080p. Tuttavia, la gamma di colori non è eccezionale e non riteniamo sia adatto ai lavori creativi. La cornice è sottile e lo spazio al di sotto del display è a malapena sufficiente ad ospitare il logo MSI. Nella parte superiore si trova la webcam, ma non è presente un otturatore fisico.

MSI Modern 15 B12M: hardware

(Image credit: Mark Pickavance)

MSI Modern 15 B12M ha un processore Intel Core i7-1255U dotato di 10 core e 12 thread, appartenente alla serie U che predilige l’autonomia. La velocità di clock è flessibile (non alterna tra le sole impostazioni standard e turbo) e i core E e P raggiungono frequenze differenti. Normalmente la velocità è di 2,6GHz con utilizzo normale. I core E possono salire a 3,5GHZ mentre, i core P, possono arrivare a 4,7GHz.

Per quanto riguarda la scheda grafica , Iris Xe Graphics è un miglioramento delle versioni precedenti. Le prestazioni nei test grafici sono migliorate, ma un hardware così potente comporta anche una maggiore facilità di surriscaldamento.

Il modello che abbiamo testato ha una RAM DDR4 da 8GB, anche se l’architettura permetterebbe di utilizzare una DDR5. Sfortunatamente la RAM è saldata e non può essere sostituita. La memoria NVMe è sostituibile ed è disponibile uno slot per un eventuale Gen 3 che non necessita di dissipatore.

Per quanto riguarda l’utilizzo per lavoro, sarebbe stato meglio avere un sistema di riconoscimento di impronte o una fotocamera infrarossi per Windows Hello. Tuttavia, è possibile utilizzare un lettore di impronte esterno via USB e sostituire la memoria NVMe con una che supporta la crittografia.

MSI Modern 15 B12M: esperienza d’uso

(Image credit: Mark Pickavance)

Una volta eliminati i software preinstallati superflui, MSI Modern 15 B12M si rivela un ottimo portatile. Il dispositivo è, in generale, molto reattivo, eccellente per la navigazione e più che sufficiente per tutte le applicazioni di Microsoft Office .

Alcuni potenziali clienti potrebbero considerare un limite gli 8 GB di RAM, ma per gli utenti generici vanno più che bene e l'unità NVMe garantisce un avvio rapido. Tuttavia, la struttura non è molto robusta e una maggiore resistenza avrebbe conferito più valore a questo prodotto.

MSI Modern 15 B12M: prestazioni

(Image credit: Mark Pickavabce)

I risultati ottenuti da MSI Modern 15 B12M nei benchmark single-thread sono particolarmente buoni e quelli in multi-threading fanno impallidire molti processori desktop. Il problema è che, con soli 8 GB di RAM, il dispositivo non ha la memoria necessaria per gestire carichi di lavoro elevati.

Il comparto grafico, gestito dalla scheda video Iris Xe Graphics, è stato migliorato e i punteggi sono nella norma in tutti i test video. Tuttavia, il Modern 15 non è ancora adatto al gaming e alla modellazione 3D.

Diversa la situazione se si parla di rendering video, anche fino a 4K con un monitor esterno, ma il divario tra ciò che questa GPU può offrire rispetto all'hardware discreto è ancora molto ampio.

L’unità NVMe, con solo 2.500 MB/s in lettura e 1.200 MB/s in scrittura, non è il massimo e si potrebbe fare di più. Inoltre, in questa SKU, la batteria da 39 Whr non consente di arrivare a fine giornata. Il fatto che la SKU americana, sebbene più costosa, abbia una batteria molto più capiente potrebbe essere una soluzione conveniente, e speriamo che MSI introduca tale miglioria anche in Europa.

Nonostante ciò, il Modern 15 ha buone prestazioni e dimostra che il processore Intel di 12esima generazione sa farsi valere.

MSI Modern 15 B12M: verdetto

Ci sono alcuni aspetti secondari che non ci hanno convinto molto, come la singola porta USB-C e la RAM saldata. Tuttavia, si tratta di un buon dispositivo che offre un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Il punto di forza di questo design è il processore, mentre il comparto grafico è adatto a lavori professionali o la riproduzione di video in 4K su un televisore, ma non consente di andare oltre. Un solo anno di garanzia non è il massimo, anche se gli aggiornamenti hardware si riducono per lo più alla sostituzione dell'unità NVMe e della batteria.

Con una garanzia così breve, incoraggiamo tutti i possessori a trovare un'unità NVMe Gen 3 di marca con capacità di almeno 1 TB e a sostituire l'unità OEM Kingston montata da MSI allo scadere del periodo di copertura.

Nel complesso, MSI Modern 15 B12M è un buon portatile che può durare anni se non si mette a rischio la sua fragile struttura.