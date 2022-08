Logitech MX Mechanical Mini recensione

Il design minimalista e la connettività fino a 3 dispositivi della Logitech MX Mechanical Mini è perfetta per i lavoratori di tutti i tipi. Tuttavia, il suo costo i tasti non programmabili pottrebbero essere un problema.

In breve

La tastiera Logitech MX Mechanical Mini è l’ultima contendente per la lista delle migliori tastiere wireless sul mercato.

Rilasciata insieme alla nuova versione del mouse Logitech MX Master 3S, la Logitech MX Mechanical Mini è disponibile per 159.99 €. Mentre questa tastiera 65% non è certamente l’opzione più economica sul mercato, la sua capacità di sostituire diverse periferiche permettendo all’utente di collegarla a tre dispositivi compensa il prezzo.

Nonostante le dimensioni compatte, la tastiera ha un’autonomia di 15 giorni, che la rende attrattiva per molti professionisti del digitale. Inoltre, la durata può essere estesa a 10 mesi se si spengono i LED. I clienti possono anche scegliere tra tre tipi di tasti.

Sia la MX Mechanical Mini che la sua compagna a dimensioni standard MX Mechanical si presentano con una scelta cromatica minimale: grigio e nero. Sebbene non sia la scelta estetica più accattivante, la decisione di avere un tono più sobrio è dovuta al fatto che è una tastiera pensata per chi lavora, e in genere negli uffici non si vedono colori sgargianti (nei nostri sì, ma è un’altra storia). stata presa rivolgendosi ai professionisti che lavorano sul web. Quindi, non aspettiamoci che possa competere con le migliori tastiere da gaming sul piano dell’illuminazione.

Il design compatto e tenkeyless (senza tastierino numerico) della Mini la rende adatta ai lavoratori ibridi che necessitano di trasportarla tra casa e ufficio, così come per chi lavora in remoto e ha spazio limitato sulla scrivania.

Tuttavia, ciò non vuol dire che la tastiera non possa essere utilizzata altrove. Durante i nostri test, abbiamo rilevato che la Logitech MX Mechanical Mini è utilizzabile anche per il gaming sia casuale che leggermente competitivo come in Overwatch 2 e Dead by Daylight.

Prezzo e disponibilità

Quanto costa? 159.99 €

159.99 € Dove è disponibile? Ovunque

(Image credit: Future)

A 159.99 € la Logitech MX Mechanical Mini è abbastanza costosa per una tastiera wireless, specialmente se paragonata ad alcuni competitor come la Razer Pro Type.

D’altra parte, se si vuole assolutamente un tastierino numerico si può optare per la misura standard della Logitech MX Mechanical con soli 20 € in più.

Prezzo e disponibilità: 3 / 5

Design

Estetica minimalista

Connessione wireless Bluetooth fino a 3 dispositivi

Tre varianti di switch meccanici: Tactile, Linear o Clicky

(Image credit: Future)

Il design semplice e compatto della Logitech MX Mechanical Mini è adatto sia ai lavoratori ibridi che in remoto che non sono soddisfatti dalle tastiere integrate nei laptop e dalle alternative ingombranti presenti sul mercato.

La scelta cromatica muta e l’estetica minimale ribadiscono che questo non è un prodotto appariscente. Il design è bilanciato e tende ad eliminare ogni peso morto dal layout della tastiera. Allo stesso tempo, la MX Mechanical Mini è una tastiera più completa rispetto alla più piccola Logitech MX Keys Mini.

(Image credit: Future)

Similmente ad alcune delle migliori tastiere meccaniche sul mercato, la Logitech MX Mechanical Mini offre al cliente una scelta tra tre differenti switch meccanici: Tactile, Linear e Clicky. Per referenza, il modello recensito da Techradar disponeva di switch meccanici di tipo Tactile e di colore marrone.

Come la maggior parte delle cose, la Logitech MX Mechanical Mini presenta delle pecche. La retroilluminazione a LED è deludente, specialmente quando si considera il suo design asciutto. Infatti, i LED sembrano essere un'aggiunta ex-postpostuma nella progettazione e la tentazione di spegnerli per risparmiare batteria è forte.

Design: 4 / 5

Prestazioni

Eccellente autonomia

Connessione wireless con 3 dispositivi

Input dei tasti non personalizzabile

(Image credit: Future)

Nonostante le dimensioni, la Logitech MX Mechanical Mini include una serie di tasti fatti apposta per chi svolge lavori d’ufficio, come la possibilità di mutarsi durante un call. Ad essa si aggiungono una shortcut per le emoji su Slack e una per gli screenshot.

Considerata la mancanza di un mapping personalizzato dei tasti, i professionisti come i graphic designer e i video editor potrebbero trovare scomoda l’assenza di questa possibilità.

Tuttavia, l’esperienza personale suggerisce che la Logitech MX Mechanical Mini sia una testiera altamente versatile, che si è dimostrata all’altezza in situazioni che richiedono produttività, ma anche intrattenimento e gaming occasionale. Appena scattate le 18, siamo stati in grado di cambiare input, passando dal laptop del lavoro al desktop personale, dedcato al gaming. a piacimento dal laptop per lavoro a quello personale e al PC per il gaming.

Sul versante autonomia, la MX Mechanical Mini si comporta bene e richiede una ricarica ogni tre settimane nonostante l’uso quotidiano.

La connettività wireless della Logitech MX Mechanical Mini è di facile utilizzo e ci sono voluti pochi secondi per collegarla sia al PC che al Mac. Come la maggior parte delle periferiche Logitech, la tastiera è dotata di una porta USB-A Logi Bolt per potersi abbinare ai dispositivi senza Bluetooth.

Prestazione: 5 / 5

Logitech MX Mechanical Mini, ne vale la pena?

Comprala se…

usi più di un dispositivo Grazie alla possibilità di cambiare velocemente tra tre dispositivi, La Logitech MX Mechanical Mini può aumentare la produttività organizzando meglio il lavoro ed evitando ingombri.

vuoi una tastiera versatile La Logitech MX Mechanical Mini è progettata principalmente per la produttività, ma la profondità dei tasti e la responsività la rendono adatta anche al gaming occasionale.

Non comprarla se…

vuoi personalizzare i tasti



L’obiettivo è la produttività ma la Logitech MX Mechanical Mini non consente di mappare i tasti a piacimento. Ciò significa che i professionisti che si affidano alle shortcut personalizzati potrebbero avere difficoltà.

desideri un'estetica più accattivante Con la sua colorazione nera e grigia, la Logitech MX Mechanical Mini non è tra le tastiere più entusiasmanti. Evitare se non si è degli amanti del design minimalista.

Considera anche…

(opens in new tab) Razer Pro Type La Razer Pro Type è una tastiera wireless con un’estetica che tende al bianco-ghiaccio e una soddisfacente esperienza per qualsiasi tipo di utente Dai un’occhiata alla recensione della Razer Pro Type (opens in new tab)

(opens in new tab) Razer BlackWidow V3 Mini Hyperspeed La Razer BlackWidow V3 Mini Hyperspeed è una scelta eccellente per i videogiocatori che cercano una tastiera 65% che mantiene la classica estetica di Razer. Dai un’occhiata alla recensione della Razer BlackWidow V3 Mini Hyperspeed (opens in new tab)