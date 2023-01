iRobot Roomba Combo J7+ recensione

Pochi aspirapolvere robot sono smart, compatti e sofisticati come iRobot Roomba J7 Plus. Tuttavia, il modello più recente offre ancora di più, con la stessa potenza di aspirazione superiore ma con la possibilità aggiuntiva di lavare i pavimenti. Il Roomba Combo J7 Plus è dotato di un mop retrattile e, se abbinato alla programmazione altamente intelligente di iRobot, garantisce una pulizia automatizzata come mai prima d'ora, senza il rischio di inzuppare i tappeti.

Roomba Combo J7+: recensione breve

Il Roomba Combo J7 Plus è stato una rivelazione. È senza dubbio uno dei migliori robot aspirapolvere attualmente sul mercato, grazie alle fantastiche funzioni che ci aspettiamo da iRobot e al fatto che può anche lavare il pavimento. È il primo nel suo genere e introduce un nuovo meccanismo con panno per il lavaggio retrattile che rappresenta un miglioramento significativo rispetto ai mop fissi che siamo abituati a vedere su altri modelli, con i quali c'è il rischio di inumidire i tappeti.

Per il resto rispecchia in tutto e per tutto l'aspirapolvere iRobot Roomba J7 Plus , il che non è un male, visto che siamo rimasti colpiti dalla sua intelligenza, dalla potenza di aspirazione e da elementi di design come le doppie spazzole in gomma che impediscono ai capelli di aggrovigliarsi intorno alla barra della spazzola. La mappatura è eccellente e, man mano che il robot impara a conoscere la casa, suggerisce le aree che potrebbero richiedere maggiore attenzione.

Essendo uno dei pionieri del mercato, non sorprende che iRobot offra una qualità eccellente. Sebbene questo modello non sia così pregiato come il Roomba S9 Plus in termini di potenza di aspirazione, il J7 Plus è comunque in grado di raccogliere polvere e detriti sia dalle superfici dure che dai tappeti con facilità.

È una macchina incredibilmente intelligente, dotata di una gamma completa di interessanti funzioni smart, tra cui il rilevamento di oggetti e dello sporco. Grazie all'intelligenza artificiale integrata il robot può individuare gli oggetti più comuni che ingombrano la casa e gli animali domestici. Inoltre, è in grado di raccogliere particelle di 0,7 micron e di rilevare ed evitare anche gli eventuali escrementi degli animali domestici. Si noti che iRobot aggiorna regolarmente il proprio sistema operativo, per cui è possibile che vedremo nuove funzioni in futuro.

Come per altri modelli iRobot, il suffisso "Plus" si riferisce all'inclusione di una stazione base più grande che permette lo smaltimento automatico dello sporco. Dopo ogni pulizia, o quando la pattumiera interna da 0,4 litri è piena, l'aspirapolvere svuota il serbatoio in un sacco da 1,7 litri inserito nella base, con un’autonomia fino a 60 giorni, a seconda della regolarità con cui si puliscono i pavimenti. Tuttavia, l'utilizzo di questa funzione comporta il costo a lungo termine della sostituzione dei sacchetti.

Tutte queste caratteristiche fanno di iRobot Roomba J7 Plus uno dei robot aspirapolvere più efficaci che abbiamo testato e, durante il nostro utilizzo, abbiamo anche notato una riduzione del tempo dedicato alle pulizie, un vero vantaggio per chi ha una vita frenetica. Questo robot aspirapolvere è molto costoso, con un prezzo di 999 euro, quindi si paga sicuramente per il privilegio di una pulizia con pochi sforzi.

L'iRobot Roomba Combo j7+ si carica sulla sua base (Image credit: Future)

Roomba Combo J7+: prezzo e disponibilità

Prezzo di listino: 999 €

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti iRobot Roomba Combo J7 Plus è attualmente disponibile online e può essere acquistato presso i principali rivenditori o direttamente dal negozio iRobot al prezzo di 999€. Oltre alla base auto-svuotante, il modello Plus viene fornito con due sacchetti AllergenLock, un filtro extra e una spazzola laterale di ricambio. Se si vuole rinunciare alla base, il Roomba Combo J7 normale costa 799 euro.

Non si può negare che questo aspirapolvere sia costoso e, se i numerosi optional di questo sofisticato aspirapolvere robot non sono necessari per voi, sicuramente non saranno soldi ben spesi. Soprattutto se paragonato agli aspirapolvere economici, l'intelligenza e l’autonomia di questo aspirapolvere ne fanno un prodotto perfetto per chi ha uno stile di vita frenetico o non ama fare le pulizie.

Naturalmente, ci sono anche dei costi da considerare. Se si intende utilizzare questa funzione regolarmente, è necessario sostituire i sacchetti per l'aspirazione della stazione base e, se si desidera una pulizia più profonda con il panno rispetto al solo uso dell'acqua, è necessario acquistare anche una soluzione detergente compatibile con iRobot.

Valore: 4 / 5

L'iRobot Roomba Combo j7+ una volta rimosso il contenitore della polvere (Image credit: Future)

Roomba Combo J7+: design

Serbatoio autosvuotante

Panno per il lavaggio retrattile

Cestino per la polvere da 0,4 litri

Sotto molti punti di vista, iRobot Roomba Combo J7 Plus rispecchia il suo fratello Roomba J7 Plus, che è un aspirapolvere normale. È un modello completamente nero, con una finitura opaca e un disco color canna di fucile a filo sulla parte superiore. Qui si trova anche il suo sistema di controllo molto minimale: un pulsante da premere per mettere in pausa e avviare l'aspirapolvere o da tenere premuto per cinque secondi per mandarlo alla base. Con le dimensioni di 33,8 x 33,8 x 8,6 cm, ingombra poco, ma farà fatica a passare sotto alcuni mobili più bassi.

Naturalmente, la grande differenza è rappresentata dal panno retrattile che si trova sulla parte posteriore dell'aspirapolvere. Quando viene utilizzato, il mop si solleva e si infila sotto l'unità con un movimento incredibilmente fluido: una vera prodezza di design. I panni possono essere fissati al braccio semplicemente facendo scorrere e scattare gli attacchi a scatto.

Panno lavapavimenti (Image credit: Future)

La metà frontale dell'aspirapolvere è circondata da un paraurti in plastica, dotato di una finestra attraverso la quale i rilevatori del robot possono analizzare l'ambiente circostante e rilevare gli ostacoli. Sul lato inferiore sono presenti due ruote bidirezionali e una ruota piroettante, una spazzola laterale a tre braccia per rimuovere i detriti dagli angoli e dalle pareti e due barre di gomma. Queste barre sono progettate per essere flessibili, per lavorare su tutti i tipi di pavimento senza danneggiarli e per evitare che peli e capelli si aggroviglino.

Nella parte posteriore si trova il contenitore della polvere da 0,4 litri, che può essere espulso premendo il pannello tattile accanto. A differenza di altri aspirapolvere e robot, Roomba Combo J7 Plus è compatibile con alcune soluzioni detergenti e viene fornito con un flacone campione di un prodotto iRobot che non danneggia il dispositivo.

Il pulsante di espulsione della pattumiera può essere un po' complicato da azionare, ma rende l'unità più robusta. (Image credit: Future)

Come i modelli precedenti, Combo J7 Plus è dotato di numerose funzioni intelligenti progettate per semplificare la vita. Invece di controllare manualmente l'aspirazione, l'intelligente robot è in grado di rilevare le aree più sporche e di aumentare la potenza se necessario, il che rappresenta un'ottima funzione di conservazione della batteria se si desidera una pulizia accurata ma non si può controllare l'aspirapolvere per regolare le impostazioni di aspirazione nelle stanze più sporche. La telecamera integrata aiuta il robot a navigare in modo intelligente, ma rileva anche ostacoli e pericoli, dai calzini alle scale. E, naturalmente, questo modello viene fornito con la Pet Ownership Official Promise di iRobot, nota anche come P.O.O.P, per rilevare ed evitare i disordini degli animali domestici, evitando così spiacevoli inconvenienti.

Questo modello include la Clean Base di iRobot con smaltimento automatico dello sporco. Purtroppo non è in grado di pulire autonomamente i panni o di riempire il serbatoio dell'acqua, ma considerando che fa praticamente tutto il resto, va bene così. La base Clean misura 31,9 x 34 x 39 cm e necessita di uno spazio libero di 0,5 m su ciascun lato e di 1,2 m davanti. Come l'aspirapolvere stesso, la base è completamente nera con una targhetta in pelle marrone che consente un facile accesso al cestino.

Sotto il coperchio della base si trovano un sacchetto per lo svuotamento già fissato e uno di riserva in un piccolo e ordinato scomparto che riduce la necessità di spazio esterno aggiuntivo, anche se sarebbe stato gradito un posto per ospitare un panno e una spazzola laterale di riserva. Secondo iRobot, i sacchetti dell'aspirapolvere possono contenere fino a 60 giorni di sporco e l'indicatore LED sulla parte frontale del contenitore diventa rosso quando il sacchetto è pieno.

Design: 5 / 5

Il Combo J7 Plus si è comportato bene nel passaggio tra piastrelle e tappeti (Image credit: Future)

Roomba Combo J7+: prestazioni

Aspirazione fantastica sia su moquette che su pavimenti duri

Il rilevamento degli oggetti funziona a meraviglia

Il panno funziona bene una volta inzuppato

Come abbiamo sottolineato in precedenza in questa recensione, iRobot Combo J7 Plus aspira con gli stessi standard elevati del modello J7 Plus, sprovvisto di panno. Si comporta bene sui pavimenti duri, raccogliendo sia i detriti fini che le briciole più grandi, anche se la spazzola laterale spesso fa un po' di fatica a raccogliere lo sporco in grandi quantità dal pavimento, allungando i tempi di pulizia.

Grandi quantità di polveri sottili, come quelle del nostro test con farina e briciole, vengono trascinate sul pavimento e capita che l'aspirapolvere ne rilasci alcuni a terra quando si dirige verso la stazione di ricarica per scaricarli. Quando è tornato sul pavimento per finire il lavoro, ha raccolto la maggior parte di ciò che rimaneva, ma alcuni detriti che erano stati gettati più lontano non sono stati individuati. Naturalmente, l’evenienza con cui il vostro aspirapolvere robot raccoglierà grandi quantità di detriti concentrati sarà piuttosto rara. Durante una pulizia regolare, l'aspirapolvere è molto sistematico e riesce ad aspirare la normale sporcizia domestica senza creare disordine.

Image 1 of 3 iRobot Roomba Combo J7 Plus ha sistematicamente ripulito... (Image credit: Future)

... finché non si è riempito troppo, poi si è diretto verso la base e ha fatto un po' più di rumore del dovuto (Image credit: Future)

Considerando le dimensioni e lo sporco, tuttavia, iRobot Roomba Combo J7 Plus ha fatto un buon lavoro (Image credit: Future)



Come già detto, il Combo J7 Plus non dispone di un'opzione di controllo manuale della potenza di aspirazione. Al contrario, il robot rileva in modo intelligente il livello di sporco sul pavimento e si regola di conseguenza. Il robot manterrà il suo percorso intorno alla casa durante la pulizia, ma se rileverà uno spazio più sporco, farà una pausa per passarci sopra prima di riprendere per la sua via. Allo stesso modo, quando incontra un ostacolo, il robot si ferma e trova un modo per aggirare ciò che ha identificato (abbiamo provato con calzini, fili e giocattoli), evitando l'oggetto per continuare il suo viaggio dal punto logico successivo, oppure spingendo intenzionalmente fuori dalla sua strada gli ostacoli più grandi.

La caratteristica principale del Combo J7 Plus è, ovviamente, la sua capacità di pulire e siamo rimasti davvero colpiti dalle sue prestazioni. Eravamo preoccupati che il panno non si agganciasse in modo ordinato sotto l'unità o che i suoi bracci fossero troppo delicati per esercitare la pressione necessaria a pulire bene i pavimenti. Al contrario, il Combo J7 Plus è stato in grado di dare una bella lucidata ai nostri pavimenti, soprattutto quando abbiamo usato il campione di soluzione detergente incluso nell'aspirapolvere. Nell'app è possibile decidere, per ciascuna delle modalità di pulizia preferite, se utilizzare una dose minima, media o massima di liquido.

Ci sono alcuni inconvenienti. In primo luogo, il panno impiega un po' di tempo per impregnarsi completamente: nel nostro test abbiamo dovuto aspettare circa 5 minuti durante il processo di pulizia prima di vedere risultati consistenti. Se il serbatoio dell'acqua è pieno, a volte può lasciare qualche segno di gocciolamento. Se si prevede di utilizzare regolarmente la funzione di pulizia, si deve tenere presente che si perderanno alcuni dei vantaggi della stazione base autosvuotante. Tutte le funzioni di pulizia, dalla sostituzione e pulizia dei panni al riempimento del serbatoio per l’acqua, sono interamente manuali.

Tuttavia, non c'è dubbio che Combo J7 Plus offra un'esperienza di pulizia di gran lunga superiore a quella che abbiamo visto finora. Una volta avviato, il mop è fantastico e ha lasciato i nostri pavimenti lucidi e privi di segni.

Il Combo J7 Plus tratta con cura i tappeti, pulendoli a fondo prima di passare alle altre fasi di pulizia. Abbiamo provato il nostro aspirapolvere per vedere se riuscivamo a convincerlo a lavare il tappeto del bagno, spostandolo prima e durante un ciclo di pulizia. Tuttavia, l’aspirapolvere è stato sempre in grado di identificare il cambiamento di consistenza e di riporre il mop per non danneggiare o inumidire il tappeto.

(Image credit: Future)

In generale, il Combo J7 Plus è stato abbastanza silenzioso mentre si muoveva per casa nostra, registrando un massimo di 68 dB, ma il volume aumenta di circa 5 dB quando l'aspirapolvere incrementa la potenza. Tuttavia, abbiamo avuto un brutto colpo quando è tornato alla base per la prima volta. Il rumore della funzione di auto-svuotamento ci ha spaventato a morte, registrando un valore di ben 90 dB e, sebbene duri solo pochi secondi, è abbastanza forte da sconsigliarne l'uso in qualsiasi circostanza in cui sia necessario non fare troppo rumore.

Prestazioni: 4.5 / 5

Roomba Combo J7+: app

Si può impostare la pulizia mentre si è fuori casa

Individua eventuali ostacoli o errori

Funziona con Alexa, Siri e Google Assistant

L'app iRobot esiste per rendere l’uso del Combo J7 Plus il più semplice e intelligente possibile, guidando l'utente attraverso la fase iniziale di mappatura, fino alla configurazione dell'assistente vocale e alla personalizzazione della mappa. Ci sono suggerimenti e promemoria, si può controllare la durata dei componenti dell'aspirapolvere e si può persino dare un nome al proprio aspirapolvere.

Poiché l'aspirapolvere non dispone di controlli manuali avanzati, l'app svolge un ruolo fondamentale nella gestione di questo robot. È sempre preferibile dare agli utenti la possibilità di scegliere, ma ha senso spingere verso l’uso dell’app se si considera che molte delle funzioni che gonfiano il prezzo dipendono dall'interazione con l'utente.

L'app di iRobot è davvero divertente e permette di fare di tutto, dall'impostazione della mappa ai suggerimenti per le zone pulite e all'esplorazione degli ostacoli incontrati. (Image credit: Future)

La mappatura è eccellente e non si esaurisce dopo l'attività di mappatura iniziale del robot: il Combo J7 Plus continua a imparare. È in grado di rilevare diversi tipi di superficie e di fornire nell'app una stima dell'inizio e della fine della pulizia delle singole stanze. Anche in ambienti più grandi e separati è stato in grado di identificare il punto in cui finiva il soggiorno e iniziava la cucina. Ha anche individuato l'area della cucina come una zona di pulizia che richiede maggiore attenzione, notificandolo nell’app.

App: 5 / 5

Roomba Combo J7+: autonomia

Richiede circa due ore di ricarica

Difficile capire l’autonomia residua

Ricarica intelligente mentre il lavoro è in pausa

Nel complesso, le specifiche della batteria dell'iRobot Roomba Combo J7 Plus sono una sorta di mistero; non ci sono notizie ufficiali da parte di iRobot sulla durata della batteria, ma abbiamo riscontrato una certa difficoltà a scaricarla. Siamo stati in grado di completare tre cicli di pulizia completa del nostro appartamento con una sola camera da letto e la batteria era ancora carica, quindi può durare almeno 120 minuti.

L'aspirapolvere torna automaticamente alla base tra un lavoro e l'altro o, se si esaurisce la batteria durante un'attività, la luce circolare che gira intorno al pulsante sul coperchio vi avviserà quando ha finito di caricarsi, spostandosi per illuminare solo la metà inferiore del pulsante. Secondo iRobot, quando è sotto carica consuma una "piccolissima quantità di energia", ma è possibile modificare le impostazioni nell'app per ridurla ulteriormente.

Batteria: 5 / 5

Roomba Combo J7+: punteggio

Swipe to scroll horizontally Attribute Notes Score Valore Non è economico, ma è potente. Non riusciamo a dare un punteggio di 5/5 al valore di un robot dal prezzo così alto, ma realisticamente qui si beneficia di ciò che si paga. 4 / 5 Design Il design del J7 ci piaceva già per le sue dimensioni compatte, ma l'aggiunta del panno retrattile gli conferisce una meritato punto in più per l'innovazione. Saremmo comunque favorevoli a più pulsanti per i controlli sul corpo dell'aspirapolvere. 5 / 5 Prestazionie L'aspirapolvere si comporta bene con un quantitativo di sporco normale, ma fatica con accumuli esagerati di polveri sottili. Il mop funziona bene, molto meglio di altri modelli simili, ed è fantastico che si possa usare con la soluzione detergente. 4.5 / 5 Applicazione L'applicazione ha molte funzioni, offrendo un grado di personalizzazione che vi permetterà di gestire una casa più efficiente. Inoltre, è possibile utilizzare Alexa, Siri o Google per migliorare l’esperienza. 5 / 5 Batteria La durata della batteria è impressionante e non abbiamo dubbi che potrebbe gestire comodamente un'intera casa di grandi dimensioni senza problemi. Inoltre, grazie al suo sistema di navigazione, è estremamente improbabile tornare a casa e trovarlo smarrito e senza carica lontano dalla sua base. 5 / 5

Roomba Combo J7+: ne vale la pena?

Compratelo se...

Avete animali domestici



Grazie al rilevamento degli oggetti, alla capacità di aspirare particelle di 0,7 micron, alla promessa P.O.O.P di iRobot e ai rulli ben progettati, questo robot è ideale per i proprietari di animali domestici. Inoltre, difficilmente spaventerà i vostri amici pelosi, evitando attivamente loro, o i loro spazi, al vostro comando.

Volete un'esperienza a mani libere



Nessun altro aspirapolvere robot sul mercato può offrire il livello di intelligenza dei modelli iRobot Roomba. Non avrete quasi bisogno di fare manutenzione per l'aspirapolvere, a meno che non utilizziate la funzione di lavaggio regolarmente, e tutto ciò che dovete sapere sul dispositivo è a portata di mano attraverso l'app.

Volete il meglio dei due mondi



Se desiderate un robot aspirapolvere che faccia anche da lavapavimenti e volete che sia il migliore, non cercate oltre iRobot Roomba Combo J7 Plus. È il robot combinato più avanzato che abbiamo mai visto e risolve molti dei problemi che abbiamo avuto negli anni con i mop a montaggio fisso.

Non compratelo se...

Vi piace la pace e la tranquillità



Per la maggior parte del tempo, iRobot Roomba Combo J7 Plus è piuttosto silenzioso, sicuramente più di altri prodotti della concorrenza. Tuttavia, i 10-30 secondi in cui si svuota nella base sono al limite dell'insopportabile per quanto riguarda il rumore, soprattutto se ci si trova nella stessa stanza.

Non si vogliono acquistare componenti aggiuntivi



Ci sono alcuni componenti aggiuntivi molto utili per i robot iRobot, ma per la pulizia vera e propria con la funzione mop e per la base autosvuotante, è necessario acquistare regolarmente sacchetti per lo smaltimento dello sporco e soluzioni detergenti compatibili.