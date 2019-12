Acer Swift 3 Recensione

L'Acer Swift 3 è l'ultimo laptop economico del produttore taiwanese, che può contare su una gamma che include un notebook da gioco da 8120 euro e il portatile più sottile al mondo .

Se l'Acer Swift 7 è il top di gamma, l'Acer Swift 3 rappresenta una versione più ragionevole e accessibile dello stesso prodotto. Tuttavia, se si considerano le qualità del prodotto, Swift 3 riesce a stupire grazie ai potenti componenti e al solido telaio in alluminio.

Se desiderate un portatile economico in grado di gestire i carichi di lavoro quotidiani senza problemi, Acer Swift 3 è la scelta giusta. Non avrà l'hardware più potente sul mercato, né sarà il più sorprendente, tuttavia, vanta un discreto display Full HD da 14 pollici, pesa 1,6 Kg e possiede un telaio dello spessore di 18 millimetri.

Ecco la configurazione di Acer Swift 3 inviata a TechRadar per la recensione: CPU: Intel Core i5-7200U da 2,5 GHz (dual-core, cache da 3 MB, fino a 3,1 GHz) GPU: Intel HD Graphics 620 RAM: 8 GB DDR4 Schermo: FHD da 14 pollici (1.920 x 1.080) ComfyView IPS Memoria: SSD da 256 GB Porte: 2 x USB 3.0, 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.1 Gen 1 Type-C, 1 x HDMI, jack per cuffie, slot per schede SD Connettività: LAN wireless 802.11ac, Bluetooth 4.0 Telecamera: webcam HD 720p Peso: 1,6 kg Dimensioni: 33,81 x 23,39 x 1,8 cm

Prezzo e disponibilità

Acer Swift 3 è disponibile in una configurazione migliore rispetto a quella utilizzata nel nostro l test disponibile a 579 euro su Amazon al momento della stesura di questa recensione. É possibile personalizzare l'Acer Swift 3 al momento del pagamento, e ogni versione include specifiche e prezzi unici. Acer Swift 3 è stato aggiornato con i processori Intel Kaby Lake Refresh di ottava generazione.

La versione più potente dell'Acer Swift 3, dotata della CPU Intel Core i7-8565U, costa 950 euro ( Amazon ). Il display rimane Full HD indipendentemente dalla configurazione; se volete un display 4K, cercate altrove.

Design

Una delle scelte più intelligenti nello sviluppo dello Swift 3 è stata l'inclusione di due porte USB 3.0 e uno slot per schede microSD. Non solo, è presente una porta USB 3.1 di tipo C posizionata sul lato sinistro dello chassis. La tastiera restituisce un buon feedback al tatto, è retroilluminata e consente di scegliere tra tre livelli di luminosità.

Sotto i tasti direzionali è presente un piccolo lettore di impronte digitali da usare insieme alla funzione di accesso Hello di Microsoft. All'inizio non siamo riusciti a farlo funzionare perfettamente ma si è rivelato utile una volta che ci siamo abituati al suo design sottile.

Uno dei punti deboli dell’ Acer Swift 3 è l'audio. Non riusciamo a spiegarci perché i produttori di notebook continuino ad utilizzare altoparlanti di fascia bassa. CI sembra una scelta controproducente, in particolare trattandosi di un portatile standard e non di un modello ibrido. L'audio dell'Acer Swift 3 è sostanzialmente ovattato, tanto che ci siamo posti delle domande sull’effettiva utilità delle casse. Se non altro è presente un jack per le cuffie assieme alla connettività Bluetooth e a quattro porte USB. Se desiderate usare i vostri auricolari, cuffie o altoparlanti esterni, avrete molte opzioni tra cui scegliere.