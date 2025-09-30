Wi-Fi lento? Le piante da appartamento potrebbero essere la causa

• Uno studio sostiene che un numero elevato di piante può causare una perdita di segnale misurabile in spazi ristretti

• Allontanare il router dalle piante domestiche può migliorare notevolmente le prestazioni Wi-Fi

• Il Wi-Fi 8 promette una connettività più affidabile ma non arriverà prima del 2028

Le piante da appartamento potrebbero non sembrare un sospettato probabile quando si tratta di connessioni Wi-Fi lente, eppure un nuovo studio sostiene che potrebbero essere parzialmente responsabili.

Una ricerca di Broadband Genie afferma che allontanare il router dal verde domestico ha portato a un aumento della velocità della banda larga di oltre un terzo.

La spiegazione è che il terreno ricco di umidità e il fogliame denso possono assorbire o deviare i segnali, portando a una copertura più debole.

Piante e segnali wireless

Broadband Genie suggerisce che in un piccolo appartamento pieno di piante, l'effetto potrebbe essere percepibile.

"Siamo rimasti scioccati nello scoprire quanto possa fare la differenza semplicemente spostare il router lontano dalla collezione di piante da appartamento", ha dichiarato l'esperto di banda larga dell'azienda Peter Ames.

"Fate il punto su dove si trovano le vostre piante e dove è attualmente posizionato il router, e fate il possibile per garantire che il router abbia un percorso libero verso dove internet è più utilizzato, senza piante che bloccano il segnale Wi-Fi."

Tuttavia, pareti, soffitti e persino le interferenze delle reti Wi-Fi dei vicini hanno probabilmente un ruolo molto maggiore nel disturbare la connettività rispetto a una felce in vaso.

Sei un professionista? Iscriviti alla nostra Newsletter Iscriviti alla newsletter di Techradar Pro per ricevere tutte le ultime notizie, opinioni, editoriali e guide per il successo della tua impresa! Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

A meno che qualcuno non abbia un numero insolito di piante ammassate intorno al router, l'impatto è improbabile che sia drammatico.

Nonostante l'inquadramento discutibile, il consiglio generale è pratico. Tenere i router Wi-Fi nascosti dietro vasi di piante o mobili è improbabile che migliori le prestazioni.

Posizionare il dispositivo in una posizione aperta e centrale di solito offre una copertura migliore.

Naturalmente, avvicinare un router a un laptop o telefono, come sembra aver fatto l'esperimento, migliorerebbe la velocità indipendentemente dalle piante vicine.

Questo solleva dubbi su quanto il miglioramento osservato sia dovuto alla riduzione dell'interferenza del fogliame rispetto alla semplice ottimizzazione del posizionamento.

Per le famiglie con problemi persistenti, cambiare la posizione del router è solo un'opzione.

Broadband Genie raccomanda anche soluzioni come il Mesh Wi-Fi o i ripetitori Wi-Fi, che distribuiscono i segnali in modo più uniforme in tutta la casa.

Questi approcci possono essere particolarmente utili nelle case più grandi dove i segnali faticano a raggiungere determinate stanze.

In alternativa, gli adattatori powerline che utilizzano il cablaggio elettrico esistente o i cavi Ethernet standard possono fornire connessioni più affidabili del wireless.

Oltre alle soluzioni rapide, l'industria wireless si sta preparando per miglioramenti a lungo termine.

Il prossimo standard Wi-Fi 8, ancora in fase di sviluppo e non previsto prima del 2028, mira a migliorare l'affidabilità indirizzando i segnali più direttamente verso i dispositivi.

Fino ad allora, gli utenti dovranno affidarsi alle tecnologie attuali e a pratiche di configurazione sensate.

Il suggerimento che le piante da appartamento possano essere responsabili di velocità lente può sembrare più un trucco pubblicitario bizzarro che una scoperta scientifica.

Sebbene sia tecnicamente vero che tutti i materiali assorbono alcuni segnali radio, la portata dell'effetto delle piante da interno rimane discutibile.

Via The Register﻿