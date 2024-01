Un'università inglese sta per introdurre dei tutor AI ispirati alle celebrità del mondo scientifico

Un tempo, quando un personaggio celebre passava a miglior vita, l'unico modo per rivederlo era pescare tra gli archivi delle sue apparizioni pubbliche in TV o al cinema. Poi sono arrivati gli ologrammi che hanno riportato "in vita" alcuni dei più celebri cantanti di sempre come Tupac a Elvis.

Oggi, grazie allo sviluppo di questa tecnologia e alle magie dell'Intelligenza Artificiale, potremmo assistere a un ulteriore evoluzione degli ologrammi nel settore scolastico.

L'Università di Loughborough, nel Regno Unito, sta infatti pensando di introdurre ologrammi di scienziati famosi, come il defunto Stephen Hawking, nell'ambito delle lezioni. Questi potrebbero fare da tutor agli studenti o aiutare i professori a presentare le loro lezioni con un approccio interattivo.

AI Stephen Hawking

L'idea è di coinvolgere gli studenti in modo più efficace rispetto alle tradizionali presentazioni in 2D o alle videochiamate.

L'università ha esplorato l'uso dell'olografia in vari campi, dalla scienza dello sport alla moda, e la tecnologia, fornita dall'azienda Proto di Los Angeles, consente un'esperienza di apprendimento più coinvolgente e interattiva.

Il fondatore di Proto, David Nussbaum, ha spiegato che la tecnologia potrebbe far rivivere alcuni dei più grandi pensatori del XX secolo in modo realistico e coinvolgente.

In un'intervista pubblicata da Guardian si afferma che, : "Proto ha la tecnologia per proiettare un'immagine di Stephen Hawking, o di chiunque altro, e far sembrare che sia davvero lì. Possiamo collegarlo a libri, conferenze, social media - qualsiasi cosa a cui fosse legato, qualsiasi domanda, qualsiasi interazione con lui. Un'AI Stephen Hawking avrebbe il suo aspetto, il suo timbro di voce e interagirebbe come se fosse lui. È impressionante, è sbalorditivo, sono rimasto scioccato da quanto siano sorprendenti le interazioni. L'intelligenza artificiale fa parte della nostra vita, che alle persone piaccia o meno".

Anche se ci sono ostacoli legali da superare, le capacità di intelligenza artificiale della tecnologia potrebbero creare avatar che assomigliano a chiunque nel mondo, vivo o morto, dando inizio a una nuova era di apprendimento immersivo.

La visione di Nussbaum si estende al di là delle istituzioni scolastiche, con l'intenzione di introdurre unità più piccole e accessibili per l'uso domestico nei prossimi 18 mesi. Queste unità, il cui prezzo è inferiore a 1.000 dollari, proietteranno un'immagine rimpicciolita che Nussbaum paragona alla "Wonkavision" di Charlie e la fabbrica di cioccolato di Roald Dahl.