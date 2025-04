Redmi e POCO PAZZESCHI, tablet e smartphone a prezzi folli

È il momento perfetto per cambiare dispositivo: che cerchiate un tablet per lavoro o svago, o uno smartphone per foto e prestazioni al top, le offerte attive su AliExpress per i Redmi e POCO sono da prendere al volo. Con sconti reali fino al 67% e codici promozionali attivabili nei primi giorni, ecco i migliori prodotti da non lasciarsi scappare.

Redmi Pad Pro

Un tablet pensato per chi vuole fare tutto con un solo dispositivo: lo Snapdragon 7s Gen 2 garantisce fluidità anche con le app più pesanti, lo schermo da 12.1" a 120Hz è perfetto per leggere, guardare serie o lavorare, mentre la batteria da 10000mAh offre una durata mostruosa. Il rapporto qualità-prezzo? Fuori scala.

- Redmi Pad Pro 12 – 12.1" 2.5K 120Hz, Snapdragon 7s Gen 2, 10000mAh - Prezzo attuale: 180,84€ (anziché 561,78€) - Sconto 67% Codice da usare: ITAS20

Redmi Note 14 Pro

- Redmi Note 14 Pro NFC – Helio G100-Ultra, 200 MP, 120Hz, 5500mAh - Prezzo attuale: 182,41€ (anziché 315,59€) - Sconto 42% Codice consigliato: ITAS20

POCO X7 Global

Il POCO X7 è un flagship killer travestito da medio gamma. Display AMOLED curvo a 1.5K, certificazione IP68 contro acqua e polvere, fotocamera da 50MP con stabilizzazione ottica e chip 7300-Ultra: un mostro di potenza e stile. Disponibile in due varianti di memoria (256GB o 512GB), è perfetto per chi non vuole compromessi.

- POCO X7 Global – AMOLED curvo 1.5K, 7300-Ultra, 50 MP OIS, IP68, 256/512GB - Prezzo attuale: 204,33€ (anziché 336,49€) - Sconto 39% Codice consigliato: ITAS20

Redmi Note 14 4G

Un ottimo smartphone sotto i 120€, con tutto quello che serve: schermo AMOLED fluido a 120Hz, fotocamera da 108 MP con IA, e una batteria capiente da 5500mAh. Niente 5G, ma per chi si accontenta del 4G e vuole prestazioni solide, è davvero difficile chiedere di più.

- Redmi Note 14 4G NFC – Helio G99-Ultra, 6.67" AMOLED 120Hz, 108 MP, 5500mAh - Prezzo attuale: 119,55€ (anziché 208,80€) - Sconto 42% Codice consigliato: ITAS12

Redmi Note 14 5G

La variante 5G del Note 14 porta con sé un processore Dimensity aggiornato, un display AMOLED super fluido, e una fotocamera da 108 MP con stabilizzazione ottica. È un device pronto per tutto: gaming, contenuti, lavoro e viaggi. E a questo prezzo? Un regalo.

Redmi Note 14 4G

Un’altra versione 4G, ideale per chi cerca un telefono elegante e scattante, con una fotocamera precisa e una batteria longeva. Il display AMOLED a 120Hz è una gioia per occhi e dita, e le prestazioni sono costanti e fluide. Uno dei migliori 4G in circolazione.

- Redmi Note 14 4G – Helio G99-Ultra, AMOLED 120Hz, 108 MP - Prezzo attuale: 174,12€ (anziché 301,25€) - Sconto 42% Codice consigliato: ITAS20

Che siate alla ricerca di un tablet per lavorare o studiare, o di uno smartphone capace di stupire per fotocamera, fluidità e autonomia, queste offerte su Redmi e POCO sono tra le più competitive del momento. Con sconti fino al 67% e codici promozionali attivi solo per un periodo limitato, conviene davvero non aspettare troppo.

Come usare i codici sconto

Ogni codice offre uno sconto specifico che può essere applicato al momento del pagamento. Per utilizzarli, basta inserire il codice corrispondente nel campo apposito durante il checkout, a condizione che si raggiunga la spesa minima indicata. Ogni codice ha una durata limitata, quindi è consigliato usarli il prima possibile per non perdere l’opportunità di ottenere uno sconto. Ad esempio, con il codice ITAS3, otterrai uno sconto di 3 € su un acquisto minimo di 29 €, mentre con ITAS50 risparmierai 50 € su un acquisto minimo di 459 €.