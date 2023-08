Microsoft: potete dire addio all'archiviazione illimitata su OneDrive

Microsoft ha eliminato lo spazio di archiviazione illimitato dai suoi piani OneDrive: ora si può ottenere un massimo di 1 TB per utente con le configurazioni predefinite.

OneDrive for Business (Piano 2) era divenuto ampiamente popolare tra le grandi organizzazioni che necessitavano di una capacità di archiviazione illimitata per gestire, ad esempio, un numero elevato e crescente di file multimediali, come video d'archivio o beni artistici. L'opzione era disponibile a un prezzo di 11 euro al mese per utente.

Secondo Archive.org, Microsoft ha eliminato completamente questa opzione per i nuovi clienti in una data compresa tra il 28 luglio e il 14 luglio scorso, consentendo loro di scegliere solo l'opzione OneDrive for Business (Piano 1). Per impostazione predefinita, ogni utente ha un limite massimo di 1 TB, che può però salire a 5 TB in base al numero di utenti inclusi nel piano. Tuttavia, si tratta di un'opzione ben lontana da quella di archiviazione illimitata che i potenziali clienti potevano scegliere un tempo.

I nuovi limiti di OneDrive

"In risposta alla domanda dei clienti, Microsoft ha semplificato il processo di acquisto per coloro che utilizzano i piani standalone di OneDrive for Business", ha dichiarato un portavoce a TechRadar Pro. "I clienti che attualmente utilizzano questi piani potranno ancora aggiungere posti e rinnovare la loro licenza".

I clienti possono ora acquistare il piano OneDrive per le aziende (Piano 1) al prezzo mensile di 5 euro per utente solo se desiderano utilizzare OneDrive senza il resto della suite Microsoft 365. Altrimenti, il pacchetto Microsoft 365 Business Basic costa 6 euro al mese, mentre Microsoft 365 Business Standard costa 11,70 euro al mese. Tutti i pacchetti, tuttavia, limitano lo spazio di archiviazione di OneDrive a un massimo di 1 TB.



OneDrive for business (piano 2) offriva ai clienti uno spazio di archiviazione illimitato, ma solo ad alcune condizioni. Le organizzazioni, ad esempio, dovevano avere cinque o più utenti con un abbonamento a OneDrive for business (piano 2) e Microsoft forniva un limite iniziale di 1 TB per utente. Gli amministratori, tuttavia, potevano aumentare il limite a 5 TB per utente.

I clienti possono quindi contattare direttamente l'assistenza Microsoft per richiedere spazio di archiviazione aggiuntivo, fino a 25 TB per utente, qualora ne avessero bisogno.