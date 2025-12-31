La nuova eGPU di Aoostar vanta un alimentatore da 800W e una connessione TB5, ma rinuncia allo slot M.2 e alla porta LAN
na soluzione all-in-one per una GPU esterna? Forse no
- L'eGPU Aoostar AG03 offre il supporto PCIe 4.0 x4 per schede grafiche esterne ad alte prestazioni.
- La dock include una doppia porta Thunderbolt 5 e connettività OCuLink.
- L'erogazione di potenza raggiunge i 140W, permettendo ai laptop di ricaricarsi durante il funzionamento.
Aoostar ha lanciato ufficialmente la dock eGPU AG03, attirando l'attenzione per un mix di nuove funzionalità e alcune omissioni degne di nota.
La dock è stata progettata come una soluzione all-in-one per gli utenti di GPU esterne, ma non riesce a offrire la piena funzionalità di un sistema desktop replacement.
Le inserzioni di terze parti mostrano che la AG03 supporta una doppia porta Thunderbolt 5 e OCuLink, offrendo una connettività più ampia rispetto ai precedenti modelli dotati solo di OCuLink.
Assenza di connessioni M.2 e LAN
La Aoostar AG03 mantiene una connessione PCIe 4.0 x4 per le GPU esterne, garantendo la compatibilità con le schede video ad alte prestazioni.
Supporta inoltre l'erogazione di energia per i laptop collegati, con la dock che fornisce un output fino a 140W, sebbene alcune specifiche facciano riferimento a ulteriori 27W.
Nonostante queste capacità, la potenza nominale per la GPU è limitata a 500W, un valore inferiore ai 600W disponibili sui precedenti modelli AGOX.
Questa limitazione è singolare poiché il dispositivo include un alimentatore interno da 800W, che avrebbe potuto supportare schede grafiche molto più esigenti.
L'integrazione di interfacce più recenti risolve alcuni dei limiti di connettività riscontrati nelle vecchie docking station.
Tuttavia, sebbene la AG03 aggiunga più opzioni lato host tramite USB4 v2 e doppie porte Thunderbolt 5, omette ancora caratteristiche comunemente attese in una dock eGPU completa.
In particolare, la AG03 è priva di uno slot M.2, il che limita le opzioni di espansione dell'archiviazione interna per gli utenti con unità ad alta capacità.
Inoltre, non include una porta Ethernet, quindi chi necessita di una connessione di rete cablata dovrà affidarsi a hardware aggiuntivo.
Gli utenti che cercano queste funzioni avranno bisogno di una dock separata, il che significa che la AG03 non funge da vero hub all-in-one per potenziare i migliori notebook.
La dock eGPU Aoostar AG03 ha un prezzo di circa 1499 RMB, ovvero circa 214 dollari, posizionandosi vicino all'attuale sistema AGO2.
