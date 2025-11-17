La nuova app AI di Nvidia è lo strumento di produttività che avete sempre desiderato

Hyperlink funziona interamente sull'hardware locale, mantenendo privata ogni ricerca.

L'app indicizza enormi cartelle di dati su PC RTX in pochi minuti.

L'inferenza LLM su Hyperlink raddoppia la velocità grazie alla recente ottimizzazione di Nvidia.

Il nuovo agente "Hyperlink" di Nexa.ai introduce un approccio alla ricerca AI che funziona interamente sull'hardware locale. Progettata per i PC AI Nvidia RTX, l'applicazione funge da assistente "on-device" (sul dispositivo) che trasforma i dati personali in informazioni strutturate.

AI privata e velocità locale

Hyperlink è stato testato su un sistema RTX 5090, riportando un'indicizzazione fino a 3 volte più veloce e una velocità di inferenza del modello linguistico (LLM) doppia rispetto alle versioni precedenti. Questi dati indicano che è in grado di scansionare e organizzare migliaia di file su un computer in modo più efficiente della maggior parte degli strumenti AI esistenti.

Hyperlink non si limita a trovare corrispondenze con i termini di ricerca, ma interpreta l'intento dell'utente applicando le capacità di ragionamento degli LLM ai file locali. Questo gli permette di individuare materiale pertinente anche quando i nomi dei file sono poco chiari o non correlati al contenuto effettivo.

A differenza della maggior parte degli assistenti basati sul cloud, Hyperlink mantiene tutti i dati dell'utente sul dispositivo. I file analizzati, che si tratti di PDF, presentazioni o immagini, rimangono privati, garantendo che nessuna informazione personale o riservata lasci il computer.

L'ottimizzazione di Nvidia per l'hardware RTX va oltre le prestazioni di ricerca. L'azienda sostiene infatti che la RAG (Retrieval-Augmented Generation) ora indicizza le cartelle di dati complesse fino a tre volte più velocemente. Una tipica raccolta di 1 GB che prima richiedeva quasi 15 minuti per essere elaborata, ora può essere indicizzata in circa 5 minuti.

Hyperlink unisce praticità e controllo, combinando l'elaborazione locale (ragionamento locale) e l'accelerazione GPU, rendendolo uno strumento AI prezioso per chi desidera mantenere privati i propri dati.