Google e Microsoft ora consumano più energia di alcuni paesi abbastanza grandi

Secondo una nuova ricerca, i giganti della tecnologia Google e Microsoft hanno consumato ciascuno 24 TWh di elettricità nel 2023, superando il consumo di oltre 100 Paesi.

L'analisi di Michael Thomas, condivisa su X, sostiene che sia Google che Microsoft hanno consumato la stessa quantità di energia dell'Azerbaigian, che ha un PIL stimato di 78,7 miliardi di dollari. Il fatturato di Google per il 2023 ammonta a 307,4 miliardi di dollari e quello di Microsoft a 211,9 miliardi di dollari.

L'enorme consumo di energia sottolinea il notevole impatto ambientale di queste aziende, ma serve anche a ricordare le loro dimensioni e l'impatto positivo che potrebbero avere con iniziative più sostenibili.

Le aziende tecnologiche consumano più di molti paesi

Islanda, Ghana, Repubblica Dominicana e Tunisia hanno consumato 19 TWh ciascuno, mentre la Giordania ha consumato 20 TWh, evidenziando l'immensa portata delle due aziende tecnologiche. La Libia (25 TWh) e la Slovacchia (26 TWh) hanno consumato una quantità di energia leggermente superiore.

Il confronto tra interi Paesi e due singole aziende evidenzia il colossale fabbisogno energetico delle Big Tech. Il consumo allude anche all'impatto ambientale dei data center, utilizzati per alimentare i servizi cloud, tra cui l'archiviazione e l'elaborazione, e la nuova generazione di intelligenza artificiale.

Il notevole consumo di elettricità di queste aziende richiede un dibattito continuo sulla sostenibilità e sull'adozione di energie rinnovabili. Sia Google che Microsoft si sono impegnate a non produrre emissioni di anidride carbonica o a ridurle entro la fine del decennio, e gli investimenti in energie più pulite e in energia combinata sono già aumentati considerevolmente.

Con un valore di mercato di 2,294 trilioni di dollari e 3,372 trilioni di dollari rispettivamente, Google e Microsoft sono attualmente la quarta e la seconda azienda di maggior valore al mondo. Con la scala delle loro operazioni più simile a quella di un'intera nazione, tutti gli occhi sono puntati su di loro mentre le economie mondiali continuano a prevenire e a invertire i danni ambientali.

