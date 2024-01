Arriva la prima scheda MicroSD da 2TB (e non costa nemmeno tanto)

A circa un anno dall'uscita della prima scheda microSD da 1,5 TB, una società poco conosciuta chiamata AGI ha superato Kioxia mettendo in vendita la prima microSD da 2 TB.

La Supreme Pro TF138 è stata avvistata a un prezzo di 229 dollari (circa 210€) più spese di spedizione (se acquistata dall'estero bisogna considerare anche le spese doganali) sul noto sito NewEgg, ma presto sarà disponibile anche su Amazon.com, dov'è già presente ma non acquistabile.

Nel giro di qualche settimana dovrebbe arrivare anche su Amazon Italia, quindi se siete interessati vi consigliamo vivamente di attendere l'importazione sul mercato europeo in modo da evitare spese aggiuntive.

2TB in 0,25 grammi

AGI sostiene che la scheda può raggiungere velocità di lettura/scrittura fino a 170/160MBps, anche se per ottenere questi numeri è necessario un lettore di schede compatibile proprietario, il CR138. Tra le altre caratteristiche della scheda figurano la funzione di correzione automatica degli errori, il protocollo UHS-1 U3 ad alta velocità, la compatibilità V30/A2 e tutti i tipi di protezione (polvere, acqua, urti, magnetismo e raggi X). Guardando alle specifiche, la scheda si può usare tranquillamente per l'acquisizione di video 4K.

Kioxia ha annunciato la prima scheda microSD da 2TB - la Exceria Plus - nel settembre 2022 e ha dichiarato di aver iniziato a produrla in serie nel dicembre 2023. Cercando in rete si trovano diverse microSD da 2 TB a prezzi convenienti: ce ne sono molte su eBay, Amazon e Aliexpress.. peccato che sono tutte false al 100%.

Come facciamo a sapere che la microSD di AGI ha effettivamente una capacità di 2TB? Tanto per cominciare, ci è stato inviato un comunicato stampa (cosa che non accade mai con i falsi) da AGI, azienda conosciuta che produce molti altri prodotti. In secondo luogo abbiamo visto il video della cerimonia di lancio della scheda, avvenuta il mese scorso, dal quale si evincono molte informazioni sul prodotto, compreso l'interessante sensore di temperatura incorporato.

Micron ha superato la barriera di 1 TB 18 mesi fa con la sua MTSD1T5ANC8MS-1WT da 1,5 TB, una scheda che ha ancora un prezzo piuttosto elevato a quasi un anno dal lancio. Del resto si tratta di una scheda microSD industriale, il che significa che deve rispettare una serie di standard rigorosi, come la capacità di aggiornare il firmware da remoto, la registrazione video 24/7 e un'incredibile valutazione del tempo medio di guasto di 2 milioni di ore.

Da allora SanDisk ha lanciato un'altra scheda microSD da 1,5 TB, la SDSQUAC-1T50-GN6MA, che costa appena 149,99 dollari. Al momento della stesura di questo articolo, le schede microSD da 1 TB si trovano su Amazon a 50€, a volta anche meno, quindi c'è un certo margine tra i diversi tagli.

Curiosamente, alcuni dei più grandi nomi del settore (Samsung, Lexar, Kingston) non hanno ancora rilasciato prodotti con una capacità superiore a 1 TB.

Le schede microSD rimangono il più piccolo supporto di memorizzazione rimovibile mainstream; con dimensioni di 15 x 11 x 1 mm per un peso di 0,25 g, è possibile inserire facilmente 500 AGI Supreme Pro TF138 in una scatola appena più grande di un hard disk standard da 3,5 pollici e con un peso inferiore a quello dell'iPhone 15.

Piccole abbastanza da stare nel palmo di una mano, 500 di queste schede offrono una capacità totale di un Petabyte a un costo di circa 100.000 dollari; parliamo di un dato puramente accademico, ma che mostra il potenziale del supporto di memorizzazione più denso del mondo.

Abbiamo contattato AGI per ottenere un campione da recensire e siamo in attesa di risposta.