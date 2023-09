Xiaomi annuncia la 13T Series, con fotocamere Leica e una batteria super

Xiaomi ha presentato la nuova serie di smartphone top di gamma Xiaomi 13T, dotati di lenti ottiche professionali Leica e tecnologie innovative per l’ottimizzazione delle prestazioni e dell'autonomia.

Sia Xiaomi 13T Pro che Xiaomi 13T sono degli ottimi cameraphone che regalano prestazioni fotografiche di livello professionale: presentano obiettivi Summicron co-ingegnerizzati con Leica, tra cui una fotocamera grandangolare da 50MP con 24mm di lunghezza focale e una lente asferica 7P progettata per catturare una maggiore quantità di luce supportando le riprese ad alta gamma dinamica, e un teleobiettivo da 50MP con 50mm di lunghezza focale.

Inoltre, è presente una fotocamera ultragrandangolare da 12MP con 15mm di lunghezza focale, ideale per scattare foto panoramiche e di paesaggi. Grazie alla tecnologia DCI-P3 al 100%, le fotocamere di entrambi gli smartphone presentano una gamma di colori più ampia.

Xiaomi 13T Pro include inoltre la funzione Stili fotografici personalizzati, vista per la prima volta su Xiaomi 13 Ultra. Offre anche la possibilità di riprendere video in 8K con supporto sia OIS che EIS per una maggiore stabilizzazione.

Xiaomi 13T Pro e Xiaomi 13T offrono un display CrystalRes da 6,67" con frequenza di aggiornamento fino a 144Hz1, una risoluzione di 2712 x 1220 e luminosità a 1200 nit, con un picco di luminosità fino a 2600 nit.

Xiaomi 13T Pro supporta la tecnologia proprietaria 120W HyperCharge, che consente una carica del 100% in soli 19 minuti. Entrambi i dispositivi dispongono dell'opzione di ricarica rapida: Xiaomi 13T Pro raggiunge il 36% e Xiaomi 13T il 21% di carica in soli 5 minuti.

Infine, Xiaomi offre un'efficiente assistenza software ancora più efficiente, con quattro generazioni di aggiornamenti del sistema operativo Android e cinque anni di patch di sicurezza.

Xiaomi 13T: uscita e prezzo

Xiaomi 13T Pro e Xiaomi 13T sono disponibili in tre varianti di colore: Alpine Blue, Meadow Green e Black. Sono disponibil all’acquisto a partire dal 26 settembre su Xiaomi Store Italia e presso i principali rivenditori nelle seguenti configurazioni:

Xiaomi 13T Pro:

Xiaomi 13T Pro 16GB +1T a partire da 999,90€

Xiaomi 13T Pro 12GB+512GB a partire da 899,90€

Xiaomi 13T Pro 12GB +256GB a partire da 799,90€

Xiaomi 13T:

Xiaomi 13T 8GB+256GB a partire da a partire da 699,90€

Inoltre, entrambi i dispositivi sono disponibili in bundle con Redmi Pad SE fino al 31 ottobre sul sito ufficiale Xiaomi.