L'iPhone 15 verrà svelato all'evento Apple del 12 settembre: ecco cosa sappiamo

Secondo fonti attendibili il prossimo 12 settembre alle ore 19:00 Apple terrà un evento chiamato "Wonderlust" che avrà luogo presso l'Apple Park . Sia chiaro, non c'è alcuna conferma ufficiale, ma tutti gli indizi portano a questa data.

Il noto Apple Insider Mark Gurman ha pubblicato un post su X affermando che la gamma iPhone 15 verrà presentata proprio il 12 settembre. Inoltre, notoriamente Apple presenta i suoi smartphone nella seconda metà di settembre, quindi non ci sarebbe nulla di strano in un evento fissato per il 12.

Story: Apple announces September 12 iPhone 15, new Apple Watch, and AirPods event — https://t.co/Debtfo2rlO https://t.co/NUiTne6JQyAugust 29, 2023 See more

In un report pubblicato su Bloomberg, Gurman afferma che l'azienda introdurrà "due modelli entry-level e due modelli di fascia alta" per la serie iPhone, come da manuale. I dispositivi di fascia bassa, come li definisce, si chiameranno molto probabilmente iPhone 15 e 15 Plus. Non menziona i nomi dei telefoni di fascia più alta, ma potrebbero essere chiamati iPhone 15 Pro e Pro Max, sempre che Apple utilizzi la stessa denominazione scelta per la linea iPhone 14.

Il report prosegue elencando alcune delle novità più attese. A quanto pare tutti e quattro i modelli avranno una porta di ricarica USB-C per conformarsi alla legislazione dell'Unione Europea. Inoltre, i modelli di fascia più alta utilizzeranno un telaio in titanio anziché in acciaio inossidabile, avranno cornici più sottili e una "nuova fotocamera con zoom ottico più potente".

La maggior parte delle informazioni contenute nel pezzo di Bloomberg è in linea con le indiscrezioni precedentemente diffuse. L'autore non specifica in quali colori sarà disponibile l'iPhone 15.

Tuttavia, le immagini pubblicate su X dal leaker Majin Bu suggeriscono che il dispositivo sarà disponibile in una colorazione verde pastello chiaro.

Basandoci su altre indiscrezioni la tonalità in questione potrebbe essere denominata ciano. Inoltre, abbiamo sentito parlare di una colorazione rosa che si aggiungerebbe al nero notte e una vibrante tonalità di rosso.

The iPhone 15 series could receive the green color. A mockup of this color was also made. It looks like it will be very similar to the green already seen on the iPhone 12 series. pic.twitter.com/8MI8kJciw6August 28, 2023 See more

Gurman ha inoltre affermato che durante l'evento potremmo assistere al lancio del nuovo Apple Watch 9 e della prossima generazione di AirPods. Non sono trapelate molte informazioni sullo smartwatch di Cupertino ma secondo diverse fonti dovrebbe eseguire il sistema operativo watchOS 10 su un "chipset molto più potente dell'Apple Watch 8".

Si dice anche che gli AirPods di nuova generazione saranno dotati di un ingresso USB-C (presumibilmente) sulla custodia di ricarica. A maggio abbiamo sentito dire che gli AirPods Pro 2 supporteranno la connettività USB-C. Gurman potrebbe riferirsi a questi o al limite agli AirPods 4.

Analisi: cosa ci aspettiamo dall'evento

È difficile dire con certezza cosa ci sarà esattamente a Wonderlust 2023.

Abbiamo molte meno informazioni rispetto agli eventi precedenti. Per farci un'idea non possiamo far altro che usare l'immaginazione guardando il logo dell'evento; il turbinio di sabbia metallica argentata e blu potrebbe riferirsi al telaio in titanio dei dispositivi di fascia più alta, oltre che al loro colore, dato che l'azzurro e l'argento sono due delle tonalità previste per le varianti Pro.

Questo è tutto ciò che possiamo estrapolare all'immagine. Il nome "Wonderlust" potrebbe significare qualsiasi cosa, quindi Apple si riconferma avara di anticipazioni anche quest'anno e ci terrà sulle spine fino alla presunta data dell'evento che seguiremo per voi in modo da tenervi sempre aggiornati sulle ultime novità Apple.