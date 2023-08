iPhone 15, ecco quando esce in Italia

The iPhone 14 hit shelves on September 16

È quasi certo che Apple presenterà i nuovi iPhone 15 tra poche settimane, ma l'azienda non ha ancora rivelato quando esattamente si terrà l'evento.

Siamo praticamente certi che Apple terrà il suo evento a settembre, dove ci aspettiamo di vedere per la prima volta iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max (o iPhone 15 Ultra).

Qui di seguito abbiamo fatto la nostra migliore ipotesi sulla data di uscita di iPhone 15, basandoci sulle indiscrezioni e sulla tabella di marcia seguita da Apple negli scorsi anni.

Quando esce il nuovo iPhone 15? Apple annuncerà la data di uscita di iPhone 15 in occasione dell'evento annuale di lancio dell'iPhone, che di solito si tiene a settembre, ma è probabile che nonverrà condivisa la data ufficiale dell'evento fino alla fine di agosto 2023. Tuttavia, grazie a una combinazione di indiscrezioni e informazioni derivanti da eventi Apple passati, possiamo prevedere quando si terrà l'evento Apple di quest'anno e quindi quando si potrà acquistare iPhone 15. Per farla breve, ci aspettiamo che l'evento Apple di settembre 2023 si svolga martedì 12 o mercoledì 13 settembre. I preordini per i nuovi iPhone di Apple inizieranno probabilmente qualche giorno dopo, venerdì 15 settembre, e la disponibilità effettiva seguirà un'altra settimana dopo, venerdì 22 settembre.

iPhone 14 è stato annunciato il 7 settembre (Image credit: Apple)

In genere Apple sceglie la prima o la seconda settimana di settembre per i suoi lanci annuali di iPhone e di solito opta per un martedì, anche se occasionalmente l'azienda sceglie un mercoledì nelle settimane che coincidono con il lunedì del Labor Day negli Stati Uniti.

L'edizione 2022 (leggi: iPhone 14) dell'evento di settembre di Apple, ad esempio, si è svolta mercoledì 7 settembre e tre dei quattro modelli di iPhone 14 annunciati all'epoca sono stati messi in vendita poco più di una settimana dopo, il 16 settembre (l'iPhone 14 Plus è stato reso disponibile il 7 ottobre).

Per quanto riguarda l'evento di quest'anno, secondo le informazioni contenute nell'ultimo report di 9to5Mac, Apple avrebbe esortato i dipendenti a non prendere ferie il 13 settembre in previsione di un "importante annuncio in ambito smartphone". Inoltre, l'analista Mark Gurman ha commentato le recenti indiscrezioni sulla data di uscita di iPhone 15, prevedendo che Apple presenterà i nuovi iPhone nella seconda settimana di settembre.

Quest'anno il Labor Day cade di lunedì 4 settembre, quindi siamo propensi a pensare che martedì 12 settembre sia la data più probabile per il lancio dell'iPhone 15. Tuttavia, se l'affermazione di 9to5Mac sulle ferie dei dipendenti è esatta, la data più probabile è mercoledì 13 settembre.

In ogni caso, a questo punto il lancio nella seconda settimana di settembre sembra praticamente confermato, il che significa che la linea di iPhone 15 sarà probabilmente disponibile per il preordine venerdì 15 settembre, mentre le date di spedizione seguiranno un'altra settimana dopo, venerdì 22 settembre.

A titolo di riferimento, queste sono le date di presentazione dei cinque precedenti iPhone di Apple:

Una disponibilità ipotizzata per venerdì 22 settembre per iPhone 15 sarebbe in linea con la tendenza generale dei precedenti lanci di iPhone (a parte la serie iPhone 12, che ha subito ritardi dovuti alla pandemia).

Vale la pena notare, tuttavia, che non c'è ancora nulla di definitivo. L'analista di Bank of America Wamsi Mohan - che aveva correttamente previsto che l'iPhone 12 sarebbe arrivato in ritardo nel 2020 - ha recentemente suggerito che l'intera linea di iPhone 15 potrebbe essere ritardata fino a fine ottobre, a causa di intoppi di produzione relativi ai display dell'iPhone 15 Pro e Pro Max.

Detto questo, un ritardo di spedizione così significativo metterebbe a dura prova i conti dell'azienda nel Q3, quindi ci aspettiamo che Apple mantenga i suoi piani per un lancio a settembre.

iPhone 15 Ultra arriverà nel 2023? (Image credit: Future | Apple)

Vale anche la pena di ribadire che, sebbene iPhone 15 e iPhone 15 Pro siano già pronti per l'evento di quest'anno, iPhone 15 Pro Max potrebbe essere sostituito da iPhone 15 Ultra.

La maggior parte dei leaker sostiene che Apple stia conservando il suo primo iPhone Ultra per il 2024 - il che significa che iPhone 15 Pro Max sarà il dispositivo Apple più premium per il 2023 - anche se rimane la possibilità che già il 2023 ospiti una categoria di iPhone completamente nuova.