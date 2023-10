Apple ha una soluzione per i problemi di surriscaldamento di iPhone 15 Pro e Pro Max

Pur non avendo riscontrato problemi simili nel corso della nostra recensione di iPhone 15 Pro o dell'iPhone 15 Pro Max, ci sono state diverse segnalazioni di utenti che indicano un problema di surriscaldamento abbastanza diffuso e riconosciuto dalla stessa Apple.

In una dichiarazione condivisa da MacRumors, Apple afferma che ci sono "alcune condizioni" che portano i due smartphone a surriscaldarsi eccessivamente: nello specifico si parla di un mix di fattori tra cui l'aumento dell'attività in background nei primi giorni dopo l'installazione, un bug non specificato in iOS 17 che "ha un impatto su alcuni utenti" e alcune app di terze parti che "sovraccaricano il sistema".

Le app di terze parti citate da Apple sono Instagram, Uber e Asphalt 9: Legends, anche se potrebbero essercene altre. La buona notizia è che tutto questo può essere risolto con un aggiornamento del software che è già in programma.

I modelli Pro di quest'anno sono equipaggiati con il più potente chip A17 Pro ma, secondo Apple, né questo né i materiali in titanio utilizzati per i frame dei telefoni contribuiscono al surriscaldamento. In altre parole, si tratta di un problema di software, piuttosto che hardware.

Come si risolve il problema?

Apple ha dichiarato che sta collaborando con gli sviluppatori di app di terze parti per evitare che il problema si verifichi di nuovo, mentre il bug di iOS sarà risolto con l'arrirvo di iOS 17.1. L'aggiornamento è ora in fase beta, quindi non dovremmo aspettare ancora molto prima di poterlo installare.

Secondo quanto riportato in precedenza dagli addetti ai lavori, per limitare i casi di surriscaldamento Apple avrebbe dovuto ridurre le prestazioni dell'A17 Pro; del resto, per fortuna, l'azienda non intende utilizzare questo espediente. Apple afferma inoltre che il surriscaldamento non rappresenta un rischio per la sicurezza e non influisce sulle prestazioni del telefono a lungo termine.

È difficile valutare quante persone abbiano riscontrato questo problema di surriscaldamento: sicuramente non tutti, ma viste le numerose segnalazioni siamo convinti che gran parte di coloro che hanno usato intensivamente i loro iPhone 15 Pro e Pro Max abbiano riscontrato temperature sopra la norma.

I primi utilizzatori dell'iPhone 15 hanno segnalato anche un paio di altri problemi. Il primo, che consisteva in un bug di configurazione che riguardava coloro che passavano da un altro iPhone è stato rapidamente risolto mentre le cornici in titanio dei modelli Pro e Pro Max che tendono a macchiarsi con le impronte digitali si possono facilmente pulire con un panno, almeno secondo Apple.