TikTok introduce una limitazione temporale per i minori di 18 anni

Persino il popolarissimo social cinese TikTok concorda sul fatto che gli adolescenti passano troppo tempo incollati agli schermi dei loro smartphone, un po' a sorpresa, ha deciso di fare qualcosa a riguardo.

In un post pubblicato mercoledì suil suo blog ufficiale, (Si apre in una nuova scheda) l'azienda ha dichiarato il suo intento di aiutare i giovani a gestire il tempo che passano su TikTok tramite una politica di verifica dell'età dei suoi utenti.

Presto TikTok fisserà un limite di utilizzo di 60 minuti per tutti gli utenti di età inferiore ai 18 anni. La richiesta, tuttavia, sarà più che altro un suggerimento, in quanto i ragazzi dovranno solo inserire un codice di accesso per prolungare il tempo di utilizzo. Qualora i ragazzi dovessero superare anche la barriera dei 100 minuti, TikTok li incoraggerà a impostare un limite di tempo di utilizzo dell'app.

Le regole di utilizzo per i minori di 13 anni saranno più severe. Una volta raggiunto il limite di 60 minuti, un genitore o un tutore dovrà inserire un codice per ripristinare l'accesso. Nell'annuncio non c'è nulla che indichi come TikTok verifichi l'età dei suoi utenti.

TikTok abbina questi nuovi limiti a una serie di strumenti di gestione del tempo che andranno a sommarsi alla funzione Family Pairing. Tra questi strumenti troviamo un timer che indica il tempo trascorso sullo schermo e la possibilità di disattivare le notifiche per evitare che attirino nuovamente gli adolescenti sulla piattaforma.

L'annuncio arriva a due giorni dal National Unplugging Day (Si apre in una nuova scheda), una festa made in USA dedicata ai gadget e ai social media in cui le persone di tutte le età sono incoraggiate a mettere da parte i loro dispositivi per reimparare le abilità pre-digitali. In pratica per un giorno chi aderirà all'iniziativa si dedicherà a hobby convenzionali, sport, e "dovrà persino ad andare a letto senza prima controllare lo smartphone".

Se per alcuni queste costrizioni possono sembrare disumane, per chi è nato prima degli anni 2000 sarà un nostalgico ritorno a quando la vita si viveva al di fuori dei pixel di uno schermo. L'iniziativa è nata negli USA, ma se avete voglia di staccare un po' nessuno vi vieta di parteciparvi.

Indipendentemente dal valore intrinseco dell'evento, il problema di dipendenza dagli schermi di molti adolescenti è una cosa seria e siamo contenti che anche una piattaforma che punta sui numeri come TikTok abbia deciso di fare qualcosa a riguardo. Tuttavia,potrebbero esserci altre ragioni dietro a questa decisione.

Il nuovo strumento di gestione del tempo di TikTok (Image credit: TikTok)

Un problema che peggiora di anno in anno

Il tempo trascorso davanti allo schermo da giovani e adolescenti è cresciuto esponenzialmente negli anni passati per poi esplodere durante la pandemia. Un recente studio svolto da Common Sense Media segnala un'impennata del 17% nell'uso dei social media tra il 2019 e il 2021. Secondo altri dati, i minori utilizzano TikTok per almeno 80 minuti al giorno. Se si considera che i video su TikTok sono brevi, la statistica fa ancora più impressione.

I genitori e forse anche alcuni adolescenti sovrastimolati potrebbero trarre grande giovamento dal sistema di gestione del tempo introdotto da TikTok, ma vale anche la pena di notare che le motivazioni di TikTok potrebbero non essere del tutto altruistiche.

Proprio in questo periodo, l'azienda sta affrontando un pesante esame da parte dei funzionari del governo degli Stati Uniti, molti dei quali chiedono di bandire la piattaforma. La preoccupazione, tuttavia, non ha nulla a che fare con l'eccessivo tempo trascorso sullo schermo, ma con i legami di TikTok con il governo cinese.

TikTok è ancora di proprietà della società tecnologica cinese ByteDance e molti temono che il governo cinese abbia accesso illimitato ai dati di TikTok e, quindi, a tutte le nostre attività sulla piattaforma. Tuttavia, TikTok ha spostato tutti i suoi dati statunitensi su server Oracle con sede in California. L'azienda sostiene che nessuno del governo cinese ha accesso ai dati relativi ai cittadini di altre nazioni.

In ogni caso, ben venga se l'iniziativa dovesse giovare alla salute dei giovani, anche se solo di una piccola parte di essi.