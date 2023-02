Sony Creator Cloud: la nuova suite per i content creator alternativa a Adobe

I content creator e i videomaker possono ora accedere a strumenti creativi professionali grazie alla piattaforma Creator Cloud di Sony.

Precedentemente appannaggio dell'industria dei media e dell'intrattenimento, la collezione di app basate sul cloud, che include un editor di foto e un software di editing video online, è ora disponibile per i piccoli team e i singoli creativi "interessati a sfruttare le efficienze e le opportunità offerte dal cloud", secondo quanto dichiarato dall'azienda giapponese.

Sebbene l'offerta iniziale sia limitata, l'azienda spera di aggiungere strumenti e funzionalità in base al feedback degli utenti.

Cos'è Sony Creator Cloud?

La suite Creator Cloud, lanciata inizialmente per le aziende nel settembre 2022, offre una serie di applicazioni cloud per fotografia, editing e design.

Con la ferma convinzione che "i confini tra hardware e software, online e offline sono sempre più sfumati grazie alle possibilità offerte dal cloud", secondo Sony, la piattaforma consente agli utenti di investire in un unico hub per le app.

I nuovi utenti troveranno l'hub popolato da una serie di app basate sull'intelligenza artificiale. Tuttavia, la maggior parte richiede un pagamento o un abbonamento.

In cima alla lista c'è Master Cuts, un software di editing video gratuito, attualmente in versione beta, lanciato in concomitanza con la piattaforma. A questo si affianca Catalyst Browse/Prepare per la riproduzione e l'editing video e il relativo plugin per Adobe Premiere Pro.

I fotografi sono ben serviti con un processore fotografico RAW alternativo a Lightroom per caricare, modificare e gestire le immagini. È supportato anche il controllo remoto della fotocamera.

Come previsto, i clienti Sony ottengono i vantaggi più significativi. I possessori di specifiche fotocamere Sony hanno diritto a 25 GB di spazio di archiviazione cloud gratuito per i loro file multimediali, mentre per tutti gli altri si applica un limite di 5 GB di spazio di archiviazione cloud.

Per iscriversi al Creator Cloud di Sony, fare click qui.