Se volete essere più produttivi dovrete passare a macOS (secondo un sondaggio).

Un nuovo studio mostra che dopo essere passati da Windows a macOS, il 97% degli impiegati sente di essere maggiormente produttivo.

Il sondaggio è stato realizzato dall'azienda di ricerche di mercato Vanson Bourne per Jamf, che è un'azienda che si occupa di soluzioni per la gestione di dispositivi Apple nelle aziende, pubblica amministrazione e scuola.

La stessa azienda ha realizzato da poco un sondaggio secondo il quale il Il 71% degli studenti preferirebbe un Mac.

Anche se Jamf è chiaramente dalla parte di Apple, i risultati sono stati ottenuti attraverso un sondaggio indipendente e mostrano che chi lavora con un Mac affina le proprie capacità creative, produttive e collaborative.

I risultati faranno sicuramente piacere ad Apple, meno a Microsoft. Inoltre gran parte dei clienti Microsoft sono aziendali e per questo un loro passaggio a Mac non sarebbe certo una buona notizia.

I risultati

Secondo il sondaggio, che ha interpellato lavoratori del settore IT, risorse umane, vendite e ingegneria, il 79% di chi ha risposto non riuscirebbe a lavorare altrettanto bene senza un computer di Apple.

Il sondaggio ha anche rivelato che:

97% delle persone passate al Mac ritengono di produrre di più

95% delle persone passate al Mac ritengono di avere maggiore creatività

94% delle persone passate al Mac sono più a loro agio con la tecnologia

91% delle persone passate al Mac ritengono di collaborare meglio con i colleghi

Da questi dati sembrerebbe che il passaggio al Mac sia positivo praticamente per tutti. Il che sarebbe un problema non da poco per Microsoft.

