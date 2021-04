Ci sono tantissimi videogiochi al mondo, e anche se alcuni sono in esclusiva per Xbox o Playstation, la verità è che chi gioca su PC ha a disposizione il catalogo più vasto al mondo. E in genere anche i prezzi migliori, grazie a servizi specializzati come Epic Games Store, Steam, GoG (Good Old Games) e molti altri.

E non si tratta solo di avere più giochi a prezzi minori. Grazie al potente hardware dei PC, infatti, in molti casi la qualità grafica è migliore.

Si capisce facilmente, dunque, perché moltissimi giocatori in tutto il mondo preferiscano il PC rispetto alle console.

Già, ma per godersi davvero questi fantastici pregi e divertirsi con i migliori giochi per PC , non basta un computer qualsiasi. Quello che vi serve è un PC gaming come si deve. Non è necessario prendere uno dei modelli più potenti e costosi, ma è sicuramente opportuno scegliere un computer, desktop o portatile, che sia in grado di eseguire i giochi nel migliore dei modi.

HP Omen 15

Quando si tratta di gaming in mobilità, impossibile non prendere in considerazione la famiglia HP Omen. Il modello da 15”, in particolare, è davvero uno dei notebook più ammirevoli in circolazione.

Le possibili varianti montano GPU Nvidia RTX; in particolare, si potrà scegliere tra RTX 2060 , RTX 2070 ed RTX 2070 Super . Insieme al potente processore Intel Core i7-10750H e a veloce RAM DDR4 (16 o 32 GB), avrete prestazioni hardware di alto livello. O, in altre parole, un computer in grado di far volare i vostri videogiochi.

I giocatori esperti sanno già che l’hardware potente genera giochi superfluidi, ma anche che da solo non basta. La scheda grafica produce molte decine, se non centinaia di immagini al secondo. E uno schermo normale, con una frequenza pari a 60 Hz, potrebbe non essere l’ideale per sfruttare la situazione.

Ed ecco perché HP Omen 15 ha uno schermo LCD con frequenza di aggiornamento pari a 144 Hz; presente all’appello anche la tecnologia Nvidia G-Sync, che ci mette al riparo da tearing e altri problemi grafici.

La risoluzione dello schermo è FullHD, che è ideale per computer di queste dimensioni. Esistono alcuni modelli, a dire il vero, che hanno risoluzioni superiori; ma non sono particolarmente interessanti per il gaming.

In ogni caso HP Omen 15 ha, ovviamente, i necessari connettori per chi vuole sfruttare uno schermo esterno di dimensioni maggiori.

Hardware potente uno schermo di fascia alta, tuttavia, non bastano per fare un eccellente portatile da gaming. E potete star certi che l’HP Omen 15 è davvero un computer eccellente. Ma sono i dettagli che fanno la differenza.

Come il sistema di raffreddamento Omen Tempest, che tiene sotto controllo i bollenti spiriti della GPU Nvidia e del processore Intel. Quando si gioca, infatti, questi componenti generano parecchio calore, che a sua volta genere due sgradevoli effetti collaterali.

Il minore riguarda il fastidio dovuto al caldo, ma non tutti abbiamo la stessa sensibilità e dopotutto ci si può sempre organizzare con l’aria condizionata o un ventilatore, giusto? Già, ma se i componenti hardware diventano troppo caldi il rischio è di perdere prestazioni per via del Thermal Throttling.

Con HP Omen 15, invece, nessun problema.

HP Omen 15 HP Omen 15 è un portatile gaming potente, capace di eseguire giochi a 1080p con una qualità altissima. È anche leggero e sottile. Disponibile su HP StoreVedi offerta

Ovviamente per tenere a bada le temperature ci vuole una ventola, e ogni tanto questa si farà sentire. Grazie a al software Omen Tempest il rumore non è mai particolarmente alto, e comunque la maggior parte dei giocatori usa delle cuffie gaming , quindi il rumore prodotto dal computer non sarà certo un problema.

HP Omen 15 offre poi le ottime tastiere a cui HP ci ha abituati, con modelli di successo come lo Spectre 360 , ma in questo caso abbiamo anche un’illuminazione RGB. Grazie ad essa i giocatori potranno far “esplodere di colori” il notebook al momento giusto, oppure optare per una più discreta e professionale illuminazione bianca, quando è opportuna.

Come tutti i notebook gaming, infatti, l’HP Omen 15 si può usare anche per lavorare e per studiare - e volendo non sarebbe male come notebook per il montaggio video. Certo, se lo portate in ufficio magari è meglio usare l’illuminazione bianca invece di quella multicolore ma… dipende dal tipo di ufficio.

(Image credit: HP)

HP Omen 30L

Ci sono tantissime ottime ragioni per prendere un computer portatile, ma se non ne avete nemmeno una, allora, la scelta migliore è probabilmente un computer desktop “tradizionale”. Uno di quelli che si presentano in un case di vetro e metallo, e che si mettono sulla scrivania o, meno spesso, sotto alla stessa.

Noi preferiamo avere il computer sopra alla scrivania: un po’ perché in questo modo sarà meno esposto alla polvere, che oltre a sporcare può anche compromettere la dissipazione termica. E un po’ per estetica: i PC gaming come l’HP Omen Desktop hanno un design appariscente e molte luci LED RGB; sarebbe un peccato nasconderlo sotto al tavolo.

Al di là delle preferenze sulla collocazione, HP Omen Desktop resta una della migliori scelte possibili se siete alla ricerca di un PC Gaming .

Questo desktop gaming esiste in due versioni, 25L e 30L, diverse soprattutto per la configurazione hardware. Il più potente, HP Omen 30L, è quello che preferiamo, anche se costa un po’ di più.

HP Omen 30L ha linee moderne ma non ha l’estetica pacchiana che hanno certi sistemi da gaming estremi. Il case in vetro e metallo ha un design sobrio, con alcuni elementi in evidenza, come la ventola Cooler Master da 120 mm posizionata frontalmente. È dotata di illuminazione RGB, quindi potrete scegliere di averla bianca oppure del colore che preferite. È inoltre presente una paratia sinistra, di vetro temperato, che offre uno sguardo sui componenti e sull’illuminazione interna.

Omen 30L è disponibile in varie configurazioni: con processori AMD Ryzen 7 o Ryzen 9 oppure con processori Intel Core i7 o Core i9.

E’ equipaggiato con le schede Nvidia di nuova generazione, a partire dalla RTX 3060ti fino alla potentissima RTX 3090 . Per quanto riguarda la memoria RAM partiamo da 16 GB fino ad arrivare a 64 GB e per il comparto SSD è possibile avere configurazioni con con 1 TB ssd oppure configurazioni RAID0 con 2 SSD da 1 TB. E c’è spazio per dischi aggiuntivi, se vi dovessero servire.

HP Omen 30L HP Omen 30L è un desktop incredibilmente potente con raffreddamento a liquido. Il tutto in un case di metallo e vetro per un’esperienza gaming ai massimi livelli. Disponibile qui.

Naturalmente i processori di questo pc richiedono un sistema di raffreddamento molto performante ed efficiente: HP Omen 30L ha un sistema di dissipazione a liquido. Proprio così: con questo gaming PC avrete anche un sistema piuttosto silenzioso, grazie a un sistema di dissipazione del calore di fascia alta. Quel tipo di dettaglio che piace tanto ai gamer più appassionati.

Infine, HP Omen L30 offre una vasta gamma di connessioni. Ci sono due porte USB frontali, mentre dietro troviamo: una USB-C (10 Gbps), 2 USB-A da 10 Gbps e altre due USB-A da 5 Gbps. Ingressi e uscite audio, e porta LAN gigabit. Per gli schermi sono disponibili 3 DisplayPort e una HDMI ( le porte possono variare in base alla scheda video) . Presenti all’appello anche Wi-Fi e Bluetooth, per una connettività super completa.

Meglio su HP Store

Se volete un PC gaming HP Omen o un altro prodotto HP, il nostro consiglio è di prenderli sullo store HP ufficiale , per diverse ragioni, a cominciare dalle spese di spedizione gratuite. Avrete a disposizione tutto il catalogo HP, con una varietà di offerte impossibile altrove.

Lo store HP ufficiale poi offre un servizio esclusivo che può fare la differenza. Si tratta di HP Live Expert, una proposta più unica che rara: basterà una semplice richiesta per avviare una videochiamata in tempo reale con un esperto di HP, che vi mostrerà il prodotto in diretta video e risponderà alle vostre domande. Così potrete decidere se acquistarlo o meno solo dopo aver risposto a tutti i possibili dubbi.

Infine, se volete comprare qualcosa ma non vi va di farlo con il sistema digitale e automatico integrato sul sito, HP è una di quelle poche aziende che offre ancora la possibilità di telefonare. Proprio così, una chiamata a cui risponderà una persona in carne e ossa, e che sarà felice di accompagnarvi nella creazione del vostro ordine.