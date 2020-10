Realtà virtuale no problem, con questo costoso kit professionale

VRgineers, il produttore di dispositivi VR dedicati agli specialisti e NovBox, produttore di custodie da viaggio per uso professionale, si sono uniti per creare un kit portatile per la realtà virtuale. Il robusto case XTAL NovBox protegge il caschetto (HMD) VRgineers XTAL 8K 180° VR e un potente PC custom basato su GPU GeForce RTX o Quadro RTX di NVIDIA in grado di gestire i pesanti carichi di lavoro della VR.

Il kit VR è progettato per coloro che hanno bisogno di usare la realtà virtuale da qualunque luogo sulla terra, senza alcun tipo di limitazione.

Il caschetto professionale per la realtà virtuale XTAL 8K a 180° di VR Engineer è dotato di due schermi LCD da 3 pollici con risoluzione di 3840 × 2160 per occhio.

La risoluzione combinata è di formato rettangolare da 7680 × 2160 pixel, pertanto non è in 8K in senso stretto, ed è in grado di visualizzare un campo visivo di 180 gradi. Il caschetto, a differenza di quanto accade con prodotti similari destinati al grande pubblico, utilizza obiettivi asferici non Fresnel proprietari brevettati, con tracciamento della mano integrato.

Realtà virtuale ovunque

L'elevata risoluzione unita al campo visivo di 180 gradi rendono l'XTAL 8K 180° uno strumento che necessita di prestazioni grafiche elevate, VRgineers lo integra pertanto con una workstation portatile certificata IP67 e dotata di Intel Core i7-9700K o Core i9-9900K e scheda grafica NVIDIA GeForce RTX (fino a 2080 Ti) o Quadro RTX (fino a RTX 8000), fino a 64 GB di RAM DDR4 e disco a stato solido fino a 4 TB. La workstation viene fornita di un piccolo monitor Full-HD e di una tastiera con trackpad per semplificarne l’utilizzo.

Un dettaglio fondamentale riguardante la XTAL NovBox è che l'intera configurazione VR, composta dal caschetto e dalla workstation viene fornita in una custodia da viaggio comoda e robusta, che protegge le delicate elettroniche da urti, acqua e polvere.

(Image credit: VRgineers)

La “stazione di realtà virtuale di fascia alta completamente attrezzata”, così viene chiamata dai produttori, si rivolge a coloro che necessitano di utilizzare la realtà virtuale ovunque, come gli sviluppatori di software, i professionisti della grafica e della realtà virtuale, e persino i soldati che si allenano nelle aree rurali.

VRgineers e Novbox purtroppo non rivelano i prezzi dell'XTAL NovBox, ma poichè stiamo parlando di un kit composto da casco VR di fascia altissima, di un PC di fascia alta alloggiato in case portatile e di una cassa in metallo appositamente progettata da un'azienda che produce attrezzature da trasporto per l'industria cinematografica, ovviamente la cifra non può essere altro che molto elevata.