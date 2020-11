Realme 7 5G, specifiche top e un prezzo a cui non crederete

Realme ha appena presentato il nuovo Realme 7 5G, che si preannuncia un nuovo successo per l’azienda visto che è lo smartphone 5G più economico mai uscito, o almeno uno tra i più economici. Insieme al nuovo smartphone arrivano gli auricolari true wireless Realme Buds Pro e lo smartwatch Realme Watch S.

Il nuovo Realme 7 5G sembra una specie di sogno. L’azienda infatti propone uno smartphone con caratteristiche davvero di alto livello, e il prezzo è solo di 279 euro. Ciliegina sulla torta, per il Black Friday lo smartphone è disponibile su Amazon a 229 euro , con consegna a partire dal 27 novembre. Il che è davvero incredibile, e mette in seria difficoltà altri smartphone 5G “economici” come OnePlus Nord o Samsung Galaxy A51 5G.

Le specifiche sono impressionanti: schermo LCD da 6,5” con frequenza 120 Hz, processore Dimensity 8000U, doppia SIM 5G+5G DSDS, ricarica rapida da 30 watt e batteria da 5.000 mAh (65 minuti per una ricarica completa). Ci sono 8 GB di RAM e 128 GB di spazio per l’archiviazione, slot per microSD separato, lettore di impronte laterali e connessione NFC. E non manca una quadrupla fotocamera da 48 MP, che potrebbe spedire questo smartphone dritto nella nostra lista dei migliori smartphone fotografici.

Gli auricolari True Wireless Realme Buds Air Pro sono, come il nome lascia intuire, un tentativo di creare un’alternativa economica agli Apple Airpods Pro e agli altri modelli top di gamma. C’è la riduzione del rumore attiva, la trasparenza, un design leggero e un’autonomia estesa, almeno stando alle dichiarazioni di Realme. Per €89,99 non sono esattamente gli auricolari TWS più economici sul mercato, ma considerando la funzione ANC il prezzo è abbastanza competitivo.

Realme Watch S, infine, sarà disponibile prossimamente a €79,99, direttamente sul sito Realme e presso i più noti rivenditori.