Realme 7 5G in preordine su Amazon a un prezzo bassissimo

Amazon ha messo in prevendita il Realme 7 5G, e adesso è possibile acquistarlo al prezzo più conveniente possibile. Il prezzo in questa offerta non sarà quello definitivo post-lancio, che dovrebbe essere di €279. Il telefono non è ancora in vendita, ma potete acquistarlo ora e riceverlo dopo il 27 Novembre.

Il Realme 7 5G ha delle specifiche eccezionali per il prezzo. Monta ben 6 GB di RAM e 128 GB di spazio in archivio. Il SoC Dimensity 8000U è molto scattante, mentre lo schermo da IPS LCD da 6,5 pollici ha 2400x1080 pixel e un refresh di 120 Hz. Il 5G è garantito da una doppia SIM 5G+5G dual standby. Realme 7 5G utilizza un gruppo di 4 fotocamere tra cui un sensore Sony da 48 MP, ma ci sono anche un grandangolo, un macro e un sensore di profondità. L'enorme batteria da 5.000 mAh si ricarica del 50% in meno di 30 minuti, grazie alla carica rapida Dart da 30 W.

Attenzione: nell'offerta è citato il SoC Snapdragon 720G, ma si tratta di un refuso in quanto tale chipset è montato su un altro modello della serie.