Questo tablet Android è il più grande del mondo, grazie a un display da 98''

Con un display da ben 98'', il monitor ViewSonic IFP9850 4K Ultra HD Display è uno dei più grandi che ci sia tra quelli dotati di touchscreen. Vedetelo come un enorme tablet dotato di un display con 20 punti touch e con un'area quasi equivalente a quella di quattro televisori da 50".

Un monitor del genere è pensato principalmente per scuole e aziende, ma potrebbe rivelarsi utile anche per condividere materiale multimediale con un pubblico numeroso, per esempio in occasione di dimostrazioni, conferenze o eventi.

L'interattività è la funzione principale tra quelle offerte dal monitor IFP9850. Integra lo strumento myViewBoard, sostanzialmente una lavagna digitale, e il software ViewBoard Cast per lo streaming, che agevola l'apprendimento a distanza permettendo di collaborare, creare e condividere materiale in tempo reale. In più il monitor può essere usato per le firme digitali, oltre che per essere impiegato nei terminali interattivi.

Il monitor integra due speaker da 10W e un subwoofer da 15W, oltre a un vero e proprio thin client con preinstallato il sistema operativo ViewBoard OS basato su Android 8. Monta 3 GB di RAM, mentre lo spazio di archiviazione è di 16 GB.

Per quanto riguarda la connettività, sono presenti tre ingressi audio, quattro porte HDMI, una porta VGA, sette porte USB, una porta Ethernet e uno slot per il modulo di connessione Wi-Fi.

Il monitor è alto 1,32 metri, pesa quasi 100 Kg e in uso consuma 400W.

E per quanto riguarda il prezzo? Fortunatamente non dovrete resistere ad alcuna tentazione, visto che non potete averlo in Italia. In più, è destinato a un uso professionale, come ci suggerisce il prezzo di 9.499 dollari. Ulteriori accessori, come la staffa per il montaggio a muro, sono tutti extra a pagamento.

