Oscar 2020, Taika Waititi vince una statuetta… e poi critica le tastiere Apple

Taika Watiti, regista di Jojo Rabbit e Thor: Ragnarok, ha vinto l’Oscar per la migliore sceneggiatura non originale ma durante la conferenza stampa con i giornalisti ha avuto ben altro di cui parlare. Quando gli è stata chiesta la sua opinione su cosa gli sceneggiatori dovrebbero chiedere in futuro ai propri produttori, Waititi ha iniziato a elencare le criticità delle tastiere dei laptop Apple.

"Apple deve necessariamente sistemare quelle tastiere - ha detto - è impossibile utilizzarle per scrivere, sono peggiorate. Mi fanno venire voglia di ritornare ai PC perché il bilanciamento delle dita è decisamente migliore. Alzi la mano chi usa ancora un PC. Sapete di cosa parlo. Ha una tastiera migliore. Quelle tastiere Apple sono orrende" ha aggiunto il regista.

