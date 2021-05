Gli antivirus, oggi più che mai, sono uno strumento fondamentale per tenere al sicuro i propri dispositivi Windows, Mac, Android e iOS da un numero sempre crescente di attacchi.

Ransomware, Malware, Phishing...chi più ne ha, più ne metta. Nel 2021 anche navigare sul browser può essere considerata un'attività rischiosa se non si possiedono le giuste risorse per difendersi dalla miriade di attacchi informatici che circolano in rete. E chi lo sa si domanda spesso quali siano le migliori offerte dedicate agli antivirus.

Molti utenti si lasciano scoraggiare dal costo degli abbonamenti, ma ma per fortuna è sempre possibile trovare delle buone offerte sui migliori antivirus.

Per aiutarvi a trovare il software di protezione più adatto alle vostre necessità che non vi costringa a spendere una fortuna per un abbonamento annuale, abbiamo raccolto le migliori offerte sugli antivirus più affidabili e efficienti disponibili al momento.

I migliori antivirus del 2021

Antivirus a pagamento Vs antivirus gratis, ecco le differenze

I migliori antivirus in offerta

Offerta imperdibile Bitdefender Total Security 2021 1 PC-MAC / 1 anno a 29,99€ Bitdefender è il numero uno della nostra classifica dei migliori antivirus. Il pacchetto Total Security 2021 per PC e Mac assicura una protezione totale senza impattare sulle prestazioni, indipendentemente dalla piattaforma. Total Security riesce a prevenire gli attacchi zero-day e dispone di una funzione per la navigazione sicura, oltre a vantare un ottimo sistema anti phishing, un filtro anti spam e un sistema di protezione dai ransomware. A questo prezzo è davvero difficile trovare di meglio. Comprende l'abbonamento annuale per un dispositivo Mac, Windows, Android o Linux

Vedi offerta

AVAST Ultimate 2021 1 PC-MAC / 1 anno a 39,99€ Avast Ultimate è uno dei migliori software per la protezione dalle minacce informatiche come virus, malware e ransomware. A soli 39,90€ potrete accedere a un kit completo di strumenti e servizi per la sicurezza, tra cui il monitoraggio delle attività di rete, un sistema di protezione della navigazione in tempo reale e una VPN dedicata. Avast Ultimate è compatibile anche con le più recenti versioni di Mac OS. Comprende l'abbonamento annuale per un dispositivo Mac, Windows, Android o LinuxVedi offerta

Kaspersky Internet Security 2021 1PC / 1 anno a 24,99€ Kaspersky Internet Security 2021 offre protezione da virus, worm, malware, ransomware e dai sempre più comuni trojan di crittografia. Con questo software potrete navigare in tranquillità ed effettuare operazioni di online banking, fare acquisti online e navigare sui social in totale sicurezza. La versione 2021 offre opzioni di protezione anche per dispositivi Mac e Android. Comprende l'abbonamento annuale per un dispositivo WindowsVedi offerta

ESET Internet Security 2021 1 PC-MAC / 1 anno a 29,99€ ESET Internet Security 2021 è compatibile con dispositivi Windows, Mac, Android e Linux. Con ESET Internet Security 2021 proteggerete i vostri dati durante la navigazione e potrete effettuare transazioni online in totale sicurezza. Sono presenti delle funzione dedicate alla sicurezza della webcam e un sistema antifurto utilissimo in caso di smarrimento o furto. Comprende l'abbonamento annuale per un dispositivo Mac, Windows, Android o LinuxVedi offerta

McAfee Total Protection 2021 1 PC-MAC / 1 anno a 19,99€ McAfee Total Protection protegge i vostri dispositivi da virus e ransomware, monitora il traffico web, ottimizza le prestazioni del PC e include una VPN per navigare in totale sicurezza.



Comprende l'abbonamento annuale per un dispositivo Mac, Windows, Android o LinuxVedi offerta

I migliori antivirus per Mac in offerta

Il sistema operativo Mac OS è notoriamente meno soggetto a virus e malware, che nella maggior parte dei casi vengono concepiti appositamente per la più diffusa piattaforma Windows. Negli ultimi anni però si è registrato un forte incremento nella presenza di virus per Mac, probabilmente in seguito alla grande diffusione dei MacBook Pro e MacBook Air, motivo per cui dovreste seriamente considerare l'acquisto di un software antivirus dedicato al vostro Mac.

Tenete presente che alcuni degli antivirus che trovate qui sopra sono compatibili con Mac OS, mentre i prodotti elencati di seguito sono concepiti appositamente per i dispositivi Apple.

I migliori antivirus per Mac

Bitdefender Antivirus Per MAC 1 Mac / 1 anno a 39,99€ Bitdefender Antivirus Per Mac è un prodotto pensato appositamente per i sistemi macOS e le loro specifiche esigenze di protezione. Il software protegge da virus, malware, ransomware e tentativi di phishing, oltre a bloccare e rimuove gli adware. Nel prezzo è compresa una per navigare in totale anonimato, ed è presente un opzione per la navigazione sicura che salvaguarda le transazioni online e crea automaticamente un backup dei dati in caso di attacchi ransomware. Comprende l'abbonamento annuale per un dispositivo MacVedi offerta