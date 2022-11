Offerta imperdibile, iRobot Roomba a meno di metà prezzo

Le offerte del Black Friday continuano e tra le migliori di oggi vi segnaliamo uno sconto del 52% sull'aspirapolvere iRobot Roomba 698.

Quando si parla di aspirapolvere robot, spesso viene in mente il nome Roomba, marchio tra i più conosciuti del settore e simbolo di affidabilità e qualità.

Spesso gli aspirapolvere robot Roomba, esclusi i modelli entry level, hanno prezzi elevati che fanno desistere molti ipotetici acquirenti, che optano per soluzioni più economiche e meno performanti e si ritrovano a maledire la propria scelta dopo pochi utilizzi.

iRobot Roomba 698 ha un sistema di pulizia che utilizza due spazzole contro-rotanti multi-superficie per rimuovere polvere, sporco e detriti di grandi dimensioni in maniera efficace. La prima spazzola solleva la polvere, lo sporco e i capelli dal pavimento e dai tappeti, la seconda li immette nel flusso di aspirazione.

L'applicazione Roomba disponibile per iOS e Android consente di effettuare una mappatura dei locali e consente di monitorare il processo di pulizia anche da remoto. In questo modo potrete programmare la pulizia mentre siete a lavoro o ad allenarvi in palestra e tornare a casa trovando il pavimento pulito.

Abbiamo anche una pagina dedicata alla migliori offerte Roomba del Black Friday, quindi se cercate un modello in particolare vi consigliamo di dare un'occhiata.