Microsoft aggiorna la funziona copia/incolla, ma non per tutti

Per alcuni utenti di Windows è in arrivo un'importante novità in materia di copia e incolla che potrebbe far tirare loro un grosso sospiro di sollievo.

L'azienda ha annunciato che porterà l'opzione "Incolla come testo normale" nelle app di Windows 11 e Windows 10 che fanno parte della suite PowerToys (uno strumento di personalizzazione di Windows), offrendo agli utenti della piattaforma open source un'esperienza molto più fluida quando copiano le informazioni.

In precedenza, gli utenti di PowerToys erano leggermente ostacolati dalla mancanza di una funzione copia/incolla completa che permettesse loro di copiare semplicemente il testo così com'è, senza mantenere alcuna formattazione come dimensioni, colori o altre differenze.

Cos'è PowerToys?

L'aggiornamento è stato scoperto in un post su Github in cui gli sviluppatori hanno illustrato come la funzione sarà disponibile per qualsiasi applicazione che supporta PowerToys.

"Questo modulo si basa molto sul lavoro svolto per il modulo "Text Extractor", eliminando tutto ciò che potrebbe essere superfluo. Viene implementato e utilizzato lo stesso KeyboardMonitor", hanno dichiarato gli sviluppatori.

Non ci sono notizie su quando lo strumento “Incolla come testo normale” Text inizierà ad essere distribuito, ma visto il numero di utenti di PowerToys che lo hanno richiesto, il lancio potrebbe avvenire a breve.

PowerToys è una suite open source di strumenti per utenti esperti, progettata per aiutare a superare alcune limitazioni ed eseguire azioni non disponibili per impostazione predefinita. Offre inoltre una gamma più ampia di opzioni di personalizzazione. Dal suo rilancio nel 2019, Microsoft ha regolarmente aggiornato PowerToys con nuovi strumenti e funzionalità.

L’ultima versione di PowerToys è disponibile sia sul Microsoft Store (Si apre in una nuova scheda) che sulla pagina GitHub.