Mario Kart Tour ufficialmente disponibile per iOS e Android

Pronti per accendere i motori e lanciare qualche guscio rosso? La tanto attesa versione mobile di Mario Kart Tour è arrivata oggi per iOS e Android.

Nintendo aveva annunciato questa versione mobile free-to-play a inizio 2018. Ora molti utenti iOS che si sono pre-registrati per il gioco lo stanno trovando già installato sui loro iPhone e iPad.

Naturalmente come per le scorse uscite delle versioni mobile dei giochi Nintendo è necessario collegarsi al proprio account Nintendo. Potete seguire le istruzioni step-by-step nella nostra guida su come scaricare e giocare a Mario Kart Tour.

Chiunque voglia provare questa nuova versione farebbe meglio ad affrettarsi: nel gioco ci saranno dei percorsi temporanei basati su aree del mondo reale che rimarranno disponibili solo per poco tempo. Mario Kart Tour per esempio esordirà con una fermata di due settimane a New York (potete vedere il video teaser qua sotto).

Ora Mario Kart Tour è disponibile per il download sia per iOS (potete scaricarlo dall'App Store qui) che per Android (potete scaricarlo dal Google Play Store qui). Mario Kart Tour è momentaneamente ''in fase di manutenzione''. I server dovrebbero essere attivi nel giro di qualche ora.