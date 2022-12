L'UE spende 400k euro per un party nel metaverso, non ci va nessuno

Non sempre le feste vanno secondo i piani. Lo sa bene l'Unione Europea, che di recente ha organizzato un party da 387 mila euro nel metaverso al quale non si è presentato praticamente nessuno.

Il "beach party" pieno di "musica e divertimento" organizzato dal Dipartimento per gli aiuti Esteri dell'UE, aveva lo scopo di attrarre giovani tra i 18 e i 35 anni non impegnati politicamente coinvolgendoli in un'attività ricreativa della durata di 24 ore.

La festa dedicata all'accordo Global Gateway siglato di recente dall'EU è durata ben poco visto che, come riportato dal giornalista Vince Chadwick, c'erano letteralmente quattro gatti.

"Sono al concerto di gala nel Metaverso da 387.000€ progettato per attrarre giovani compresi fra i 18 e i 35 anni non impegnati politicamente. Dopo qualche chiacchierata confusa con gli altri cinque esseri umani presenti... sono rimasto solo." Vince Chadwick

I'm here at the "gala" concert in the EU foreign aid dept's €387k metaverse (designed to attract non politically engaged 18-35 year olds — see story below). After initial bemused chats with the roughly five other humans who showed up, I am alone. https://t.co/ChIHeXasQP pic.twitter.com/kZWIVlKmhLNovember 29, 2022

Del resto il fallimento sembrava preannunciato. Secondo Chadwick, l'evento è stato accolto con un certo scetticismo anche da parte degli stessi dipendenti dell'UE. All'inizio di novembre, poche settimane dopo l'annuncio del beach party nel metaverso, alcuni dipendenti dell'UE hanno rilasciato una serie di interviste (fonte Devex) piuttosto critiche a riguardo.

Un dipendente, dopo aver visto il video promozionale pubblicato dall'UE a metà ottobre, ha definito la festa in spiaggia "deprimente e imbarazzante", mentre un altro non si è risparmiato chiamandola "spazzatura digitale".

Se i giudizi vi sembrano un po' eccessivi, date un'occhiata al video in questione e giudicate voi stessi

Discover the new #GlobalGateway digital platform - https://t.co/DHAdsfwbA1 Our shared digital space is the perfect place to get to know new people and reflect on global issues to make a difference for our shared future. #WhoWeAre pic.twitter.com/IAA01vIYboOctober 13, 2022

L'evento, chiamato appunto Global Gateway, aveva un doppio obiettivo, ovvero quello di promuovere l'omonimo piano Europeo per la costruzione e lo sviluppo infrastrutture nei paesi in via di sviluppo e al contempo contrastare l'espansione Cinese in quest'ambito. Come noto, la Cina investe cifre ingenti nello sviluppo infrastrutturale dei paesi del terzo mondo, quindi quella dell'UE ha tutta l'aria di una contromossa mal riuscita, se non altro a livello promozionale.

Non a caso, un diplomatico dell'UE ha detto al The Times of London "Il governo cinese se la starà facendo sotto dalle risate". per poi aggiungere: "sarebbe anche divertente se non fosse un progetto serio e se non avessimo pagato per realizzarlo".

Al netto di quanto accaduto possiamo dire che l'UE ha investito quasi 400 mila euro in una festa andata male, fondi che potevano sicuramente essere destinati a scopi più nobili.