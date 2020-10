Lenovo svela il nuovo Yoga Pro 13s Carbon da meno di un kg

Una delle cose che ha attirato l'attenzione del pubblico nell’annuncio di Lenovo di questa settimana è stata la mancanza di qualsiasi menzione riguardo ThinkPad X1 Carbon, il notebook di punta dell'azienda. I nuovi notebook ThinkPad potrebbero venire svelati presto, ma c'è un'altro modello Yoga che potrebbe venire posizionato in un segmento molto vicino a quello occupato dai ThinkPad.

Lo Yoga Pro 13s Carbon è stato formalmente mostrato in anteprima all'inizio di questa settimana in Cina, ma le informazioni ufficiali si limitano al peso, di soli 995 grammi, in combinazione con le prestazioni elevate. Lo Yoga Pro 13s Carbon sarà realizzato in carbonio, come il nome lascia intuire, anche se il suo colore sarà bianco, in ottica premium. Ovviamente il nome del prodotto stesso ci indica che il display sarà da 13 pollici.

Arriverà anche da noi lo Yoga?

Voci non ufficiali hanno fornito ulteriori dettagli in merito. Proprio come gli altri modelli Lenovo Yoga più recenti, il nuovo Yoga Pro 13s Carbon è basato sulla famiglia di processori Tiger Lake di Intel che offre con un massimo di quattro core e la GPU integrata Xe-LP di Intel. La nuova unità sarà dotata di una batteria da 50 Wh che, secondo quanto riferito, consentirà una durata di utilizzo fino a 16 ore. Un valore in linea con altri modelli da 13 pollici della stessa tipologia. La cosa più interessante però, è che lo Yoga Pro 13s Carbon sarà caratterizzato da uno schermo con risoluzione di 2560x1600 e dotato di un sistema di protezione dagli occhi indiscreti, una caratteristica molto attesa dagli utenti aziendali che guardano con interesse i ThinkPad di Lenovo. Proprio i come ThinkPad, questo notebook offre anche uno scanner di impronte digitali per abilitare la protezione biometrica e un sottosistema audio di alta qualità a marchio Harman. I ThinkPad di Lenovo hanno una serie di funzionalità orientate agli utenti aziendali rispetto a quelle menzionate qui, comprese numerose funzionalità opzionali, ma è evidente che Yoga Pro 13s Carbon potrebbe soddisfare le esigenze di parte degli utenti ThinkPad. Finora, Lenovo mostrato in anteprima lo Yoga Pro 13s Carbon solo in Cina e non è chiaro esattamente quando il notebook verrà messo in vendita e se sarà disponibile in altri paesi, Italia compresa.

(Image credit: ITHome)

Fonti: ITHome, Liliputing, Notebookcheck