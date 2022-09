Lenovo presenta i nuovi monitor gaming e curvi, e sono una bomba!

Di che si tratta? Lenovo presenta un'ottima serie di nuovi monitor

Lenovo presenta un'ottima serie di nuovi monitor Perché è importante? I gamer e i creativi avranno di cui gioire

In occasione dell'evento IFA, Lenovo ha tenuto la propria presentazione Tech Life, durante la quale ha svelato vari monitor, i cui più interessanti sono stati il monitor gaming Legion Y32p-30 e il monitor curvo ThinkVision T34w-30.

Legion Y32p-30 è un impressionante schermo da 31,5" dalla risoluzione di 3840 x 2160. Il tempo di risposta è straordinariamente veloce, 0,2 ms, con refresh rate di 144 Hz. Si tratta di specifiche davvero ottime per i gamer, ma possono riservare delle belle sorprese anche ai creativi, grazie alla gamma sRGB del 99% per il rapporto di copertura e sRGB 112% per la gamma colore.

Vederli in azione ne conferma l'elevatissima qualità, con immagini cristalline che faranno risaltare sia i giochi che i progetti creativi. La luminosità è altrettanto impressionante, con un picco di 400 cd/m2.

Gli altri elementi di rilievo sono l'ottima selezione di porte: due HDMI 2.1, un jack audio, una Display Port 1.4, due porte USB C, due USBA A e una USB B. Di certo, con queste specifiche tecniche, non ci stupiremmo affatto nel vedere il Legion Y32p-30 scalare la classifica dei migliori monitor gaming di quest'anno.

Il monitor gaming Legion Y32p-30 è previsto per dicembre 2022 a un prezzo che si aggirerà fra i €700 e gli €800.

E poi c'è il ThinkVision T34w-30, il monitor curvo da 34" di Lenovo. Offre una risoluzione di 3440 x 1440 (21:9) con un refresh rate di 60 Hz, l'ideale per i casi d'uso meno impegnativi, ad esempio come monitor PC aziendale o uno schermo per guardare film. Il rapporto di copertura sRGB del 99% lo rende ottimo anche per i creativi.

Il formato curvo è un ulteriore pregio del monitor, dato che consente di visualizzare lo schermo in modo più completo, senza però risultare eccessivo o provocare claustrofobia. Anche il formato è ottimo, con molto spazio a disposizione che vi permetterà di rilassare il collo e stare comodi durante la visione.

La selezione di porte è altrettanto buona, con una Ethernet, una HDMI 2.0, una DP 1.4, una USB C, quattro USB A e un jack audio.

Il ThinkVision T34w-30 arriverà a gennaio 2023 a un prezzo tra gli €800 e i €900.

