iPhone SE 4 non vedrà mai la luce, Apple accantona il progetto

La contorta e travagliata storia del tanto atteso iPhone SE 4 potrebbe aver preso un piega catastrofica per i fan che da tempo attendono una variante compatta ed economica degli ultimi iPhone.

Nonostante le recenti voci che sostenevano un lancio di iPhone SE 4 entro il 2025, l'analista Apple Ming-Chi Kuo ha suggerito che il dispositivo "non fa attualmente parte della pianificazione dei nuovi prodotti di Apple" per i prossimi due anni.

Dopo aver smentito le sue prime ipotesi sulle presunte similitudini tra iPhone SE 4 e iPhone 14, Kuo ha anche pubblicato un tweet (Si apre in una nuova scheda) dove dice che i modelli di iPhone SE 4 attualmente in fase di sviluppo sono solo prototipi ingegneristici per lo sviluppo del 5G in corso da parte di Apple.

I think SE 4 is not currently part of Apple's new product planning for 2024/2025. https://t.co/5TVl0mkTpbApril 14, 2023 See more

Si tratta di una notizia frustrante per i fan dell'iPhone SE che, del resto, saranno ormai abituati all'alternarsi di notizie contrastanti che lo riguardano.

Solo pochi mesi fa, gli analisti avevano riferito che Apple aveva abbandonato i piani per il lancio di un iPhone SE di quarta generazione, principalmente a causa dei dubbi sulla popolarità e sulla redditività della serie. Poi, due mesi dopo, gli stessi analisti hanno riferito che Apple aveva avviato lo sviluppo dell'iPhone SE 4, anche se con una data di uscita molto più lontana di quella inizialmente prevista.

Le parole di Kuo lasciano invece intendere che non ci sono certezze sul fatto che vedremo mai un iPhone SE 4. Ci aspettiamo davvero che Apple riprenda lo sviluppo di un dispositivo con un appeal commerciale limitato nel 2026 e oltre?

The last iPhone SE came in March 2022 (Image credit: Shutterstock / Foxartbox)

D'altra parte, chi può dirlo? L'iPhone SE più recente - iPhone SE (2022) - è arrivato a marzo dell'anno scorso e ha riscosso una certa popolarità, quindi Apple potrebbe considerare il lancio di un iPhone SE 4 con un design più moderno.

Alcuni leaker hanno suggerito che potrebbe avere uno schermo OLED da 6,1 pollici e un notch, anche se vale la pena notare che queste previsioni sono state fatte quando si credeva che sarebbe arrivato entro il 2024. Un nuovo iPhone SE che riprende il design con l'ormai obsoleto iPhone X non sarebbe proponibile nel 2026.

Con ogni probabilità, quindi, possiamo dire che il progetto iPhone SE 4 è morto. O almeno, l'iPhone SE 4 così come lo avevamo immaginato non vedrà mai la luce. C'è sempre la possibilità che Apple tiri fuori un coniglio dal cilindro e riproponga la linea di iPhone economici in futuro, ma al momento le prospettive non sono delle migliori.