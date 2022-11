iPhone flessibile, eccolo! (ma c'è il trucco)

Attendiamo da tempo il fantomatico iPhone Fold, il primo smartphone flessibile di Apple che tuttavia esiste per adesso soltanto nel campo delle ipotesi, dato che finora l'azienda non è ha mai accennato ne l'esistenza ne un possibile suo sviluppo.

Ciò non ha tuttavia fermato Tech Aesthetics, un piccolo gruppo di appassionati, nel realizzarlo con le proprie mani senza nemmeno attendere l'azienda di Cupertino. Già, perché il team ha deciso di utilizzare alcune componenti di un iPhone X per realizzare quello che loro chiamano "iPhone V" (dove la V indica il fatto che si tratti di un telefono pieghevole), inserendo il tutto su una scocca di un Motorola Razr 2019.

Il progetto ha richiesto quasi un anno di duro lavoro, tra ingegneria inversa e vari tentativi di far funzionare tutto. L'operazione ha dell'incredibile considerato che il team ha deciso di utilizzare lo schermo dell'iPhone X, togliendo la copertura in vetro insieme allo strato contenente i transistor per il rilevamento dei tocchi, allo scopo di servirsi del solo display OLED flessibile. Una procedura tutt'altro che semplice.

(Image credit: Tech Aesthetics)

Ovviamente non è andato tutto liscio al primo tentativo, dato sono stati buttati via un totale di ben 37 schermi di iPhone X, prima di riuscire a ottenerne uno funzionante e utilizzabile.

Al fine di ospitare al meglio i componenti di iPhone X all'interno della scocca del Motorola Razr 2019, il piccolo gruppo di appassionati ha realizzato una scheda madre personalizzata, con dei componenti stampati in 3D. I compromessi da accettare hanno tuttavia costretto ad utilizzare una batteria di soli 1000mAh, senza supporto alcuno a tecnologie di ricarica wireless, come per l'appunto MagSafe di Apple.

Realizzato quello che effettivamente è una chimera hardware, il team ha quindi iniziato a mettere mano a iOS, per adattarlo al meglio al dispositivo, modificandone le funzionalità attraverso le mod jailbrack. Ciò ha permesso di aggiungere il supporto alle app a schermo diviso e la possibilità di usare separatamente la parte superiore e inferiore del display flessibile.

