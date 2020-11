IdeaPad Flex 5 15", non troverete un altro convertibile con pennino a questo prezzo

Amazon propone questo convertibile 2-in-1 di Lenovo con pennino ad un prezzo affare. La dotazione hardware di rilievo lo rende perfetto per qualsiasi utilizzo: domestico, lavorativo e in mobilità. Tuttavia si tratta di un offerta a tempo limitato, pertanto bisognerà affrettarsi.

Scoprite tutte le offerte del Black Friday 2020

Lenovo IdeaPad Flex 5 2-in-1 15.6" FHD su Amazon a 700€ Ideapad Flex 5 è un portatile 2-in-1 dotato di una CPU Intel Core i3-1005G1 di ultima generazione a basso consumo. Monta 8 GB di RAM DDR4, un SSD da 512 GB e offre la Lenovo Digital Pen in dotazione per l'utilizzo in modalità tablet. Lo schermo è IPS da 15,6"full hd, mentre il sistema operativo è Windows 10 Home.Vedi offerta

Un dispositivo per lavorare in casa, in ufficio e mentre si è in viaggio. Un paradigma non facile da rispettare, a meno che non si decida di optare per un 2-in-1 come l'IdeaPad Flex 5 di Lenovo. Ha un aspetto di un sottile notebook, ma lo si può trasformare in un tablet con pennino in pochi secondi. L'hardware è studiato appositamente per permettere ore e ore di lavoro lontani da una una presa, oltre che garantire prestazioni adeguate per l'utilizzo. L'offerta comprende anche 3 mesi di Amazon Music Unlimited compresi nel prezzo. Cosa manca? Probabilmente nulla, è anche venduto e spedito da Amazon Italia.