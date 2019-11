I migliori router Wi-Fi 6 del 2019

Ci stavamo giusto abituando al Wireless AC ed ecco che arriva il nuovo standard. Fortunatamente la Wi-Fi Alliance ha finalmente deciso di passare a nomi più comprensibili, e così se volete un dispositivo di nuova generazione vi basterà cercare i migliori router Wi-Fi 6 , invece di diventare matti dietro a sigle pressoché incomprensibili.

Perché dovreste scegliere un router Wi-Fi 6? Il nuovo standard è quello successivo al protocollo 802.11ac (chiamato abitualmente Wireless-AC) e promette minore latenza, più portata e maggiori velocità. I dispositivi più vecchi non possono godere di questi vantaggi, ma quelli nuovi come l’ iPhone 11 o i Galaxy S10 invece sì. O lo stesso di può dire dei migliori Ultrabook dotati di processori Intel Ice Lake , anch’essi dotati di Wi-Fi 6.

Non è detto, anzi è poco probabile, che troverete questi prodotti in sconto nelle prossime settimane. Tuttavia il Black Friday 2019 è ormai dietro l'angolo, e forse vale la pena di tenere d'occhio TechRadar per trovare le offerte migliori.

I migliori router Wi-Fi 6, inoltre, offrono funzioni molto valide anche se non direttamente collegati alle reti Wi-Fi, come numerose porte Ethernet a 1 Gbps, connettività MU-MIMO, hardware ad alte prestazioni e interfacce di configurazione web moderne, ergonomiche e potenti.

Se siete alla ricerca di un nuovo router, non c’è ragione per privarsi di un dispositivo che è già proiettato verso il futuro, e che potrà garantirvi il massimo delle prestazioni per gli anni a venire; anche perché di solito il router è un oggetto che ci teniamo in casa molti anni, quindi è meglio sceglierne uno di qualità.

Trattandosi di una tecnologia nuova i prezzi sono ancora relativamente alti, ma non dovrete preoccuparvi di sostituirlo l’anno prossimo o tra un paio d’anni per continuare a sfruttare la migliore tecnologia disponibile.

Non abbiamo ancora potuto testare tutti i router di questa lista, ma siamo comunque piuttosto esperti sull’argomento e ci siamo affidati alla nostra competenza per selezionare i migliori router Wi-Fi attualmente a disposizione.

E naturalmente trovate il nostro sistema di comparazione prezzi, che vi garantisce in ogni momento di trovare il miglior prezzo possibile per il prodotto che state cercando.

(Image credit: Asus)

1. Asus RT-AX88U

Wi-Fi 6 comes to a gaming router near you

Velocità: 802.11ac (5GHz) : fino a 4333 Mbps, 802.11ax (2.4GHz) : fino a 1148 Mbps, 802.11ax (5GHz) : fino a 4804 Mbps | Connettività: 1 Gbps WAN x1, 1 Gbps LAN x8 | Caratteristiche: Link Aggregation, MU-MIMO, Adaptive QoS, WTFast Gamers Private Network, Traffic Analyzer

Prezzo accessibile

Molte porte LAN

Estetica da gaming

L’Asus RT-AX88U ha tutti i frizzi e fronzoli che potreste desiderare in un router di fascia alta, compresa naturalmente la compatibilità Wi-Fi 6. È il primo della nostra lista perché offre molto pur essendo tra i meno costosi. Tra i vantaggi specifici di questo modello ci sono le otto porte LAN, il doppio rispetto alla maggior parte dei concorrenti. L’Asus RT-AX88U può quindi evitarvi di prendere uno switch, se avete bisogno di collegare molti dispositivi via cavo. Si aggiungono un’eccellente interfaccia web e funzioni specifiche per il gaming, a creare uno dei migliori router Wi-Fi 6 attualmente in circolazione.

(Image credit: Asus)

2. Asus ROG Rapture GT-AX11000

Una connessione senza fili su cui contare

Velocità: 802.11ax (2.4GHz) : fino a 1148 Mbps, 802.11ax (5GHz) : fino a 4804 Mbps | Connettività: 1 Gbps WAN x1, 1 Gbps LAN x8, 2.5 Gbps LAN x1 | Caratteristiche: Link Aggregation, MU-MIMO, Adaptive QoS, WTFast Gamers Private Network, Traffic Analyzer

Prestazioni wireless eccellenti

Facile da usare

Porte LAN limitate

A volte non è proprio possibile usare un cavo per collegarsi, e se volete giocare può essere un disastro. Se è la vostra situazione, l’Asus ROG Rapture GT-AX11000 può risolvere o almeno arginare il problema. Questo router può aiutare a ridurre la latenza con i videogiochi, ha un’interfaccia molto facile da usare (come l’Asus RT-AX88U) ma solo 5+1 porte LAN. Una di queste porte è a 2.5 Gbps, il che è fantastico per collegare un NAS o altri dispositivi che hanno bisogno di molta banda.

(Image credit: Netgear)

3. NETGEAR Nighthawk AX8 RAX80

Wi-Fi 6 per giocatori con un budget ridotto

Speed: 802.11ax (2.4GHz) : up to 1.2 Gbps, 802.11ax (5GHz) : up to 4.8 Gbps | Connectivity: 1 Gbps WAN x1, 1 Gbps LAN x5 | Features: Link Aggregation, MU-MIMO, Dynamic QoS, Traffic Analyzer

Plenty of features

Affordable

Limited LAN ports

I router Netgear Nighthawk sono da sempre tra i più raccomandati, e i modelli Wi-Fi 6 non fanno eccezione. Questo Nighthawk AX8 RAX80 ha molte funzioni interessanti e, sorprendentemente, non è tra i modelli più costosi. Una cosa che potreste non apprezzare è che ha solo 5+1 porta LAN, ma a parte questo è un concorrente più che all’altezza dell’Asus RT-AX88U.

Questo Nighthawk AX8 RAX80 ha molte funzioni interessanti e, sorprendentemente, non è tra i modelli più costosVedi offerta

(Image credit: Netgear)

4. NETGEAR Nighthawk AX12 RAX120

Uno tra i router Wi-Fi più economici

Velocità: 802.11ax (2.4GHz) : fino a 1.2 Gbps, 802.11ax (5GHz) : fino a 4.8 Gbps | Connettività: 1 Gbps WAN x1, 1 Gbps LAN x4, 5 Gbps LAN x1 | Caratteristiche: Link Aggregation, MU-MIMO, Dynamic QoS, Traffic Analyzer

Porta 5 gigabit

Prestazioni eccellenti

L’estetica non è per tutti

Il Nighthawk AX12 è la risposta di Netgear all’Asus ROG Rapture GT-AX11000, rispetto al quale rappresenta un’alternativa eccellente. Sembra un gadget di Batman, e al suo interno ci sono otto antenne a garantire una grande portata e migliori prestazioni, anche nel caso ci siano molti (davvero molti) dispositivi collegati alla rete Wi-Fi. Una delle porte LAN è a 5 gigabit, il che è fantastico se avete un NAS.

Sembra un gadget di Batman, e al suo interno ci sono otto antenne a garantire una grande portata e migliori prestazioni

(Image credit: Asus)

5. Asus RT-AX92U

Wi-Fi 6 in versione mesh

Velocità: 802.11ac (5GHz) : fino a 4333 Mbps, 802.11ax (2.4GHz) : fino a 1148 Mbps, 802.11ax (5GHz) : fino a 4804 Mbps | Connettività: 1 Gbps WAN x1, 1 Gbps LAN x4 (On each router) | Caratteristiche: Link Aggregation, MU-MIMO, Adaptive QoS, Traffic Analyzer

Router mesh

Grande copertura

Non molte caratteristiche aggiuntive

Questo router è per chi deve coprire un grande spazio con la sua rete Wi-Fi, e allo stesso tempo vuole godere delle migliori prestazioni offerte dal Wi-Fi 6. L’Asus RT-AX92U non ha tante caratteristiche come gli altri modelli in questa pagina, ma è progettato come router di un sistema mesh, e per alcune persone è un dettaglio che può fare la differenza. Potete usarne due (o tre o molti), configurandone uno come principale e gli altri come satelliti; e potrete fare tutto in pochi semplici passaggi. Al momento, la possibilità creare una rete mesh Wi-Fi 6 è più unica che rara con questo router. Perfetto per chi ha uno spazio molto grande.