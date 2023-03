Google Pixel Fold potrebbe essere il primo pieghevole ideale per due motivi

Secondo un nuovo report, il Pixel Fold di Google avrà un prezzo più accessibile rispetto ai Galaxy Z Fold di Samsung, diventando a tutti gli effetti il pieghevole ideale per chi vuole passare a questa categoria di smartphone senza spendere cifre folli. Inoltre, con l'arrivo di Android 14, il foldable di Google potrebbe essere il primo della sua categoria con un sistema operativo ampiamente ottimizzato per il doppio schermo.

Le indiscrezioni provengono da Yogesh Brar (Si apre in una nuova scheda), un tipster che negli anni si è dimostrato molto attendibile azzeccando gran parte delle previsioni. Brar afferma che Pixel Fold costerà tra i 1.300 e i 1.500 dollari (circa 1200/1400 euro). Come sempre le conversioni non vengono applicate alla lettera, quindi i prezzi in dollari rimangono indicativi.

Sebbene rimanga piuttosto costoso con un prezzo sensibilmente superiore ai 1000€, visto il costo dei pieghevoli della concorrenza il foldable di Google potrebbe diventare il modello più economico della sua categoria.

Abbassare l'asticella

Alcuni modelli a conchiglia - si pensi al Galaxy Z Flip 4 di Samsung o al Flip N2 Flip di Oppo - costano meno di 1000€, mentre i pieghevoli in stile Galaxy Fold hanno prezzi che superano abbondantemente i 1000€.

Ad esempio, Honor Magic Vs costa 1.700 dollari negli States e dovrebbe arrivare in Italia a giugno con un prezzo di partenza di 1.599€. Per questo motivo, se Pixel Fold dovesse costare meno di 1500€ potrebbe diventare popolarissimo tra coloro che aspettano un modello pieghevole di fascia alta a un prezzo più accessibile.

Va inoltre sottolineato che se i dispositivi pieghevoli stanno prendendo sempre più piede è anche grazie ai miglioramenti introdotti da Google con Android 12L e Android 13. Stando a quanto afferma l'azienda, Android 14 dovrebbe migliorare ulteriormente il supporto del sistema operativo per gli smartphone pieghevoli, con strumenti dedicati agli sviluppatori pensati per creare o migliorare le applicazioni esistenti e nuove funzioni dedicate al doppio schermo.

Per questo siamo convinti che Pixel Fold (insieme al nuovo Android 14) rappresenterà un punto di svolta decisivo per il segmento dei pieghevoli.

Nel frattempo sono emerse delle indiscrezioni interessanti su uno dei pieghevoli più attesi in assoluto, ovvero il presunto iPhone Fold di Apple.