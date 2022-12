Google consuma miliardi di litri d'acqua all'anno ed è un grosso problema

Google ha utilizzato circa 15 miliardi di litri d’acqua nel 2021. I suoi data center hanno raggiunto un consumo di circa 14,5 miliardi di litri negli Stati Uniti, mentre la rimanente parte è sparsa nel resto del mondo. L’ordine di grandezza delle cifre è sicuramente suggestivo, ma risulta proporzionato alla presenza dei migliaia di server che un data center ospita e che richiedono un quantitativo d’acqua che può variare dagli 11 ai 19 milioni di litri al giorno.

La questione, scaturita dalla richiesta del quotidiano di Portland “The Oregonian” alla municipalità di The Dalles di mostrare i dati circa il consumo d’acqua dei data center, si pone maggiormente sul piano della gestione pubblica. Dopo l’iniziale rifiuto dell’amministrazione, la disputa è stata portata in tribunale e la causa è durata per 13 mesi, dopo i quali le informazioni sono state messe a disposizione di tutti: nel 2021, sono stati utilizzati circa 1 miliardo di litri. Il report del quotidiano si conclude con una constatazione relativa all’incremento dei consumi nell’are di The Dalles, triplicatisi negli ultimi cinque anni.

Non è la prima volta che il tema dei data center e dell’utilizzo di risorse idriche viene portato all’attenzione del pubblico e, attualmente, i provider a dichiarare i propri consumi sono il 50%, molti dei quali stanno lavorando a piani regolamentativi a seconda delle regioni.

Nell’eventualità che la questione assumesse una gravità tale da giustificare restrizioni maggiori, le ripercussioni per le nostre attività quotidiane online sarebbero inevitabili e si potrebbe raggiungere una situazione che imponga vincoli sul consumo dei dati, ancor prima che di acqua.