Gmail, arrivano i messaggi crittografati (finalmente)

Importanti novità per quanto riguarda la sicurezza in arrivo per tutti gli utenti aziendali che sfruttano il servizio mail di Google. L’aggiornamento, come annunciato dalla stessa azienda all’evento Google Cloud Next, in svolgimento dall’11 al 13 ottobre, è rivolto agli account business Gmail e introdurrà un sistema di crittografia per i contenuti delle mail.

Il nuovo sistema oscurerà i messaggi direttamente sul dispositivo dell’utente, prima dell’invio al server centrale. In questo modo, nemmeno la stessa Google avrà accesso ai contenuti che potranno essere visualizzati solo dal mittente e dal destinatario.

Il supporto per la crittografia sarà implementato per Gmail entro fine 2022. L’aggiornamento verrà effettuato anche per il servizio Google Calendar che lo riceverà nel 2023.

Cosa cambia

La crittografia è già utilizzata da Google ma, allo stato attuale, i contenuti delle mail vengono oscurati sul lato server e sono vulnerabili nelle fasi precedenti. Dopo l’aggiornamento, gli utenti avranno a disposizione un’ulteriore garanzia di sicurezza, oltre al pieno controllo sulla gestione del sistema stesso.

Per ottenere questo risultato, Google non solo darà pieno controllo sulle chiavi necessarie a crittografare il contenuto delle mail, ma anche sull’autenticazione necessaria ad accedervi. Saranno dunque i clienti a gestire completamente come l’identità dei singoli soggetti che hanno accesso ai dati verrà verificata.

“La sicurezza – spiega l’azienda – è un requisito fondamentale indipendentemente dal dispositivo utilizzato e dal luogo in cui ci si trova. Il nostro obiettivo è fornire agli utenti un metodo per proteggere i loro dati e la relativa proprietà”.

La crittografia dal lato del cliente è già disponibile per Google Meet e Google Docs e, oltre all’implementazione per Gmail e Calendar, Google ha intenzione di estendere la funzione agli altri servizi utilizzati in ambienti lavorativi.

La sicurezza è dunque una priorità per l’azienda di Mountain View, come dimostra l’intenzione di introdurre un sistema per prevenire la fuga di dati da Google Chat e proteggere le comunicazioni in tempo reale da eventuali ed indesiderati leak. Inoltre, il sistema di controllo della condivisione di dati verrà introdotte anche per Google Drive.