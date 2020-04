Non comprare un hard disk! Ecco 5 TB di archiviazione cloud ad un ottimo prezzo

Il servizio di archiviazione cloud Polarbackup ha pubblicato un’offerta molto allettante rivolta esclusivamente a voi, lettori di TechRadar: si tratta di uno sconto pari al 92% sul servizio di storage online, senza scendere a compromessi in termini di affidabilità e sicurezza.

Archiviazione cloud Polarbackup da 5 TB - €79,99 L’offerta di Polarbackup è difficile da non prendere in considerazione. Potete effettuare i vostri backup direttamente su cloud e avere accesso a tutte le funzionalità della piattaforma, spendendo meno rispetto all’acquisto di un hard disk da 5 TB. Polarbackup è un marchio di proprietà di Zoolz, un provider affermato nel settore dell'archiviazione cloud, quindi potete stare certi che i vostri dati siano al sicuro nel lungo periodo.

Vedi offerta

È possibile sottoscrivere un abbonamento all’offerta da 5 TB a soli €79,99: vi ricordiamo che si tratta di un pagamento una tantum e il servizio rimarrà disponibile senza scadenze future. Dopotutto acquistare un hard disk sarebbe meno economico; sono disponibili anche le offerte da 1 TB (€29,99) e da 2 TB (€39,99), ma quella da 5 TB resta la più vantaggiosa, in quanto la tariffa è di €16 per TB.

I vostri dati non verranno mai eliminati (poiché l'abbonamento non ha scadenza), potete eseguire il backup di un numero illimitato di dispositivi esterni, dalle unità USB ai sistemi CCTV, ed è possibile gestire i vostri file attraverso gli strumenti di controllo resi disponibili dalla piattaforma Polarbackup.

Polarbackup supporta sia Windows che Mac e permette di effettuare backup a conoscenza zero, utilizzando la crittografia AES a 256 bit per la protezione dei file. Il servizio è gestito da Zoolz (uno dei migliori provider di cloud storage sul mercato) e ciò è sinonimo di garanzia di protezione a lungo termine dei vostri dati.

L’unico dettaglio da tenere bene a mente è che si tratta di un servizio di “cold storage”, il che significa che non potete accedere ai vostri file istantaneamente. Potreste dover attendere fino a 12 ore (ma, probabilmente, saranno meno) per recuperare i vostri file, e ciò per alcuni di voi potrebbe costituire un problema.