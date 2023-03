Gazzetta dello Sport e DAZN tutto in uno, e si spende meno!

Gli appassionati di sport non ne hanno mai abbastanza? Ebbene, nella nuova offerta DAZN + La Gazzetta dello Sport avranno pane per i loro denti. Certo, leggere articoli e guardare eventi sportivi magari non è proprio uno sport, ma intanto potrete avere l’accesso alla Gazzetta Digital Edition allo stesso prezzo dell’abbonamento che avete sottoscritto, senza costi aggiuntivi.

L’abbonamento alla Gazzetta dello Sport Digital Edition vi permette di leggere ogni giorno il quotidiano in formato digitale tramite l’app “La Gazzetta dello Sport – il quotidiano” da qualunque dispositivo mobile.

L’offerta è fruibile per tutti gli utenti che hanno attivato un abbonamento direttamente su DAZN.com (Si apre in una nuova scheda), utilizzando come metodo di pagamento una carta di credito, di debito oppure PayPal.

L’offerta non è attivabile per chi si iscrive tramite app o tramite un Partner, con codici prepagati, Google Pay, Apple Pay, Amazon Pay, oppure per chi ha già aderito a un’altra promozione. L’offerta è valida fino al 30 giugno 2024.

(Si apre in una nuova scheda) Offerta speciale DAZN + La Gazzetta dello Sport (Si apre in una nuova scheda) Approfittate di questa offerta completando la procedura in pochi secondi: allo stesso prezzo del vostro abbonamento a Dazn potete avere anche la Gazzetta Digital Edition.

Come attivare la Gazzetta con DAZN?

Per leggere ogni mattina la Gazzetta dello Sport da PC, smartphone o tablet senza alcun costo aggiuntivo sarà sufficiente completare la procedura con pochi, semplici clic.

Come già accennato, per usufruire della promozione dovrete abbonarvi direttamente a DAZN.

Per attivarla dovrete cliccare qui (Si apre in una nuova scheda) e seguire le istruzioni. Ricordate che potrete accedere alla Gazzetta Digital Edition solo mantenendo attivo l’abbonamento DAZN.