Eurocom Sky X4C è il notebook più potente del mondo, ma il prezzo è da capogiro

Lo Sky X4C è il notebook più potente del mondo e non ha esattamente un bell'aspetto, tuttavia se state cercando il modello più veloce attualmente disponibile sul mercato, il design probabilmente non rientra nelle vostre priorità.

Il notebook Eurocom Sky X4C non ha il design piacevole del MacBook Pro da 16 pollici di Apple, ma è molto più potente. E molto più pesante.

La configurazione con i migliori componenti disponibili arriva a costare circa 17.000 euro, che è più del triplo della versione più sofisticata del MacBook Pro.

Questa workstation è davvero un sogno. Ha una delle CPU più veloci in circolazione e tantissima memoria. Con un display 4K, una GPU top di gamma e un numero notevole di possibilità di connessione, si tratta, in pratica, del notebook definitivo per lavorare o per giocare.

Lo Sky X4C è più potente del 99,99% dei PC desktop disponibili ad oggi.

Come detto precedentemente, la CPU è una delle più veloci attualmente disponibili sul mercato (un Intel Core i9-9900KS a 8 core), mentre la GPU è una Nvidia Geforce RTX 2080 con 8 GB GDDR6. Il notebook vanta anche l’incredibile quantità di 128 GB di RAM (suddivisi in quattro canali), due schede SSD “SSR Sabrent Rocket” da 4 TB in RAID-0 per le massime prestazioni e due SSD da 8 TB Micron configurati in RAID-1 per il backup, il che garantirà uno spazio complessivo di 16 TB.

Per arrivare alla cifra di quasi 20.000 euro, bisogna infine estendere la garanzia a 3 anni e aggiungere un potente alimentatore esterno da 780 . La maggior parte dei notebook Eurocom consente inoltre di aggiornare facilmente CPU e GPU.