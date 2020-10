Ecco il notebook 4K più economico che ci sia

Laptop Chuwi AeroBook Plus 4K - 540 euro su AliExpress



Questo portatile di Chuwi è il notebook 4K più economico sul mercato. Le specifiche sembrano buone, eccetto per il processore Intel Core i5-6287U ormai datato. Tuttavia, questo modello è l’opzione perfetta se la vostra priorità è un display ad alta definizione.Vedi offerta

Questo nuovo notebook Chuwi è disponibile a soli 538,20€ su Aliexpress, spese di spedizione e doganali escluse. Per chi preferisce una spedizione più rapida senza il rischio di incorrere in spese doganali, Aerobook Plus è disponibile anche su Amazon al prezzo di 599 euro.

Sulla carta Chuwi Aerobook Plus sembra fantastico, specialmente grazie allo schermo da 15.6 pollici che presenta una delle più alte densità di pixel sul mercato.

Con un telaio interamente in metallo, Aerobook Plus non ha l'aspetto di un portatile economico, anche se naturalmente per contenere i costi bisogna scendere a qualche compromesso.

Monta la CPU Intel Core i5-6287U, un processore dual-core uscito ormai cinque anni fa. Resta ancora abbastanza competitivo grazie alla sua velocità elevata, ma Chuwi poteva senz'altro optare per un modello più recente.

Per quanto riguarda le altre specifiche, questo portatile dispone di 8GB di RAM DDR4, 256GB di spazio di archiviazione SSD con interfaccia SATA, connettività Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11ac, batteria da 55Whr con autonomia fino a otto ore e un peso di 1.7kg.

Nota bene