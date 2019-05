Ecco gli smartphone che potranno installare la versione Beta di Android Q

Aggiornamento: Molti produttori ci hanno chiamato per farci sapere che anche alcuni loro modelli sono compatibili con la versione beta di Android Q e per questo motivo l'elenco che trovate è in costante aggiornamento. Non appena avremo notizie certe aggiungeremo nuovi dispositivi.

Nel momento in cui scriviamo sono 21 gli smartphone compatibili con la beta di Android Q, ma prestate molta attenzione prima di installarla in quanto la beta contiene diversi bug e potrebbe avere un impatto negativo sulle prestazioni.

Piuttosto che rischiare dei malfunzionamenti potrebbe essere consigliabile aspettare il lancio ufficiale di Android Q in autunno, quando Google renderà disponibile la versione definitiva del sistema.

Se volute comunque provare in anteprima alcune delle nuove caratteristiche presenti nella Beta di Android Q, o se siete sviluppatori che devono mettere a punto le loro app per la nuova versione del sistema, vi servirà un telefono compatibile.

La buona notizia è che la Beta di Android Q è compatibile con un gran numero di dispositivi e così oggi è più facile che mai conoscere in anteprima le novità di Android.

I telefoni compatibili con la Beta di Android Q

La Beta di Android Q è disponibile dal 13 marzo per questi dispositivi:

La Beta di Android Q è disponibile dal 7 maggio per questi dispositivi: