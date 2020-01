Dell, ecco il nuovo mega monitor da 86 pollici

Il colosso informatico Dell ha annunciato un aggiornamento del suo gigantesco monitor touch da 86 pollici con risoluzione 4K e TechRadar Pro è riuscita a vedere molto da vicino il modello C8621QT al BETT 2020 di Londra.

È sufficiente dare un’occhiata veloce sull’ultima offerta di Dell per capire fino a che punto si è spinto il settore dei display intelligenti. Le capacità del monitor interattivo sono ammirevoli, poiché migliorano lo modello precedente con una manciata di. piccole ma significative modifiche.

Il nuovo monitor interattivo 4K UHD presenta una cornice più piccola, che fa sembrare lo schermo ancora più grande di quello che è. Vanta anche la connettività USB-C, il che significa che sia l'alimentazione che i dati vengono trasferiti attraverso una singola connessione.

Il C8621QT è anche molto più leggero del suo predecessore, il che ne migliora la portabilità. Il nuovo modello, è concorrente del Surface Hub 2S di Microsoft , è facilmente trasportabile per spostarlo all’interno di aule o riunioni, riuscendo a soddisfare le esigenze del suo pubblico principale: scuole e aziende.

Dell afferma che il prodotto è in grado di offrire un miglior contributo in tempo reale e viene fornito con uno schermo multi-touch a 20 punti. Presenta inoltre la funzione Screen Drop di Dell, che aiuta a migliorare l'accessibilità per gli utenti di diverse altezze, il che significa che tutti i membri dell'azienda possono beneficiare di questa nuova caratteristica.

(Image credit: Future)

Longevità

Il principale punto di forza del prodotto è la possibilità di sostituire l’OptiPlex Micro PC alla guida del display. L'approccio modulare di Dell consente di installare facilmente un nuovo OptiPlex ogni volta che il vecchio modello inizia a dare segni di rallentamento, prolungando notevolmente la durata del monitor touch.

L'approccio di Dell è pensato per fornire ai clienti l'accesso alle funzionalità migliori della categoria, senza essere vincolati a un'unità dal costo più elevato che tende a diventare rapidamente obsoleta.

Il modello precedente è in vendita sul sito di Dell per circa 9000 euro al momento della scrittura. La società conferma a TechRadar Pro che il nuovo modello arriverà ad un prezzo simile una volta che sarà disponibile per la vendita ad aprile.

Dell ammette che il prezzo del C8621QT potrebbe rivelarsi proibitivo in alcuni casi (ad esempio per le scuole statali). Ma, nonostante il significativo costo iniziale, la società afferma che il costo totale è ancora molto inferiore rispetto alle soluzioni all-in-one che necessitano di essere sostituite più regolarmente.

Questo nuovo impressionante kit fornirà a scuole e aziende una soluzione di collaborazione di alta qualità duratura nel tempo, purché si possano permettere il prezzo iniziale.